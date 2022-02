Ehepaar tot in Einfamilienhaus im Burgenland aufgefunden

Landsee - Im mittelburgenländischen Landsee (Bezirk Oberpullendorf) ist am späten Samstagnachmittag ein älteres Ehepaar tot in seinem Einfamilienhaus aufgefunden worden, bestätigte die Polizei am Sonntag einen Bericht des ORF (online). Dass laut ORF-Meldung angeblich Schüsse gefallen sein sollen, konnte man bei der Polizei nicht bestätigen. Nähere Informationen sollen im Lauf des Vormittags folgen.

US-Mitarbeiter bei OSZE-Mission ziehen aus Ostukraine ab

Kiew/Moskau - Nachdem eine neue Runde diplomatischer Gespräche auf höchster Ebene keinen Durchbruch zur Lösung der Krise zwischen dem Westen und Russland gebracht hat, ziehen sich die US-Mitarbeiter der OSZE-Mission in der Ostukraine laut Augenzeugen von dort zurück. Mit dem Auto seien sie aus Donezk abgefahren, sagte ein Augenzeuge. Die OSZE äußerte sich zunächst nicht dazu.

Brennsteiner nach Sturz ohne RTL-Medaille, Gold an Odermatt

Peking/Yanqing - Marco Odermatt hat seine Favoritenrolle bestätigt und bei den Olympischen Winterspielen in Peking Gold im Riesentorlauf geholt. Der Schweizer setzte sich am Sonntag 0,19 Sekunden vor dem Slowenen Zan Kranjec und 1,34 vor Weltmeister Mathieu Faivre (FRA) durch. Der Österreicher Stefan Brennsteiner war als Halbzeit-Zweiter auf Bronze-Kurs unterwegs, als er nach einem Fehler stürzte. Auch Manuel Feller scheiterte. Bester Österreicher wurde Raphael Haaser als Elfter.

Bundespräsidentenwahl in Berlin - Steinmeier vor Wiederwahl

Berlin - In Berlin tritt am Sonntag (12.00 Uhr) die Bundesversammlung zusammen, um einen neuen deutschen Bundespräsidenten zu wählen. Die Wiederwahl von Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier gilt als sicher. Er wurde von den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP sowie von der CDU/CSU-Opposition nominiert. Zusammen haben sie in der Bundesversammlung eine breite Mehrheit. Der 66-Jährige ist erst der fünfte Bundespräsident, der für eine zweite Amtszeit antritt.

Wechselberger für Aussetzen der Impfpflicht

Innsbruck - Tirols Ärztekammerpräsident Artur Wechselberger spricht sich "zumindest für ein Aussetzen" der beschlossenen Impfpflicht aus. Man müsse sich unter anderem die Frage stellen, ob es "noch unbedingt notwendig ist, diese Spaltung der Gesellschaft in Kauf zu nehmen", sagte Wechselberger im APA-Interview. Zudem forderte der Ärztekammerchef ein Aus für sämtliche Corona-Maßnahmen und eine vollkommene Rückkehr zur Normalität, sobald die Omikron-Welle zu Ende ist.

Schweizer stimmen über Steuergelder für Medien ab

Bern - Bei einer Volksabstimmung entscheiden die Schweizer an diesem Sonntag darüber, ob Zeitungen, Zeitschriften und Online-Medien künftig staatlich gefördert werden sollen. Die Befürworter wollen die Presse als wichtige Säule der Demokratie stärken, die Gegner fürchten dagegen zu große Nähe der Medien zum Staat.

Kleinflugzeug verlor bei Flug in Kärnten Pilotentür

Klagenfurt - Ein Kleinflugzeug hat am Samstagnachmittag während eines Fluges nördlich von Klagenfurt die Pilotentür verloren. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, hatte sich die Tür kurz nach dem Start gelöst. Der Pilot, ein 68-Jähriger aus der Steiermark, schaffte es, umzudrehen und wieder sicher in Klagenfurt zu landen. Nach ersten Erkenntnissen kamen durch den Vorfall keine Personen zu Schaden.

USA und Verbündete verurteilen nordkoreanische Raketentests

Honolulu (Hawaii) - Die USA, Japan und Südkorea haben die jüngste Serie nordkoreanischer Raketentests als "destabilisierend" verurteilt. Pjöngjang müsse seine "unrechtmäßigen Aktivitäten einstellen und stattdessen den Dialog suchen", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung, die US-Präsident Antony Blinken, sein japanischer Kollegen Hayashi Yoshimasa und Südkoreas Chefdiplomat Chung Eui-yong nach einem Treffen in Honolulu am Samstag (Ortszeit) unterzeichneten.

