Steirische Polizei schnappte Schlepper

Graz - Die steirische Polizei hat in Kooperation mit internationalen Polizeibehörden in Slowenien, Kroatien und Polen eine Schlepperbande zerschlagen. Mindestens sieben Männer wurden festgenommen, die zwei mutmaßlichen Haupttäter sind nun in Graz in Haft. Die Bande soll über 100 Menschen - Afghanen, Iraker, Pakistani - illegal in die Steiermark gebracht haben. Dabei wurden rund 280.000 Euro lukriert, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte.

Mirjam Puchner holt Super-G-Silber - Gut-Behrami Siegerin

Yanqing - Mirjam Puchner hat am Freitag sensationell Olympia-Silber im Super-G erobert. Die 29-jährige Salzburgerin holte in Yanqing das erste Edelmetall ihrer Karriere, den einzigen Weltcup-Podestplatz in dieser Disziplin hatte sie im Dezember 2021 erreicht. In China raste sie mit Nummer 3 auf das Podest, während die Mitfavoritinnen aus Italien strauchelten. Nicht so die Schweizer Weltmeisterin Lara Gut-Behrami, die nach Bronze im Riesentorlauf über ihren ersten Olympiasieg jubelte.

Wifo-Experte erwartet heuer 3,5 Prozent Teuerungsrate

Wien - Die Inflationsspirale dreht sich heuer in Österreich offenbar noch etwas schneller als vor kurzem angenommen. Wifo-Experte Josef Baumgartner erwartet in Österreich für 2022 im Jahresschnitt eine Teuerungsrate von rund 3,5 Prozent. Das sagte er laut "Kronen Zeitung" (Freitag). Bisher hat das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) für heuer offiziell eine Inflation von 3,3 Prozent vorhergesagt, zuletzt im Dezember bei der vierteljährlichen Konjunkturprognose.

Kärntner LVT-Leiter auf anderen Posten zugeteilt

Klagenfurt - Der Leiter des Kärntner Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT), Stephan Tauschitz, ist von der Landespolizeidirektorin Kärntens, Michaela Kohlweiß, auf einen neuen Posten zugeteilt worden. Tauschitz werde "bis auf Weiteres einem anderen Verantwortungsbereich in der Landespolizeidirektion Kärnten dienstzugeteilt", teilte die Polizei am Freitag per Aussendung mit. In der Zwischenzeit übernimmt die stellvertretende Leiterin Viola Trettenbrein.

Biden fordert US-Bürger zum Verlassen der Ukraine auf

Washington - US-Präsident Joe Biden hat den Ton gegenüber Russland im Ukraine-Konflikt wieder verschärft. In einem voraufgezeichneten Interview mit dem US-Sender NBC, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, rief Biden US-Bürger in der Ukraine auf, das Land "jetzt" zu verlassen. Unterdessen starteten Russland und Belarus am Donnerstag ein Militärmanöver nahe der ukrainischen Grenze.

Schichtwechsel bei Semesterferien: Zweite Staffel beginnt

Wien - Schichtwechsel bei den Semesterferien: Im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg bekommen am Freitag rund 340.000 Schülerinnen und Schüler ihr Semesterzeugnis, die sogenannte Schulnachricht, und starten dann in die einwöchigen Ferien. Die letzte der drei Ferienstaffeln beginnt dann am 21. Februar für die rund 350.000 Schülerinnen und Schüler in Oberösterreich und der Steiermark.

Vulkan Ätna auf Sizilien wieder ausgebrochen

Rom/Catania - Auf Sizilien ist der Vulkan Ätna erneut ausgebrochen. Am Donnerstagabend sei eine erhöhte Aktivität gemessen worden, teilte das nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie mit. Auf Fotos war zu sehen, wie Lavaströme und Asche aus dem Krater auf der Südostseite der italienischen Insel drangen. Die graue Rauchsäule stieg weit in den Himmel auf.

USA rufen Kanada zu Vorgehen gegen Trucker-Proteste auf

Ottawa/Washington - Die US-Regierung hat Kanada zu einem schärferen Vorgehen gegen die Blockade einer wichtigen Brücke an der gemeinsamen Grenze durch Corona-Demonstranten aufgerufen. Das Weiße Haus teilte am Donnerstag (Ortszeit) mit, dass der US-Minister für Innere Sicherheit, Alejandro Mayorkas, "seine kanadischen Amtskollegen anrief und sie aufforderte, von ihren Befugnissen Gebrauch zu machen, um die Situation an unserer gemeinsamen Grenze zu lösen".

