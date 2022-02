Corona-Ampel zeigt leise Entspannung

Wien - Die Corona-Ampel erstrahlt auch in der ersten Semesterferien-Woche überall rot, doch es gibt erste Signale in Richtung Trendumkehr. Jene Bundesländer, in denen sich Omikron zunächst besonders schnell verbreitet hat, weisen neuerdings einen rückläufigen 14-Tage-Trend bei den Infektionszahlen aus. Dabei gehen auch in der Mehrheit der Salzburger und Tiroler Bezirke die Fälle zurück. Das dritte Land mit erfreulichem Trend ist Wien.

OGH sieht in Kritik an Corona-Maßnahmen keine Weltanschauung

Wien - Die Kündigung einer Tiroler Pflegerin, die sich geweigert hat Maske zu tragen, war rechtens, hat der Oberste Gerichtshof geurteilt - und stellte dabei ausdrücklich klar: Kritik an den Corona-Maßnahmen kann nicht als Weltanschauung gewertet werden. Die Kündigung bedeute somit keine Diskriminierung der Frau.

Investoreninteresse an Wohnimmobilien ungebrochen

Wien - Der österreichische Immobilienmarkt bleibt für Investoren attraktiv, das Interesse an Wohnimmobilien ist ungebrochen. Das geht aus einer Studie des Beratungsunternehmens EY hervor. Bei Wohn- und Logistikunternehmen erwarten die befragten Marktteilnehmer einen weiteren Preisanstieg in allen Lagen. Bei von der Corona-Pandemie betroffenen Assetklassen stehen die Zeichen auf Erholung.

Belarus und Russland beginnen gemeinsames Militärmanöver

Kiew/Moskau/Minsk - Inmitten der Ukraine-Krise haben Belarus und Russland ein gemeinsames Militärmanöver begonnen. Ziel der Übungen in Belarus sei, die Streitkräfte darauf vorzubereiten, "externe Aggressionen im Rahmen eines Verteidigungseinsatzes zu stoppen und abzuwehren", erklärte das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag. Das Manöver soll bis zum 20. Februar dauern. Im Westen sorgen die Militärübungen wegen der schwelenden Ukraine-Krise für massive Befürchtungen.

Weltgrößter geschliffener Diamant um 3,8 Mio versteigert

London - Der größte geschliffene Diamant der Welt ist für 3,8 Millionen Euro versteigert worden. Der 555,55 Karat schwere schwarze Stein mit dem Namen "The Enigma" wechselte am Mittwoch auf einer Online-Versteigerung den Besitzer, wie das Londoner Auktionshaus Sotheby's mitteilte. Der seltene Stein, ein sogenannter Karbonado, war vor kurzem erstmals öffentlich in Dubai, Los Angeles und London ausgestellt worden.

Nehammer löste Kurz-Think Tank auf

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist offenbar weiter bemüht, sich von seinem Vor(vor-)gänger Sebastian Kurz abzugrenzen: Die von Kurz eingerichtete Strategie-Stabsstelle im Kanzleramt "Think Austria" wurde aufgelöst, wie die APA am Mittwoch erfuhr. Außerdem engagiert die ÖVP einen Berater-Vollprofi - den früheren Vizesprecher der deutschen Langzeitkanzlerin Angela Merkel, Georg Streiter - um den Imageschaden aus dem U-Ausschuss zu begrenzen.

red