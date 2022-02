Snowboard-Crosser Alessandro Hämmerle holte Gold

Peking - Snowboard-Crosser Alessandro Hämmerle hat am Donnerstag bei den Olympischen Spielen in Peking mit Gold seine Karriere gekrönt. Der Seriensieger aus dem Montafon bezwang in einem Fotofinish den kanadischen Vorlaufschnellsten Eliot Grondin. Sein Teamkollege Julian Lüftner ging als Vierter im Finale leer aus. Für Österreich war es schon die insgesamt zwölfte Medaille, das ÖOC-Team hält nun bei je vier Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen.

Strolz gewann nach ÖSV-Ausbootung Kombi-Gold in Peking

Yanqing - Österreichs Alpin-Männer bleiben bei den Olympischen Spielen in Peking eine Medaillenbank. Nachdem Matthias Mayer in der Abfahrt Bronze und im Super-G Gold geholt hatte, brachte am Donnerstag auch der dritte Bewerb in Yanqing Edelmetall für Rot-weiß-rot. In der Kombination sicherte sich Johannes Strolz Gold. Der Vorarlberger schaffte damit, was schon seinem Vater Hubert 1988 in Calgary gelungen war.

Corona-Ampel zeigt leise Entspannung

Wien - Die Corona-Ampel erstrahlt auch in der ersten Semesterferien-Woche überall rot, doch es gibt erste Signale in Richtung Trendumkehr. Jene Bundesländer, in denen sich Omikron zunächst besonders schnell verbreitet hat, weisen neuerdings einen rückläufigen 14-Tage-Trend bei den Infektionszahlen aus. Dabei gehen auch in der Mehrheit der Salzburger und Tiroler Bezirke die Fälle zurück. Das dritte Land mit erfreulichem Trend ist Wien.

OGH sieht in Kritik an Corona-Maßnahmen keine Weltanschauung

Wien - Die Kündigung einer Tiroler Pflegerin, die sich geweigert hat Maske zu tragen, war rechtens, hat der Oberste Gerichtshof geurteilt - und stellte dabei ausdrücklich klar: Kritik an den Corona-Maßnahmen kann nicht als Weltanschauung gewertet werden. Die Kündigung bedeute somit keine Diskriminierung der Frau.

Belarus und Russland beginnen gemeinsames Militärmanöver

Kiew/Moskau/Minsk - Ungeachtet der Kritik des Westens hat in Belarus ein groß angelegtes Militärmanöver mit Russland inmitten schwerer Spannungen im Ukraine-Konflikt begonnen. Das teilten die Verteidigungsministerien beider Länder am Donnerstag mit. Als Reaktion auf die russischen Militärübungen in Belarus will das ukrainische Militär diesen Donnerstag mit einem eigenen zehntägigen Manöver beginnen.

Investoreninteresse an Wohnimmobilien ungebrochen

Wien - Der österreichische Immobilienmarkt bleibt für Investoren attraktiv, das Interesse an Wohnimmobilien ist ungebrochen. Das geht aus einer Studie des Beratungsunternehmens EY hervor. Bei Wohn- und Logistikunternehmen erwarten die befragten Marktteilnehmer einen weiteren Preisanstieg in allen Lagen. Bei von der Corona-Pandemie betroffenen Assetklassen stehen die Zeichen auf Erholung.

Baerbock gedenkt in Yad Vashem der Opfer des Holocaust

Jerusalem - Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock hat in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem der von Nazi-Deutschland ermordeten sechs Millionen Jüdinnen und Juden gedacht. Zum Auftakt ihres Antrittsbesuches in Israel und im Nahen Osten wollte sie in der Gedenkstätte in Jerusalem einen Kranz niederlegen. Anschließend will sich Baerbock mit Außenminister Yair Lapid und Ministerpräsident Naftali Bennett treffen.

Weltgrößter geschliffener Diamant um 3,8 Mio versteigert

London - Der größte geschliffene Diamant der Welt ist für 3,8 Millionen Euro versteigert worden. Der 555,55 Karat schwere schwarze Stein mit dem Namen "The Enigma" wechselte am Mittwoch auf einer Online-Versteigerung den Besitzer, wie das Londoner Auktionshaus Sotheby's mitteilte. Der seltene Stein, ein sogenannter Karbonado, war vor kurzem erstmals öffentlich in Dubai, Los Angeles und London ausgestellt worden.

