Los Angeles Rams gewinnen im eigenen Stadion Super Bowl

Los Angeles - Die Los Angeles Rams haben zum zweiten Mal in ihrer Clubgeschichte und zum ersten Mal nach ihrer Rückkehr nach L.A. die Super Bowl gewonnen. Die favorisierten Kalifornier setzten sich am Sonntag in Super Bowl LVI im eigenen Stadion in Inglewood mit 23:20 (13:10) gegen die Cincinnati Bengals durch. Die letzte Wende in einer ausgeglichenen Partie brachte ein Touchdown-Pass von Quarterback Matthew Stafford auf Cooper Kupp 1:25 Minuten vor Schluss.

Scholz reist begleitet von Kriegswarnungen nach Kiew

Berlin/Kiew/Moskau - Nach einer dramatischen Zuspitzung der Ukraine-Krise in den vergangenen Tagen reist der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag nach Kiew, um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu treffen. Rein formal ist es sein Antrittsbesuch als Kanzler gut zwei Monate nach seiner Vereidigung. Der Kurzbesuch in der ukrainischen Hauptstadt wird aber ganz im Zeichen der zunehmenden Spannungen mit Russland und der jüngsten Kriegswarnungen aus den USA stehen.

Keine Masken in der Schule ab 21. Februar

Wien - An den Schulen kommt es ab 21. Februar zu weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Am Platz müssen Schüler keine Masken mehr tragen und Schulveranstaltungen wie Skikurse sind wieder möglich. Das sagte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) im "Ö1"-Morgenjournal am Montag. Im Schulgebäude und für Lehrer gelte die Maskenpflicht aber weiterhin. In den Volksschulen fällt die Maske am Platz bereits heute. Im Turnunterricht muss seit 7. Februar keine Maske mehr getragen werden.

Nehammer reist für ersten bilateralen Besuch in die Schweiz

Wien/Zofingen/Zürich - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reist am Montag in die Schweiz. Bei seinem ersten bilateralen Auslandsbesuch als Bundeskanzler trifft er den Schweizer Bundespräsidenten Ignazio Cassis. Der feierliche Empfang in der Kleinstadt Zofingen im Kanton Aargau findet ohne Publikum statt. Grund sind Sicherheitsbedenken der Schweizer Sicherheitsbehörden, nachdem Gegner der Corona-Maßnahmen wegen der in Österreich beschlossenen Impfpflicht Proteste gegen Nehammer angekündigt haben.

Zielfahnder nahmen im Vorjahr 17 Straftäter fest

Wien - Bereits seit dem Jahr 2003 spüren Zielfahnder des Bundeskriminalamtes weltweit flüchtige Täter auf. 272 Zielpersonen konnte das Ermittlerteam seit ihrem Bestehen erfolgreich festnehmen. Im Vorjahr wurden 17 weltweit gesuchte schwere Straftäter vom derzeit fünfköpfigen Ermittlerteam festgenommen, berichtete das Bundeskriminalamt. Es waren 16 Männer und eine Frau.

Europaministerin Edtstadler besucht Polen

Wien - Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) reist am Montag zu einem Arbeitsbesuch nach Warschau. Auf dem Programm steht unter anderem ein Treffen mit dem polnischen Europaminister Konrad Szymanski. Als inhaltliche Schwerpunkte wurden im Vorfeld die bilaterale Zusammenarbeit, die Themen Rechtsstaatlichkeit und Migration, das EU-Klimaschutz-Paket "Fit for 55", aber auch ein Austausch bezüglich der aktuellen Krise rund um die Ukraine und Russland genannt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red