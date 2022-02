"Mundl"-Regisseur Reinhard Schwabenitzky gestorben

Wien - Reinhard Schwabenitzky ist tot. Der gebürtige Salzburger zählte über Jahrzehnte zu den erfolgreichsten Film- und Fernsehregisseuren Österreichs und schrieb mit "Ein echter Wiener geht nicht unter" in den 1970er Jahren und mit dem "Kaisermühlen Blues" in den 1990er Jahren TV-Geschichte. Der Kultregisseur verstarb am heutigen Mittwoch (9. Februar) nach langer Krankheit im Alter von 74 Jahren, wie sein Sohn Markus Schwabenitzky der APA mitteilte.

Ukraine-Konflikt: Scholz will Putin zu Deeskalation drängen

Washington/Kiew/Moskau - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz will in der kommenden Woche bei seinem Besuch in Moskau den russischen Staatschef Wladimir Putin zur Deeskalation im Ukraine-Konflikt drängen und droht mit "schwerwiegenden Folgen". Die europäische Krisendiplomatie zur Entschärfung des Ukraine-Konflikts hat indes vorsichtige Zuversicht ausgelöst. Es gebe "echte Chancen für eine diplomatische Lösung", sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Mittwoch in Kiew.

Haslauer für Evaluation der Impfpflicht vor 15. März

Wien - Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) zeigt sich der Impfpflicht gegenüber nach eigenen Worten "skeptisch": Vor dem 15. März - vor Eintritt der Strafbarkeit - soll evaluiert werden, ob die Impfpflicht noch geeignet sei, eine Überlastung der medizinischen Versorgung zu verhindern, sagte er im Ö1-"Mittagsjournal". Sei dem nicht so, könne man die Impfpflicht Mitte März "nicht scharfstellen". Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hält an der Einführung fest.

Sony meldet Durchbruch bei Künstlicher Intelligenz

Tokio - Der japanische Elektronik- und Medienkonzern Sony beansprucht einen Durchbruch in Sachen künstlicher Intelligenz (KI). Dieser könnte auch bei selbstfahrenden Autos und in der Robotik Anwendung finden. Das Programm mit dem Namen "GT Sophy" habe die weltbesten menschlichen Fahrer bei dem PlayStation-Rennspiel "Gran Turismo" besiegt, teilte Sony mit.

Wiener stirbt bei Sturz in Kleinmünchner Kanal

Linz - Ein 33-jähriger Wiener ist nach einem Sturz Dienstagabend in den Linzer Jauckerbach, auch Kleinmünchner Kanal genannt, tot geborgen worden. Seine Leiche wurde Mittwochnachmittag im Rechen des Kraftwerks Kleinmünchen entdeckt, so die Polizei. Die 37-jährige Begleiterin des Mannes, die ebenfalls ins Wasser gefallen, aber gerettet worden war, liegt im künstlichen Tiefschlaf.

Angeklagter in Pariser Terrorprozess: Habe niemanden getötet

Paris - Im Prozess um die islamistischen Terroranschläge 2015 in Paris hat der Hauptangeklagte das Blutbad als Verteidigungsaktion der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) dargestellt. Wegen französischer Angriffe gegen Islamisten in Syrien mit zivilen Opfern habe die Miliz in Paris zugeschlagen, sagte der einzige Überlebende des Terrorkommandos, Salah Abdeslam, am Mittwoch bei seiner ersten Befragung vor Gericht.

"Partygate": Foto von Johnson mit Sektflasche aufgetaucht

London - Ein Bild des britischen Premierministers Boris Johnson mit einer offenen Sektflasche in der Nähe bei einer mutmaßlichen Lockdown-Party setzt den Regierungschef unter neuen Druck. Die Zeitung "Daily Mirror" veröffentlichte das Foto am Mittwoch (Online), das Johnson mit drei Mitarbeitern in der Downing Street zeigen soll. Die Veranstaltung am 15. Dezember 2020 - offenbar ein teilweise virtuelles Weihnachtsquiz - war bereits im Grundsatz bekannt.

Bregenzer Polizei suchte nach angeblich Bewaffnetem

Bregenz - Ein angeblich bewaffneter Mann hat am Mittwochnachmittag in Bregenz einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Gesucht wurde nach zwei Personen, von einer Schussabgabe war allerdings nichts bekannt, auch wurde niemand verletzt. "Es ist noch ziemlich alles unklar", hieß es auf APA-Anfrage bei der Polizei, die entsprechende Berichte Vorarlberger Medien bestätigte. Sicherheitshalber wurden Rad- und Fußwege im Mehrerau-Bereich gesperrt.

Wiener Börse legt am Nachmittag stark zu, voest nach Zahlen 6% fester

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit starken Gewinnen geschlossen. Der ATX stieg gegenüber dem Vortag um 2,65 Prozent auf 4.057,59 Zähler. Auch an anderen Börsen ging es nach oben. Angetrieben wurde der ATX von der schwer gewichteten voestalpine. Die Aktien des Stahlkonzerns gewannen nach gut aufgenommenen Quartalszahlen am Mittwoch 5,13 Prozent auf 31,54 Euro. Die voestalpine hat in den ersten neun Monaten ihres Geschäftsjahrs die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft.

