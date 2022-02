Kärntner LVT-Leiter Tauschitz muss gehen

Klagenfurt - Vor einer Woche war Kritik an Stephan Tauschitz, dem neuen Leiter des Kärntner Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT), laut geworden - nun muss er gehen. Tauschitz hatte als Kärntner ÖVP-Klubobmann 2008 und 2010 Reden am bei Rechtsextremen und Neonazis beliebten Ulrichsbergtreffen gehalten. Wie die APA aus gut informierten Kreisen erfahren hat, wird er auch nicht mehr zum Verfassungsschutz zurückkehren.

Regierung berät am Mittwoch über weitere Corona-Lockerungen

Wien - Die Bundesregierung wird am Mittwoch gemeinsam mit den Landeshauptleuten über weitere Lockerungen der Coronamaßnahmen beraten. Am 19. Februar solle es zu weiteren Schritten kommen, informierte das Bundeskanzleramt am Freitag in einer Aussendung. Welche Schritte konkret erfolgen, wird in der virtuellen Konferenz mit Bund und Ländern Thema sein.

Steirische Polizei schnappte Schlepper

Graz - Die steirische Polizei hat in Kooperation mit internationalen Polizeibehörden in Slowenien, Kroatien und Polen eine Schlepperbande zerschlagen. Mindestens sieben Männer wurden festgenommen, die zwei mutmaßlichen Haupttäter sind nun in Graz in Haft. Die Bande soll über 100 Menschen - Afghanen, Iraker, Pakistani - illegal in die Steiermark gebracht haben, von wo diese teils weiterfuhren. Dabei wurden rund 280.000 Euro lukriert, teilte die Landespolizeidirektion am Freitag mit.

EZB nimmt heimische Banken bei Immo-Krediten an die Kandare

Wien/Frankfurt - Die Preise für Immobilien steigen ungebremst, die Zinsen sind historisch niedrig. In diesem Umfeld sind die heimischen Banken bei den Vergabekriterien für Immo-Kredite im internationalen Vergleich auffällig lax. Um die Stabilität des Finanzmarktes zu sichern, nimmt die Oesterreichische Nationalbank die Geldinstitute nun im Auftrag der Europäischen Zentralbank an die Kandare. Bisher lediglich empfohlene Kriterien bei der Neuvergabe von Krediten sind ab Mitte 2022 Pflicht.

Telefonschaltung von Scholz mit Biden und Macron geplant

Moskau/Kiew/Berlin - Vor dem Hintergrund der Eskalation im Ukraine-Konflikt wird der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitagnachmittag an einer hochrangigen Telefonschaltung mit US-Präsident Joe Biden und weiteren westlichen Spitzenpolitikern teilnehmen. Wie aus Regierungskreisen in Berlin und Paris verlautete, sind unter anderen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Regierungschef Boris Johnson dabei.

Junge Wienerin wehrte sich mit Messer gegen Vergewaltiger

Wien - Ein 24-Jähriger hat am Dienstagabend in Wien-Meidling versucht, eine junge Frau zu vergewaltigen. Die 22-Jährige wehrte sich mit einem in ihrer Handtasche mitgeführten Messer, verletzte den Täter und schlug ihn dadurch in die Flucht. Der Verdächtige wurde kurz darauf festgenommen. Er soll die junge Frau am Eingangstor ihres Wohnhauses attackiert und in den Innenhof gedrängt haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau habe sich "in offenkundiger Notwehr" verteidigt.

Kilometerlange Corona-Protestkonvois auf dem Weg nach Paris

Paris - Kilometerlange Protestkonvois von Corona-Maßnahmengegnern haben sich am Freitag aus verschiedenen Landesteilen Frankreichs auf die Hauptstadt Paris zubewegt. Dort rüstete sich die Polizei mit Räumfahrzeugen, Baggern, Kränen und Wasserwerfern gegen die angekündigten Blockaden durch die Konvois. Das Ziel der Sternfahrt ist nämlich ein gebündelter Protest gegen Corona-Maßnahmen am Samstag. Das Innenministerium hatte aber im Vorfeld alle Versammlungen und Konvois untersagt.

Baby verdurstet - Mutter und Oma in Graz verurteilt

Graz - Ein Elternpaar sowie die Großmutter eines Säuglings, der im Sommer 2020 in Graz offenbar verdurstet und gestorben ist, haben sich am Freitag im Grazer Straflandesgericht wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten müssen. Alle drei bekannten sich nicht schuldig, die Verteidigung sprach von anderen Todesursachen. Mutter und Großmutter wurden dennoch zu neun bzw. sieben Monaten bedingter Haft verurteilt. Der Vater wurde freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

