Nach Mordalarm in Graz - Polizei nahm Tatverdächtigen fest

Graz - Die Polizei hat am Dienstagabend in Graz einen 23-Jährigen festgenommen, der als dringend Tatverdächtiger im Falle der Tötung einer 41-Jährigen in der Nacht auf Montag in einem Grazer Mehrparteienhaus infrage kommen soll. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Es soll sich um einen Mann ohne Wohnsitz handeln. Die Frau wies laut Obduktion eine "hohe Anzahl an Stichverletzungen am gesamten Körper" auf.

Borrell: Zeichen der Entspannung in Konflikt mit Russland

Washington/Kiew/Moskau - Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sieht Anzeichen für eine mögliche Deeskalation im Ukraine-Konflikt. Der Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Moskau sei eine "gute Initiative" gewesen, sagte Borrell am Dienstag zum Abschluss eines Besuchs in Washington. "Ich denke, dass dies ein Element der Entspannung darstellt." Macron hat nach eigenen Angaben vom russischen Präsidenten Wladimir Putin die Zusicherung erhalten, von einer weiteren Eskalation abzusehen.

Slalom-Weltmeisterin Liensberger holt bei Olympia Silber

Yanqing - Skirennläuferin Katharina Liensberger hat die achte Medaille für Österreich bei den Olympischen Winterspielen in China erobert. Die Vorarlbergerin musste am Mittwoch im Slalom in Yanqing nur der Slowakin Petra Vlhova den Vortritt lassen und gewann Silber. Bronze ging an die Schweizerin Wendy Holdener. Mit Mikaela Shiffrin war eine Gold-Favoritin bereits nach wenigen Fahrsekunden des ersten Durchgangs ausgeschieden.

Insolvenzen im vierten Quartal über Vorkrisenniveau

Wien - Bei den Insolvenzen hat sich im vierten Quartal ein gewisser Nachholeffekt gezeigt. Haben das Aussetzen der Insolvenzantragspflicht, Steuerstundungen und weitere staatliche Corona-Hilfen bisher die befürchtete Pleitewelle verhindert, so lag die Zahl der Insolvenzen in den letzten drei Monaten 2021 mit 1.206 um 1,3 Prozent über dem vierten Quartal 2019 und mehr als doppelt so hoch wie im Vergleichszeitraum 2020, geht aus vorläufigen Zahlen der Statistik Austria hervor.

Mehr als 38.000 Corona-Neuinfektionen und 22 weitere Tote

Wien - Mit 38.309 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in Österreich am Mittwoch wieder deutlich mehr Fälle als im Tagesschnitt der abgelaufenen Woche verzeichnet worden. Dieser liegt derzeit bei 32.677. In den Krankenhäusern wurden weiterhin mehr als 2.000 Covid-Patientinnen und -Patienten behandelt, wobei ihre Anzahl (2.056) gegenüber dem Vortag um 16 Personen leicht zurückgegangen ist. Auf den Intensivstationen wurden 185 Covid-Kranke betreut - um neun weniger als am Mittwoch.

Ein Zehntel mehr Pkw-Neuzulassungen im Jänner

Wien - Nach einem starken Rückgang der Pkw-Neuzulassungen Anfang vergangenen Jahres um mehr als ein Drittel ist der Automarkt in Österreich heuer im Jänner kräftig expandiert. Im Jahresabstand kletterte die Neuwagenzahl um 10,5 Prozent, wobei 15.619 Pkw erstmals in Verkehr gingen. Besonders starke Zuwächse gab es erneut bei Elektroautos bzw. Fahrzeugen mit Benzin-Hybridantrieb. Ein kleines Plus lieferten jedoch auch die klassischen Verbrenner sowie die Diesel-Pkw.

Mindestens 15 Tote nach Erdrutsch in Kolumbien

Bogota - Nach einem Erdrutsch in Kolumbien infolge starken Regens ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als ein Dutzend gestiegen. Mindestens 15 Menschen kamen nach bisherigem Stand ums Leben, wie das Büro des Bürgermeisters von Pereira, Carlos Maya, am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Mindestens fünf weitere würden in der betroffenen Region im Zentrum des südamerikanischen Landes vermisst. Die Zeitung "El Espectador" berichtete sogar von mindestens 16 Toten.

Strom im Großhandel mehr als doppelt so teuer wie im Vorjahr

Wien - Die Strompreise im Großhandel bleiben fast auf Rekordhöhe. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr hat sich jedoch leicht abgeschwächt - und gegenüber dem Vormonat gab es kaum noch ein weiteres Plus. Der von der Österreichischen Energieagentur errechnete Index ÖSPI für März liegt um 139 Prozent höher als ein Jahr zuvor und um 3,9 Prozent über dem Februar-Wert. Vor einem Monat wurde noch ein Jahres-Anstieg von 143 Prozent sowie ein Plus von 21 Prozent binnen Monatsfrist vermeldet.

