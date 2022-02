Haslauer für Evaluation der Impfpflicht vor 15. März

Wien - Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) zeigt sich der Impfpflicht gegenüber nach eigenen Worten "skeptisch": Vor dem 15. März - vor Eintritt der Strafbarkeit - soll evaluiert werden, ob die Impfpflicht noch geeignet sei, um eine Überlastung der medizinischen Versorgung zu verhindern, sagte er im Ö1-"Mittagsjournal". Entscheide die begleitende Kommission, dass dem nicht so sei, könne man die Impfpflicht Mitte März "nicht scharfstellen".

"Vorübergehende Plateauphase" in fünfter Corona-Welle

Wien - Für das Covid-Prognose-Konsortium ist in der aktuellen, von der Omikron-Variante geprägten fünften Corona-Welle eine "vorübergehende Plateauphase" erreicht. In ihrer wöchentlichen Vorschau rechnen die Experten vorerst nicht unbedingt mit einem weiteren Anstieg bei den Fallzahlen. Im Mittelwert sollten die täglichen Neuinfektionen ab dem Wochenende bis 16. Februar bei rund 34.000 zu liegen kommen. Bei den Hospitalisierten dürfte es zu einem moderaten Anstieg kommen.

Mehr als 38.000 Corona-Neuinfektionen und 22 weitere Tote

Wien - Mit 38.309 Corona-Neuinfektionen - der vierthöchste je in Österreich erreichte Wert - sind am Mittwoch wieder deutlich mehr Fälle als im Schnitt der abgelaufenen Woche verzeichnet worden. Dieser liegt derzeit bei 32.677. In den Spitälern wurden 2.056 Covid-Patientinnen und -Patienten behandelt, ihre Anzahl ist gegenüber dem Vortag um 16 Personen leicht zurückgegangen. Auf den Intensivstationen wurden 185 Covid-Kranke betreut, um neun weniger als am Dienstag.

Bronze für Greiderer beim Auftakt der Kombinierer

Peking/Zhangjiakou - Der Tiroler Lukas Greiderer hat mit dem Gewinn der Bronzemedaille für einen erfreulichen Einstand der Nordischen Kombinierer bei den Olympischen Winterspielen von Peking gesorgt. Gold im Normalschanzen-Bewerb schnappte sich am Mittwoch in Zhangjiakou der Deutsche Vinzenz Geiger vor Jörgen Graabak aus Norwegen. Weltcupleader und Weltmeister Johannes Lamparter (20) wurde in coronabedingter Abwesenheit einiger Größen nach anfänglicher Nervosität beim Olympia-Debüt nur Vierter.

Kritik an App mit "Stillem Notruf" bei Gewalt an Frauen

Wien - Am Tag nach der Regierungs-Bekanntgabe einer geplanten App mit "stillem Notruf" zur Polizei bei Gewalt an Frauen, hat es Kritik von Frauenorganisationen gegeben. Betroffene hätten oft kein Vertrauen in die Polizei. Weil sie negative Erfahrungen gemacht hätten, oder nicht genau wüssten, was dann passiert, sagte Maria Rösslhumer vom Verein Autonome Frauenhäuser (AÖF) am Mittwoch im Ö1-"Morgenjournal". Das Innenministerium betonte, die App sei eine Ergänzung weiterer Maßnahmen.

Hauptangeklagter in Pariser Terrorprozess erstmals befragt

Paris - Der Hauptangeklagte im Prozess wegen der verheerenden Anschläge 2015 in Paris hat bestritten, Menschen umgebracht zu haben. Er habe niemanden getötet, er habe auch niemanden verletzt, sagte Salah Abdeslam am Mittwoch vor Gericht in der französischen Hauptstadt. Der 32-Jährige ist der mutmaßlich einzige überlebende Angehörige einer radikal-islamischen Gruppe, die in konzertierter Aktion die Attentate verübt hatte, bei denen 130 Menschen getötet wurden.

Sobotka als U-Ausschuss-Vorsitzender für FPÖ untragbar

Wien - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) wird als Vorsitzender des ÖVP-Untersuchungsausschusses für die Freiheitlichen zunehmend untragbar. Grund dafür sind die öffentlich gemacht wordenen Chats seines Kabinettschefs Michael Kloibmüller, in denen von Interventionslisten die Rede ist. "Wenn Sobotka Vorsitzender ist, dann macht man den berühmten Bock zum Gärtner", meinte der FPÖ-Fraktionsführer im U-Ausschuss, Christian Hafenecker, am Mittwoch in einer Pressekonferenz.

Flüchtlinge in "Horrorkiste" gepfercht und geschleppt

Schwechat/Wiener Neustadt/Graz - Zumindest acht Schleppungen von Rumänien nach Österreich sind von der niederösterreichischen Polizei zwei Männern im Alter von 39 und 56 Jahren zugeordnet worden. Befördert wurden nach Angaben vom Mittwoch insgesamt 35 bis 40 Personen. Zur Anwendung kam stets eine unter dem Sattelanhänger eines Lkw angebrachte sogenannte Paletten-Box, die von den Flüchtlingen als "Horrorkiste" bezeichnet wurde. Aufgeflogen sind die Touren im Jänner im Bezirk Bruck a. d. Leitha.

red