Impfpflicht für Nehammer nicht in Stein gemeißelt

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) schließt das Aussetzen der Impfpflicht nicht aus, nachdem immer mehr Politiker und Experten in diese Richtung drängen. Wenn sich die von der Regierung beauftragten Experten dafür aussprechen, das Gesetz auszusetzen, werde man das machen, erklärt Nehammer in der "Krone" am Sonntag. Er sagt zudem endgültig die Impflotterie ab und schlägt vor, das dafür vorgesehene Geld jenen Menschen zukommen lassen, die in der Pandemie viel geleistet haben.

Brennsteiner nach Sturz ohne RTL-Medaille, Gold an Odermatt

Peking/Yanqing - Marco Odermatt hat seine Favoritenrolle bestätigt und bei den Olympischen Winterspielen in Peking Gold im Riesentorlauf geholt. Der Schweizer setzte sich am Sonntag 0,19 Sekunden vor dem Slowenen Zan Kranjec und 1,34 vor Weltmeister Mathieu Faivre (FRA) durch. Der Salzburger Stefan Brennsteiner war als Halbzeit-Zweiter auf Bronze-Kurs unterwegs, als er nach einem Fahrfehler stürzte. Auch Manuel Feller scheiterte. Bester Österreicher wurde Raphael Haaser als Elfter.

Zwei Fehler: Biathletin Hauser in Verfolgung Siebente

Zhangjiakou - Zwei Fehlschüsse waren zu viel: Biathletin Lisa Hauser musste sich am Sonntag im olympischen 10-km-Verfolgungsbewerb der Frauen in Zhangjiakou mit dem siebenten Rang (+2:09,8 Min.) begnügen, nachdem sie im Sprint Vierte gewesen war. Nach dem dritten Schießen noch auf Medaillenkurs, warfen ein weiterer Fehler und eine nicht optimale Laufleistung die Tirolerin aus dem Rennen um Edelmetall. Sprintsiegerin Marte Olsbu Röiseland (NOR) eroberte überlegen ihr drittes Gold in China.

Kanzler Nehammer findet Gsindl-Aufregung "scheinheilig"

Wien - ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer findet die Aufregung um die öffentlich gewordenen Chats von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), in denen sie die Roten als "Gsindl" bezeichnet "scheinheilig". Er macht gegenüber der "Krone" zudem darauf aufmerksam, dass "der Satz aus gestohlenen Daten stammt, aus einer privaten Kommunikation von Handy zu Handy". "Da wird überhaupt nicht mehr differenziert. Dabei ist das ganze mittlerweile ein Kriminalfall."

Fast 100 Festnahmen rund um verbotene Konvoi-Demo in Paris

Paris - Im Rahmen der verbotenen Fahrzeugdemos gegen Corona-Regeln in Frankreich hat die Pariser Polizei am Samstag 97 Menschen festgenommen. Wie die Sicherheitskräfte twitterten, wurden zudem 513 gebührenpflichtige Verwarnungen erteilt. Auch am Sonntag waren Beamte im Einsatz, um Straßenblockaden in der französischen Hauptstadt zu verhindern. Gegner der Anti-Corona-Maßnahmen hatten zu dem Protest aufgerufen. Sie lehnen verschärfte Regeln für nicht und nicht vollständig Geimpfte.

Niederländer feierten trotz Verboten Partys in Nachtclubs

Amsterdam - Tausende Niederländer haben sich in der Nacht zum Sonntag über Corona-Verbote hinweggesetzt und in Nachtclubs und Diskotheken durchgefeiert. In mehreren Städten seien Clubs ausverkauft gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur ANP. Mit der Aktion "De Nacht staat open" (Die Nacht steht offen) protestierten Gastro-Unternehmen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht und weiteren Städten gegen Corona-Regeln, die eine Schließung um spätestens 22.00 Uhr vorschreiben.

Älteres Paar tot in Haus im Burgenland aufgefunden

Landsee - Im mittelburgenländischen Landsee (Bezirk Oberpullendorf) ist am späten Samstagnachmittag ein älteres Paar tot in einem Einfamilienhaus aufgefunden worden. Die Polizei bestätigte einen Bericht des ORF (online). Der 83-Jährige und seine 80-jährige Partnerin lagen mit Schussverletzungen auf der Veranda. Laut Polizei ist es "sehr wahrscheinlich", dass es sich um Tötung auf Verlangen und anschließenden Selbstmord handelt.

US-Mitarbeiter bei OSZE-Mission ziehen aus Ostukraine ab

Kiew/Moskau - Nachdem eine neue Runde diplomatischer Gespräche auf höchster Ebene keinen Durchbruch zur Lösung der Krise zwischen dem Westen und Russland gebracht hat, ziehen sich die US-Mitarbeiter der OSZE-Mission in der Ostukraine laut Augenzeugen von dort zurück. Mit dem Auto seien sie aus Donezk abgefahren, sagte ein Augenzeuge. Die OSZE äußerte sich zunächst nicht dazu.

