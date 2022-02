"Mundl"-Regisseur Reinhard Schwabenitzky gestorben

Wien - Reinhard Schwabenitzky ist tot. Der gebürtige Salzburger zählte über Jahrzehnte zu den erfolgreichsten Film- und Fernsehregisseuren Österreichs und schrieb mit "Ein echter Wiener geht nicht unter" in den 1970er Jahren und mit dem "Kaisermühlen Blues" in den 1990er Jahren TV-Geschichte. Der Kultregisseur verstarb am heutigen Mittwoch (9. Februar) nach langer Krankheit im Alter von 74 Jahren, wie sein Sohn Markus Schwabenitzky der APA mitteilte.

Haslauer für Evaluation der Impfpflicht vor 15. März

Wien - Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) zeigt sich der Impfpflicht gegenüber nach eigenen Worten "skeptisch": Vor dem 15. März - vor Eintritt der Strafbarkeit - soll evaluiert werden, ob die Impfpflicht noch geeignet sei, eine Überlastung der medizinischen Versorgung zu verhindern, sagte er im Ö1-"Mittagsjournal". Sei dem nicht so, könne man die Impfpflicht Mitte März "nicht scharfstellen". Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hält an der Einführung fest.

EU drängt Russland zu Abbau von Spannungen in Ukraine-Krise

Kiew/Moskau - Im Ukraine-Konflikt hat die EU die Regierung in Moskau erneut zum Abbau der Spannungen gedrängt. "Wir rufen Russland zur Deeskalation auf", heißt es in einem Brief des Außenbeauftragten Josep Borrell an den russischen Außenminister Sergej Lawrow, der am Mittwoch Russlands Botschafter in Brüssel übergeben wurde. Moskau müsse seine Truppen umgehend aus dem Grenzgebiet zur Ukraine und aus Belarus zurückziehen. Moskau kritisiert seinerseits westliche Waffenlieferungen an Kiew.

Angeklagter in Pariser Terrorprozess: Habe niemanden getötet

Paris - Im Prozess um die islamistischen Terroranschläge 2015 in Paris hat der Hauptangeklagte das Blutbad als Verteidigungsaktion der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) dargestellt. Wegen französischer Angriffe gegen Islamisten in Syrien mit zivilen Opfern habe die Miliz in Paris zugeschlagen, sagte der einzige Überlebende des Terrorkommandos, Salah Abdeslam, am Mittwoch bei seiner ersten Befragung vor Gericht.

Sony meldet Durchbruch bei Künstlicher Intelligenz

Tokio - Der japanische Elektronik- und Medienkonzern Sony beansprucht einen Durchbruch in Sachen künstlicher Intelligenz (KI). Dieser könnte auch bei selbstfahrenden Autos und in der Robotik Anwendung finden. Das Programm mit dem Namen "GT Sophy" habe die weltbesten menschlichen Fahrer bei dem PlayStation-Rennspiel "Gran Turismo" besiegt, teilte Sony mit.

Nehammer löste Kurz-Think Tank auf

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist offenbar weiter bemüht, sich von seinem Vor(vor-)gänger Sebastian Kurz abzugrenzen: Die von Kurz eingerichtete Strategie-Stabsstelle im Kanzleramt "Think Austria" wurde aufgelöst, wie die APA am Mittwoch erfuhr. Außerdem engagiert die ÖVP einen Berater-Vollprofi - den früheren Vizesprecher der deutschen Langzeitkanzlerin Angela Merkel, Georg Streiter - um den Imageschaden aus dem U-Ausschuss zu begrenzen.

Zahl der Todesopfer nach Tropensturm auf Madagaskar steigt

Antananarivo - Mindestens 80 Tote, von der Außenwelt abgeschnittene Ortschaften, zerstörte Schulen und Brücken, überschwemmte Felder: Erst allmählich offenbart sich die Schneise der Zerstörung, die der Tropensturm "Batsirai" auf Madagaskar angerichtet hat. Die zuständige Katastrophenschutzbehörde BNGRC hatte Mittwochfrüh von 31 Toten berichtet, erhöhte die Zahl dann am Abend aber auf mindestens 80. Die meisten davon waren im besonders betroffenen Distrikt Ikongo zu beklagen.

Bregenzer Polizei suchte nach angeblich Bewaffnetem

Bregenz - Ein angeblich bewaffneter Mann hat am Mittwochnachmittag in Bregenz einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Gesucht wurde nach zwei Personen, von einer Schussabgabe war allerdings nichts bekannt, auch wurde niemand verletzt. Nach der Einstellung der Suche ging die Polizei davon aus, dass es sich bei der Waffe um eine Softgun gehandelt haben dürfte.

