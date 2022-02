Corona-Ampel zeigt leise Entspannung

Wien - Die Corona-Ampel erstrahlt auch in der ersten Semesterferien-Woche überall rot, doch es gibt erste Signale in Richtung Trendumkehr. Jene Bundesländer, in denen sich Omikron zunächst besonders schnell verbreitet hat, weisen neuerdings einen rückläufigen 14-Tage-Trend bei den Infektionszahlen aus. Dabei gehen auch in der Mehrheit der Salzburger und Tiroler Bezirke die Fälle zurück. Das dritte Land mit erfreulichem Trend ist Wien.

OGH sieht in Kritik an Corona-Maßnahmen keine Weltanschauung

Wien - Die Kündigung einer Tiroler Pflegerin, die sich geweigert hat Maske zu tragen, war rechtens, hat der Oberste Gerichtshof geurteilt - und stellte dabei ausdrücklich klar: Kritik an den Corona-Maßnahmen kann nicht als Weltanschauung gewertet werden. Die Kündigung bedeute somit keine Diskriminierung der Frau.

EU drängt Russland zu Abbau von Spannungen in Ukraine-Krise

Kiew/Moskau - Im Ukraine-Konflikt hat die EU die Regierung in Moskau erneut zum Abbau der Spannungen gedrängt. "Wir rufen Russland zur Deeskalation auf", heißt es in einem Brief des Außenbeauftragten Josep Borrell an den russischen Außenminister Sergej Lawrow, der am Mittwoch Russlands Botschafter in Brüssel übergeben wurde. Moskau müsse seine Truppen umgehend aus dem Grenzgebiet zur Ukraine und aus Belarus zurückziehen. Moskau kritisiert seinerseits westliche Waffenlieferungen an Kiew.

Haslauer für Evaluation der Impfpflicht vor 15. März

Wien - Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) zeigt sich der Impfpflicht gegenüber nach eigenen Worten "skeptisch": Vor dem 15. März - vor Eintritt der Strafbarkeit - soll evaluiert werden, ob die Impfpflicht noch geeignet sei, eine Überlastung der medizinischen Versorgung zu verhindern, sagte er im Ö1-"Mittagsjournal". Sei dem nicht so, könne man die Impfpflicht Mitte März "nicht scharfstellen". Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hält an der Einführung fest.

"Mundl"-Regisseur Reinhard Schwabenitzky gestorben

Wien - Reinhard Schwabenitzky ist tot. Der gebürtige Salzburger zählte über Jahrzehnte zu den erfolgreichsten Film- und Fernsehregisseuren Österreichs und schrieb mit "Ein echter Wiener geht nicht unter" in den 1970er Jahren und mit dem "Kaisermühlen Blues" in den 1990er Jahren TV-Geschichte. Der Kultregisseur verstarb am heutigen Mittwoch (9. Februar) nach langer Krankheit im Alter von 74 Jahren, wie sein Sohn Markus Schwabenitzky der APA mitteilte.

Investoreninteresse an Wohnimmobilien ungebrochen

Wien - Der österreichische Immobilienmarkt bleibt für Investoren attraktiv, das Interesse an Wohnimmobilien ist ungebrochen. Das geht aus einer Studie des Beratungsunternehmens EY hervor. Bei Wohn- und Logistikunternehmen erwarten die befragten Marktteilnehmer einen weiteren Preisanstieg in allen Lagen. Bei von der Corona-Pandemie betroffenen Assetklassen stehen die Zeichen auf Erholung.

Angeklagter in Pariser Terrorprozess: Habe niemanden getötet

Paris - Im Prozess um die islamistischen Terroranschläge 2015 in Paris hat der Hauptangeklagte das Blutbad als Verteidigungsaktion der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) dargestellt. Wegen französischer Angriffe gegen Islamisten in Syrien mit zivilen Opfern habe die Miliz in Paris zugeschlagen, sagte der einzige Überlebende des Terrorkommandos, Salah Abdeslam, am Mittwoch bei seiner ersten Befragung vor Gericht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red