Frankreich will bis zu 14 neue Atomreaktoren bauen

EU-weit/Brüssel - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat einen massiven Ausbau der Atomkraft angekündigt. Sechs neue Druckwasserreaktoren, sogenannte EPR-Reaktoren, sollten gebaut sowie die Errichtung von acht weiteren Kraftwerken bis 2050 geprüft werden, sagte Macron am Donnerstag im ostfranzösischen Belfort. "Das ist die Renaissance der französischen Atomkraft." Die Atomenergie stehe im Zentrum der französischen Klimaschutzpolitik, so Macron.

Regierung bleibt trotz Länder-Skepsis bei Impfpflicht-Termin

Wien/Innsbruck - Die Regierung bleibt beim Zeitplan für die Impflicht - auch wenn zuletzt zunehmend skeptische Stimmen aus den Ländern zu hören waren. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) bekräftigte am Donnerstag laut "Kurier", dass er am ursprünglichen Zeitplan festhält. Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer hatte schon im Ö1-"Morgenjournal" wissen lassen, dass der Zeitplan "total aufrecht ist und auch so erfolgen wird". Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprang ihr am Nachmittag bei.

Corona-Ampel zeigt rot mit leiser Entspannung

Wien - Die Corona-Ampel bleibt auch in der ersten Semesterferien-Woche rot. Die Risikolage sei für ganz Österreich und alle Bundesländer mit sehr hohem Risiko einzustufen, teilte die Corona-Kommission am Donnerstagnachmittag nach einem Umlaufbeschluss mit. Eine echte Sitzung gab es diese Woche nicht. Doch es gibt Signale in Richtung Trendumkehr. Jene Bundesländer, in denen sich Omikron zunächst besonders verbreitet hat, zeigen einen rückläufigen 14-Tage-Trend der Infektionszahlen.

Johnson warnt vor Krieg in Ukraine - Russland begann Manöver

Kiew/Moskau/Minsk - Inmitten schwerer Spannungen im Ukraine-Konflikt haben Russland und Belarus am Donnerstag gemeinsame Militärmanöver begonnen. Bei der Übung solle etwa "die Abwehr äußerer Aggression" trainiert werden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Im Westen wird befürchtet, dass Russland im Zuge des Manövers einen Einmarsch in die Ukraine vorbereitet. In Berlin riefen Deutschland Bundeskanzler Olaf Scholz und baltische Staats- und Regierungschefs zu Geschlossenheit auf.

Schichtwechsel bei Semesterferien: Zweite Staffel beginnt

Wien - Schichtwechsel bei den Semesterferien: Im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg bekommen am Freitag rund 340.000 Schülerinnen und Schüler ihr Semesterzeugnis, die sogenannte Schulnachricht, und starten dann in die einwöchigen Ferien. Die letzte der drei Ferienstaffeln beginnt dann am 21. Februar für die rund 350.000 Schülerinnen und Schüler in Oberösterreich und der Steiermark.

ÖVP-Chats: Rendi-Wagner für ehrlichere Entschuldigung

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist "sehr befremdet" über die herabwürdigende Wortwahl der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) - die in einem SMS im Jahr 2016 geschrieben hatte "Rote bleiben Gsindl". Sie hätte sich von Mikl-Leitner eine "bisschen ehrlichere, tief gehendere und umfassendere Entschuldigung gewünscht", sagte Rendi-Wagner Donnerstag in der "ZiB2".

