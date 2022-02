Steinmeier als deutscher Bundespräsident wiedergewählt

Berlin - Frank-Walter Steinmeier bleibt deutscher Bundespräsident. Die Bundesversammlung bestätigte den 66-Jährigen am Sonntag mit großer Mehrheit gleich im ersten Wahlgang im Amt. Steinmeier, der von den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP sowie von der CDU/CSU-Opposition nominiert wurde, kam auf eine Zustimmung von rund 73 Prozent. Er erhielt 1.045 von 1.425 gültigen Stimmen und nahm die Wahl direkt im Anschluss an die Verkündung des Ergebnisses an.

Schramböck: Müssen Ukraine-Krise als Weckruf sehen

Wien - Für die Energieversorgung Österreichs und Europas muss die Krise zwischen Russland und der Ukraine als "Weckruf" gesehen werden, sagt Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP). In der ORF-Pressestunde am Sonntag sprach sich Schramböck für das Anlegen strategischer Gasreserven aus, wofür vielleicht auch ein gesetzlicher Rahmen notwendig sei, ähnlich dem Erdöl-Bevorratungsgesetz. Mittelfristig müsse man andere Energieformen ausbauen und weitere Gaslieferanten finden.

Nehammer reist für ersten bilateralen Besuch in die Schweiz

Wien/Zofingen/Zürich - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reist am Montag in die Schweiz. Bei seinem ersten bilateralen Auslandsbesuch als Bundeskanzler trifft er den Schweizer Bundespräsidenten Ignazio Cassis. Der feierliche Empfang in der Kleinstadt Zofingen im Kanton Aargau findet ohne Publikum statt. Grund sind Sicherheitsbedenken der Schweizer Sicherheitsbehörden, nachdem Gegner der Corona-Maßnahmen wegen der in Österreich beschlossenen Impfpflicht Proteste gegen Nehammer angekündigt haben.

Kanadische Polizei räumte von Truckern besetzte Grenzbrücke

Paris/Brüssel/Den Haag - Die Polizei ist in Kanada und Frankreich entschieden gegen verbotene Protestkonvois gegen die Corona-Regeln vorgegangen. Die kanadische Polizei räumte am Sonntag die wichtige Ambassador-Brücke zwischen der Provinz Ontario und der US-Metropole Detroit. In Paris nahmen die Einsatzkräfte am Samstag fast hundert Menschen fest und verhinderten weitgehend eine Blockade der französischen Hauptstadt durch die selbsternannten "Freiheitskonvois".

Scholz reist begleitet von Kriegswarnungen nach Kiew

Berlin/Kiew/Moskau - Nach einer dramatischen Zuspitzung der Ukraine-Krise in den vergangenen Tagen reist der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag nach Kiew, um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu treffen. Rein formal ist es sein Antrittsbesuch als Kanzler gut zwei Monate nach seiner Vereidigung. Der Kurzbesuch in der ukrainischen Hauptstadt wird aber ganz im Zeichen der zunehmenden Spannungen mit Russland und der jüngsten Kriegswarnungen aus den USA stehen.

Biden telefonierte mit ukrainischem Präsidenten Selenskyj

Kiew/Moskau/Washington - Der Reigen von Gesprächen auf höchster Ebene zur Lösung des Ukraine-Konflikts ist am Sonntag weitergegangen. Einen Tag nach seinem Telefonat mit Kreml-Chef Wladimir Putin sprach US-Präsident Joe Biden auch mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj. Der ukrainische Präsident lud Biden zu einem baldigen Besuch in der Ukraine ein, teilte Selenskyjs Büro im Anschluss mit.

Tödlicher Skiunfall im Alpbachtal

Kufstein - Eine 20-jährige Deutsche ist am Sonntagvormittag bei einem Skiunfall im Skigebiet "Ski Juwel" im Gemeindegebiet von Auffach (Bezirk Kufstein) tödlich verunglückt. Gegen 10.55 Uhr prallte sie auf einer roten Piste frontal auf eine Pistenabsicherung und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu, wie die Polizei Tirol am Sonntagabend mitteilte. Die Frau war zusammen mit ihrem Lebensgefährten und dessen Eltern im Skigebiet mit Alpinskiern unterwegs und trug einen Helm.

Wintersportler nach Lawinenabgang in Tirol reanimiert

Navis - Bei einem Lawinenabgang im Bereich der 2.602 Meter hohen Schafseitenspitze im Gemeindegebiet von Navis (Bezirk Innsbruck Land) ist Sonntagmittag ein 63-jähriger österreichischer Skitourengeher verschüttet und schwer verletzt worden. Der Mann wurde von anderen Tourengehern aus der Lawine befreit und anschließend an Ort und Stelle reanimiert, berichtetet die Polizei. Der 63-Jährige wurde mit einem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

