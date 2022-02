Steinmeier als deutscher Bundespräsident wiedergewählt

Berlin - Frank-Walter Steinmeier bleibt deutscher Bundespräsident. Die Bundesversammlung bestätigte den 66-Jährigen am Sonntag mit großer Mehrheit gleich im ersten Wahlgang im Amt. Steinmeier, der von den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP sowie von der CDU/CSU-Opposition nominiert wurde, kam auf eine Zustimmung von rund 73 Prozent. Er erhielt 1.045 von 1.425 gültigen Stimmen und nahm die Wahl direkt im Anschluss an die Verkündung des Ergebnisses an.

Schramböck: Müssen Ukraine-Krise als Weckruf sehen

Wien - Für die Energieversorgung Österreichs und Europas muss die Krise zwischen Russland und der Ukraine als "Weckruf" gesehen werden, sagt Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP). In der ORF-Pressestunde am Sonntag sprach sich Schramböck für das Anlegen strategischer Gasreserven aus, wofür vielleicht auch ein gesetzlicher Rahmen notwendig sei, ähnlich dem Erdöl-Bevorratungsgesetz. Mittelfristig müsse man andere Energieformen ausbauen und weitere Gaslieferanten finden.

Biden telefonierte mit ukrainischem Präsidenten Selenskyj

Kiew/Moskau/Vatikanstadt - Der Reigen von Gesprächen auf höchster Ebene zur Lösung des Ukraine-Konflikts ist am Sonntag weitergegangen. Einen Tag nach seinem Telefonat mit Kreml-Chef Wladimir Putin sprach US-Präsident Joe Biden auch mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj. Das Gespräch habe etwa 50 Minuten gedauert, hieß es im Anschluss aus dem Weißen Haus. Biden habe erneut klar gemacht, dass die USA bei einer russischen Aggression schnell und entschlossen antworten würden.

Wintersportler nach Lawinenabgang in Tirol reanimiert

Navis - Bei einem Lawinenabgang im Bereich der 2.602 Meter hohen Schafseitenspitze im Gemeindegebiet von Navis (Bezirk Innsbruck Land) ist Sonntagmittag ein 63-jähriger österreichischer Skitourengeher verschüttet und schwer verletzt worden. Der Mann wurde von anderen Tourengehern aus der Lawine befreit und anschließend an Ort und Stelle reanimiert, berichtetet die Polizei. Der 63-Jährige wurde mit einem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Schweiz muss Tabakwerbung einschränken

Bern - In der Schweiz muss die Tabakwerbung weiter eingeschränkt werden. Bei einer Volksabstimmung sprachen sich am Sonntag gemäß Endresultaten aus den Kantonen 56,6 Prozent der Stimmbevölkerung für die Vorlage aus, deren Ablehnung die Regierung empfohlen hatte. Sie steckte noch zwei weitere Niederlagen ein: Ihr Medienpaket mit staatlichen Subventionen für Zeitungen, Zeitschriften und Online-Medien scheiterte ebenso wie die geplante Abschaffung einer Unternehmer-Abgabe.

Tunesischer Präsident weitet Einfluss auf Justiz aus

Tunis - Tunesiens Präsident Ka�s Sa�ed weitet seine Machtbefugnisse aus. Per Dekret sicherte er sich am Sonntag das Sagen über die Justiz des Landes. Sa�ed schuf einen neuen Obersten Justizrat, dessen Mitglieder der Staatschef zum Teil selbst ernennt und die er disziplinarisch belangen kann. Er habe zudem das Vorschlagsrecht für Justizreformen. Im Zentrum der Hauptstadt Tunis demonstrierten daraufhin mehr als 2.000 Menschen für die Unabhängigkeit der Justiz.

Lkw-Lenker stoppte Geisterfahrerin in der Steiermark

Judenburg - Eine schwer betrunkene 56-jährige Steirerin ist in der Nacht auf Sonntag als Geisterfahrerin auf der Murtal Schnellstraße (S36) unterwegs gewesen. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, hatte ein Lkw-Fahrer geistesgegenwärtig reagiert und sein Fahrzeug quer über beide Fahrspuren gestellt. Daraufhin drehte die Frau um und wurde von einem anderen Autolenker gestellt.

Kleinflugzeug verlor bei Flug in Kärnten Pilotentür

Klagenfurt - Ein Kleinflugzeug hat am Samstagnachmittag während eines Fluges nördlich von Klagenfurt die Pilotentür verloren. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, hatte sich die Tür kurz nach dem Start gelöst. Der Pilot, ein 68-Jähriger aus der Steiermark, schaffte es, umzudrehen und wieder sicher in Klagenfurt zu landen. Nach ersten Erkenntnissen kamen durch den Vorfall keine Personen zu Schaden. Die Tür wurde bis Sonntagnachmittag allerdings noch nicht gefunden.

