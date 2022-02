Johnson warnt vor Krieg in Ukraine - Russland begann Manöver

Kiew/Moskau/Minsk - Der britische Premierminister Boris Johnson hat vor einem "Krieg" in der Ukraine gewarnt. "Ein Krieg wäre katastrophal und auch sinnlos, tragisch und würde sehr schnell wirtschaftlich teuer für Russland", sagte Johnson am Donnerstag bei einem Termin mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Das müsse auch der Kreml einsehen. Stoltenberg sprach von einem "gefährlichen Moment für die europäische Sicherheit". Indes begann in Belarus ein Militärmanöver mit Russland.

Auch Stelzer rückt etwas von Impfpflicht-Gesetz ab

Wien - Nach den beiden Landeshauptleuten Peter Kaiser (Kärnten/SPÖ) und Wilfried Haslauer (Salzburg/ÖVP) rückt nun auch ihr oberösterreichischer Kollege Thomas Stelzer (ÖVP) von dem erst seit dem letzten Wochenende geltenden Impfpflicht-Gesetz etwas ab. In den "Oberösterreichische Nachrichten" stellt er am Donnerstag die Notwendigkeit der dritten Stufe mit automatischen Strafen in Frage. Die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer hält hingegen an der Impfpflicht und am Zeitplan fest.

EU-Prognose: Österreichs BIP wächst 2022 um 4,3 Prozent

Brüssel - Österreichs Wirtschaftsleistung wird nach Angaben der EU-Kommission heuer nicht so stark steigen wie im Herbst angenommen. Die Brüsseler Behörde rechnet für 2022 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 4,3 Prozent, das sind um 0,6 Prozentpunkte weniger als bisher gedacht. Allerdings erfolgt dieses Wachstum von einer höheren Basis aus: Die EU-Behörde nimmt nun für 2021 ein Wirtschaftswachstum von 4,7 Prozent an, im Herbst lag die Erwartung noch bei 4,4 Prozent.

Mietwohnungen werden immer teurer

Wien - Wer eine Mietwohnung in der Stadt sucht, muss dafür immer tiefer in die Tasche greifen. Die Angebotspreise sind 2021 gegenüber dem Jahr davor teils massiv gestiegen - vor allem im Süden Österreichs. Im Median unverändert waren die inserierten Gesamtmieten lediglich in Wien mit 14 Euro pro Quadratmeter und in Graz mit 11,30 Euro, wie aus einer Datenanalyse in zwölf Städten des Onlineportals immowelt.at hervorgeht.

AK: Arbeitszufriedenheit ist auf einem Tiefststand

Wien - In keiner anderen Berufsgruppe wie im Tourismus- und Gastronomiebereich überlegen so viele Beschäftigte ihren Beruf oder zumindest ihren Arbeitgeber zu wechseln. Die Gründe sind vielfältig und reichen vor die Zeit der Pandemie zurück. Das zeigt eine am Donnerstag veröffentlichte Auswertung des Österreichischen Arbeitsklima-Index der Arbeiterkammer (AK). Auch in anderen Branchen wie bei den Berufsfahrern, Zustellern und im Handel wächst der Unmut.

Baerbock kritisiert israelischen Siedlungsbau

Jerusalem - Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock hat die tiefe Freundschaft Deutschlands zu Israel unterstrichen, zugleich aber die Innenpolitik des Staates kritisiert. Die Zweistaatenlösung und der Dialog mit den Palästinensern sei für Israels Sicherheit der beste Weg, sagte die Ministerin am Donnerstag bei ihrem Antrittsbesuch in Jerusalem. "Wir haben deswegen zum Siedlungsbau eine eindeutige Haltung: Wir halten ihn für schädlich und mit dem Völkerrecht für nicht vereinbar."

Wieder mehr als 35.000 Corona-Neuinfektionen und 22 Tote

Wien - Omikron führt weiterhin zu sehr hohen Neuinfektionszahlen in Österreich. Am Donnerstag meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 35.250 neue Fälle binnen 24 Stunden, das ist der dritthöchste Donnerstagswert seit Pandemiebeginn. Zeitgleich wurden 22 weitere Todesopfer registriert. In den Krankenhäusern mussten seit Mittwoch acht weitere Covid-19-Patienten aufgenommen werden. Insgesamt 2.064 Infizierte müssen im Spital behandelt werden.

