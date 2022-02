Regierung berät am Mittwoch über weitere Corona-Lockerungen

Wien - Die Bundesregierung wird am Mittwoch gemeinsam mit den Landeshauptleuten über weitere Lockerungen der Coronamaßnahmen beraten. Am 19. Februar solle es zu weiteren Schritten kommen, informierte das Bundeskanzleramt am Freitag in einer Aussendung. Welche Schritte konkret erfolgen, wird in der virtuellen Konferenz mit Bund und Ländern Thema sein.

Zuwachs in den Spitälern bei 32.712 Corona-Neuinfektionen

Wien - Eine leichte Entspannung zeichnet sich bei den Corona-Neuinfektionen ab. Von Donnerstag auf Freitag wurden 32.712 Neuansteckungen registriert, ein Minus von 2.538 im Vergleich zum Vortag. Auch die Zahl der aktiven Fälle ging um 1.933 auf 340.181 Betroffene zurück. Dennoch gab es in den Spitälern weiterhin eine leichte Zunahme bei den Covid-19-Patientinnen und -Patienten. Auch waren wieder 22 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden zu beklagen, berichteten die Ministerien.

Steirische Polizei schnappte Schlepper

Graz - Die steirische Polizei hat in Kooperation mit internationalen Polizeibehörden in Slowenien, Kroatien und Polen eine Schlepperbande zerschlagen. Mindestens sieben Männer wurden festgenommen, die zwei mutmaßlichen Haupttäter sind nun in Graz in Haft. Die Bande soll über 100 Menschen - Afghanen, Iraker, Pakistani - illegal in die Steiermark gebracht haben. Dabei wurden rund 280.000 Euro lukriert, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte.

Irans Präsident Raisi setzt keine Hoffnung in Wien

Teheran - Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat nach eigenen Worten "nie die Hoffnung gehabt", bei den Atomgesprächen in Wien das Atomabkommen des Iran mit den Großmächten wiederzubeleben, das die Vereinigten Staaten unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump gekündigt haben. Das erklärte der als Hardliner geltende Rasi an Freitag in einer Fernsehansprache zum Gedenken an den 43. Jahrestag der iranischen Revolution von 1979.

Ende von 2G: Handel hofft auf Kundentreue

Wien - Der Handel hofft auf die Treue der Kunden nach dem morgigen Ende der 2G-Pflicht. "Wenn wir Geschäfte in den Regionen, in den Einkaufsstraßen, in der Orten haben wollen, dann sollten wir dort auch einkaufen." Vom "oh wie schade" nachdem die kleinen regionalen Anbieter ihre Rollläden für immer heruntergelassen haben, "können wir nicht leben", erklärte Handelsobmann Rainer Trefelik heute im Gespräch mit der APA.

Biden fordert US-Bürger zum Verlassen der Ukraine auf

Washington - US-Präsident Joe Biden hat den Ton gegenüber Russland im Ukraine-Konflikt wieder verschärft. In einem voraufgezeichneten Interview mit dem US-Sender NBC, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, rief Biden US-Bürger in der Ukraine auf, das Land "jetzt" zu verlassen. US-Außenminister Antony Blinken hält einen russischen Einmarsch in die Ukraine für "jederzeit" möglich. Das schließe den Zeitraum während der Olympischen Spiele mit ein, betonte er bei einem Besuch in Australien.

Wifo-Experte erwartet heuer 3,5 Prozent Teuerungsrate

Wien - Die Inflationsspirale dreht sich heuer in Österreich offenbar noch etwas schneller als vor kurzem angenommen. Wifo-Experte Josef Baumgartner erwartet in Österreich für 2022 im Jahresschnitt eine Teuerungsrate von rund 3,5 Prozent. Das sagte er laut "Kronen Zeitung" (Freitag). Bisher hat das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) für heuer offiziell eine Inflation von 3,3 Prozent vorhergesagt, zuletzt im Dezember bei der vierteljährlichen Konjunkturprognose.

Australien will Koalas besser schützen

Sydney - In Australien sind die Koalas in Gefahr und werden in weiten Teilen des Landes ab sofort besser geschützt. In den Bundesstaaten New South Wales und Queensland sowie im Australian Capital Territory mit der Hauptstadt Canberra wird der Gefährdungsstatus der drolligen Beuteltiere offiziell von "vulnerable" (gefährdet) auf "endangered" (stark gefährdet) hochgesetzt, wie Australiens Umweltministerin Sussan Ley am Freitag mitteilte.

