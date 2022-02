Johnson warnt vor Krieg in Ukraine - Russland begann Manöver

Kiew/Moskau/Minsk - Inmitten schwerer Spannungen im Ukraine-Konflikt haben Russland und Belarus am Donnerstag gemeinsame Militärmanöver begonnen. Bei der Übung solle etwa "die Abwehr äußerer Aggression" trainiert werden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Im Westen wird befürchtet, dass Russland im Zuge des Manövers einen Einmarsch in die Ukraine vorbereitet. Der britische Premierminister Boris Johnson warnte Donnerstag bei einem NATO-Besuch vor einem "Krieg" in der Ukraine.

Auch Stelzer rückt etwas von Impfpflicht-Gesetz ab

Wien/Innsbruck - Nach den Landeshauptleuten Peter Kaiser (Kärnten/SPÖ) und Wilfried Haslauer (Salzburg/ÖVP) rückt nun auch der Oberösterreicher Thomas Stelzer (ÖVP) von dem erst seit dem letzten Wochenende geltenden Impfpflicht-Gesetz etwas ab. Er stellte am Donnerstag die Notwendigkeit der dritten Stufe mit automatischen Strafen infrage. Die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer hält hingegen an Impfpflicht und Zeitplan fest. Gecko-Expertin Eva Schernhammer verwies auf die nötige Vorlaufzeit.

Corona-Ampel zeigt rot mit leiser Entspannung

Wien - Die Corona-Ampel bleibt auch in der ersten Semesterferien-Woche rot. Die Risikolage sei für ganz Österreich und alle Bundesländer mit sehr hohem Risiko einzustufen, teilte die Corona-Kommission am Donnerstagnachmittag nach einem Umlaufbeschluss mit. Eine echte Sitzung gab es diese Woche nicht. Doch es gibt Signale in Richtung Trendumkehr. Jene Bundesländer, in denen sich Omikron zunächst besonders verbreitet hat, zeigen einen rückläufigen 14-Tage-Trend der Infektionszahlen.

Platter will "weitgehende Lockerungen"

Innsbruck - Tirols LH Günther Platter (ÖVP) drängt weiter auf einen Bund-Länder-Gipfel in Sachen Corona - und das "möglichst rasch". Dabei sollen "deutliche Erleichterungen" und "weitgehende Öffnungsschritte" beschlossen werden, sagte Platter am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Innsbrucker Landhaus. Die vom Landeshauptmann geforderten Lockerungen betreffen etwa die Aufhebung der Sperrstunde um 24.00 Uhr und die unter bestimmten Voraussetzungen bestehende Maskenpflicht im Freien.

EU-Prognose: Österreichs BIP wächst 2022 um 4,3 Prozent

Brüssel - Österreichs Wirtschaftsleistung wird nach Angaben der EU-Kommission heuer nicht so stark steigen wie im Herbst angenommen. Die Brüsseler Behörde rechnet für 2022 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 4,3 Prozent, das sind um 0,6 Prozentpunkte weniger als bisher gedacht. Allerdings erfolgt dieses Wachstum von einer höheren Basis aus: Die EU-Behörde nimmt nun für 2021 ein Wirtschaftswachstum von 4,7 Prozent an, im Herbst lag die Erwartung noch bei 4,4 Prozent.

Frankreich will bis zu 14 neue Atomreaktoren bauen

EU-weit/Brüssel - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat einen massiven Ausbau der Atomkraft angekündigt. Sechs neue Druckwasserreaktoren, sogenannte EPR-Reaktoren, sollten gebaut sowie die Errichtung von acht weiteren Kraftwerken bis 2050 geprüft werden, sagte Macron am Donnerstag im ostfranzösischen Belfort. "Das ist die Renaissance der französischen Atomkraft." Die Atomenergie stehe im Zentrum der französischen Klimaschutzpolitik, so Macron.

Baerbock: Solidarität mit Israel - Kritik an Siedlungen

Jerusalem - Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock hat Israel die unverbrüchliche Solidarität Deutschlands zugesichert und einen entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus angekündigt. "Die Sicherheit Israels ist und bleibt deutsche Staatsräson", sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag bei einem Treffen mit ihrem israelischen Amtskollegen Yair Lapid in Tel Aviv. "Und hinter diese Linie werden wir nicht zurückfallen." Baerbock kritisierte zugleich Israels Siedlungsausbau.

Zwölf Jahre Haft für Messerattacke in Klosterneuburg

Korneuburg - Am Landesgericht Korneuburg ist am Donnerstag ein 63-Jähriger wegen versuchten Mordes zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann soll seine Ehefrau im August 2021 in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) mit einem Messer attackiert und mit seiner Krücke geschlagen haben. Der Schuldspruch ist Gerichtsangaben zufolge bereits rechtskräftig.

