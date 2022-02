Landeshauptmann Wallner will Impfpflicht behalten

Bregenz - Nachdem zuletzt aus den Ländern vermehrt kritische Stimmen zur Impfpflicht aufgekommen waren, steigt Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), derzeit Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz auf die Bremse. Vor einem "generellen Abschaffen" der Impfpflicht würde er "sogar warnen", sagte Wallner in der ORF-Sendung "Vorarlberg Heute". Er wäre da "ein bisschen vorsichtiger". Indes trat der Landeshauptmann in Sachen Corona dafür ein, "endgültig und gänzlich zu öffnen".

Französische Protestkonvois stehen vor Paris

Paris - Ungeachtet der Warnungen der französischen Behörden haben tausende Teilnehmer von Protestkonvois in der Nacht auf Samstag den Stadtrand von Paris erreicht. Hunderte von Autos, Wohnmobilen und Kleintransportern aus Lille, Straßburg, Marseille und anderen Städten des Landes hätten vor den Toren der Stadt gehalten, erklärte die Polizei. Jedoch sei bisher kein Konvoi in die Hauptstadt eingefahren. 7.200 Einsatzkräfte wurden mobilisiert, um Blockaden zu verhindern.

2G-Nachweis im Handel ist vorbei - FFP2-Maske reicht

Wien - Mit Samstag entfällt die 2G-Regel im Handel, es gilt weiterhin die FFP2-Maskenpflicht. Gleiches gilt für Museen, Kunsthallen, Bibliotheken etc.. Für körpernahe Dienstleister schreibt der Gesetzgeber 3G und FFP2-Maske vor. Die Nachtgastronomie ist weiterhin nicht möglich, die Sperrstunde bleibt bei 24 Uhr. Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze über 50 Personen sind nur erlaubt, wenn es ein Konsumationsverbot gibt und die FFP2-Maske durchgehend getragen wird.

Putin und Biden telefonieren wegen Ukraine-Konflikt

Moskau/Washington/Kiew - Die US-Regierung warnt vor einem bevorstehenden russischen Einmarsch in die Ukraine - während die diplomatischen Bemühungen zu einer Beilegung der Krise weiter auf Hochtouren laufen. US-Präsident Joe Biden und der russische Staatschef Wladimir Putin wollen an diesem Samstag telefonieren. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron will mit seinem russischen Amtskollegen sprechen.

Stadtchefs bei Wahlen in Tirol in Favoritenrolle

Innsbruck - Am 27. Februar werden in 273 Tiroler Gemeinden Gemeinderat und Bürgermeister neu gewählt. Trotz unterschiedlicher Ausgangslagen gehen die meisten (großteils ÖVP-nahen) Amtsinhaber in den Bezirkshauptstädten und einwohnerstärksten Gemeinden als Favoriten ins Rennen. Als große Unbekannte bei diesen ersten Regionalwahlen seit Ausbruch der Pandemie gilt vielerorts die MFG (Menschen - Freiheit - Grundrechte). Diese kandidiert mit 51 Listen und 22 Bürgermeisterkandidaten.

31-fachen Serieneinbrecher in der Steiermark festgenommen

Knittelfeld - Ein 29-jähriger Rumäne ist der Polizei in der Steiermark als Serieneinbrecher ins Netz gegangen. Die Beamten in Knittelfeld (Bezirk Murtal) hatten den Mann auf frischer Tat ertappt - in der Zeit von Mai 2018 bis Dezember 2021 soll er zumindest 31 Einbrüche im Raum Knittelfeld und Spielberg begangen haben. Sein Ziel waren Kellerabteile. Aus ihnen stahl er vor allem Mountainbikes, E-Bikes und Werkzeug im Gesamtwert von 40.000 Euro, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

USA erhöhen wegen Lkw-Blockaden Druck auf Kanada

Ottawa/Washington - Die Blockaden durch Lkw-Fahrer in Kanada belasten zunehmend das Verhältnis zu den USA. US-Präsident Joe Biden zeigte sich am Freitag in einem Telefonat mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau besorgt über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Blockaden für die USA, wie das Weiße Haus mitteilte. Die US-Regierung forderte insbesondere ein schärferes Vorgehen der kanadischen Behörden gegen die Blockaden von Grenzübergängen zwischen den beiden Ländern.

Weltraumteleskop James Webb sendete erstes Foto aus dem All

Washington - Das neue Weltraumteleskop James Webb hat das erste Bild von seinem Einsatzort in den Tiefen des Alls zur Erde geschickt. Wie die NASA am Freitag mitteilte, nahm das Teleskop ein Foto von dem Stern HD 84406 aus dem Sternbild Großer Bär auf. Auf dem Bild ist ein schwarzer Hintergrund zu erkennen, davor sind 18 verschwommene Lichtpunkte abgebildet - sie alle zeigen ein und denselben Stern, der durch die 18 Segmente des Hauptspiegels reflektiert wird.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red