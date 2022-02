Biden fordert US-Bürger zum Verlassen der Ukraine auf

Washington - US-Präsident Joe Biden hat den Ton gegenüber Russland im Ukraine-Konflikt wieder verschärft. In einem voraufgezeichneten Interview mit dem US-Sender NBC, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, rief Biden US-Bürger in der Ukraine auf, das Land "jetzt" zu verlassen. Unterdessen starteten Russland und Belarus am Donnerstag ein Militärmanöver nahe der ukrainischen Grenze.

Schichtwechsel bei Semesterferien: Zweite Staffel beginnt

Wien - Schichtwechsel bei den Semesterferien: Im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg bekommen am Freitag rund 340.000 Schülerinnen und Schüler ihr Semesterzeugnis, die sogenannte Schulnachricht, und starten dann in die einwöchigen Ferien. Die letzte der drei Ferienstaffeln beginnt dann am 21. Februar für die rund 350.000 Schülerinnen und Schüler in Oberösterreich und der Steiermark.

USA rufen Kanada zu Vorgehen gegen Trucker-Proteste auf

Ottawa/Washington - Die US-Regierung hat Kanada zu einem schärferen Vorgehen gegen die Blockade einer wichtigen Brücke an der gemeinsamen Grenze durch Corona-Demonstranten aufgerufen. Das Weiße Haus teilte am Donnerstag (Ortszeit) mit, dass der US-Minister für Innere Sicherheit, Alejandro Mayorkas, "seine kanadischen Amtskollegen anrief und sie aufforderte, von ihren Befugnissen Gebrauch zu machen, um die Situation an unserer gemeinsamen Grenze zu lösen".

NEOS pochen auf Transparenzgipfel zu Postenbesetzungen

Wien - Die NEOS fordern angesichts der Postenschacher-Vorwürfe gegen diverse Politiker einen Transparenzgipfel. Dazu lädt Generalsekretär Douglas Hoyos alle Parteien sowie Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker, um konkrete Gesetzesvorschläge auszuarbeiten. "Die aktuellen Causen rund um Kurz, Mikl-Leitner, Nehammer, Sobotka, Wöginger und Co. zeigen, dass die Kultur des Postenschachers zum politischen Alltag vieler gehört", sagte Hoyos in einem der APA übermittelten Statement.

Australien will Koalas besser schützen

Sydney - Koalas werden in weiten Teilen Australiens ab sofort besser geschützt. In den Bundesstaaten New South Wales und Queensland sowie im Australian Capital Territory mit der Hauptstadt Canberra wird der Gefährdungsstatus der drolligen Beuteltiere offiziell von "vulnerable" (verletzlich) auf "endangered" (bedroht) hinaufgesetzt, wie Umweltministerin Sussan Ley am Freitag mitteilte.

ÖVP-Chats: Rendi-Wagner für ehrlichere Entschuldigung

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist "sehr befremdet" über die herabwürdigende Wortwahl der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) - die in einem SMS im Jahr 2016 geschrieben hatte "Rote bleiben Gsindl". Sie hätte sich von Mikl-Leitner eine "bisschen ehrlichere, tief gehendere und umfassendere Entschuldigung gewünscht", sagte Rendi-Wagner Donnerstag in der "ZiB2".

UNICEF: Weltweit zehntausende Kindersoldaten

Köln - Zum Welttag gegen den Einsatz von Kindersoldaten am Samstag hat UNICEF zu mehr Anstrengungen gegen diese besonders schwere Form der Verletzung von Kinderrechten aufgefordert. Niemand wisse genau, wie viele Kindersoldaten es gebe, weil die Rekrutierung meist im Verborgenen und in schwer zugänglichen Kampfgebieten erfolge, so das UNO-Kinderhilfswerk in Köln. UNICEF gehe aber davon aus, dass weltweit zehntausende Kinder von bewaffneten Gruppen für ihre Zwecke missbraucht würden.

