Keine Masken in der Schule ab 21. Februar

Wien - An den Schulen kommt es ab 21. Februar zu weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Am Platz müssen Schüler keine Masken mehr tragen und Schulveranstaltungen wie Skikurse sind wieder möglich. Das sagte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) im "Ö1"-Morgenjournal am Montag. Im Schulgebäude und für Lehrer gelte die Maskenpflicht aber weiterhin. In den Volksschulen fällt die Maske am Platz bereits heute. Im Turnunterricht muss seit 7. Februar keine Maske mehr getragen werden.

Corona-Lockerungen und Impfpflicht in Diskussion

Bregenz - Vor dem für Mittwoch angesetzten Corona-Gipfel bringen sich Bund und Bundesländer in Stellung. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) versprach am Montag weitere Öffnungsperspektiven für den März, stellte Beratungen zur Teststrategie in Aussicht, verwies in Sachen Impfpflicht aber lediglich auf die kommende Expertenkommission. Aus Vorarlberg kam von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) der Vorschlag einer Impfpflicht ohne Bestrafung.

Nehammer für ersten bilateralen Besuch in der Schweiz

Wien/Zofingen/Zürich - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist am Montag vom Schweizer Bundespräsidenten Ignazio Cassis in der Kleinstadt Zofingen im Kanton Aargau empfangen worden. Auf dem Niklaus-Thut-Platz in der schmucken historischen Altstadt von Zofingen wurde Nehammer am roten Teppich mit militärischen Ehren begrüßt. Publikum war wegen angekündigter Proteste von Corona-Maßnahmen-Gegnern keines zugelassen - Störungen blieben jedoch aus.

Ölpreise auf höchstem Wert seit 2014

Singapur - Der Höhenflug der Ölpreise hält an. Am Montag markierten die beiden wichtigsten Erdölsorten in der Früh abermals mehrjährige Höchststände. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete bis zu 96,07 US-Dollar, für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mussten bis zu 94,92 Dollar gezahlt werden. Das sind jeweils die höchsten Preise seit Herbst 2014.

23-Jähriger mit tödlichen Stichwunden in Wiener Wohnung

Wien - Ein 23-Jähriger ist in der Nacht auf Montag mit tödlichen Stichwunden in einer Wohnung in Wien-Favoriten entdeckt worden. Die Berufsrettung war wegen eines Falls von Körperverletzung alarmiert worden. Weil Fremdverschulden anzunehmen war, verständigten die Einsatzkräfte die Polizei, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst. "Trotz der sofort eingeleiteten lebenserhaltenden Maßnahmen konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden", so der Sprecher.

Frauen arbeiten 46 Tage im Jahr gratis

Wien - Für 46 Tage im Jahr arbeiten Frauen gratis - darauf macht der Frauenring vor dem Equal Pay Day, der heuer auf den 15. Februar fällt, aufmerksam. Der Einkommensunterschied ist damit gesunken, allerdings nur "statistisch gesehen", wie Frauenring-Vorsitzende Klaudia Frieben bei einer Pressekonferenz am Montag betonte. Vonseiten der Politik forderte sie unter anderem einen Ausbau der Kinderbetreuung und ein Lohntransparenzgesetz.

Österreich zieht OSZE-Beobachter nicht aus der Ukraine ab

Wien/Kiew/Moskau - Anders als die USA und andere Staaten plant Österreich keinen Abzug seiner OSZE-Beobachter aus der Ostukraine. "So wie auch das österreichische Botschafterpersonal in Kiew die Stellung halten wird, wird Österreich auch weiterhin die SMM personell unterstützen", teilte das Außenministerium auf APA-Anfrage mit. Von den derzeit zwölf österreichischen Mitgliedern der Sonderbeobachtungsmission (SMM) befänden sich vier in den Separatistengebieten von Donezk und Luhansk.

Prozess zu Mord an französischem Priester Hamel beginnt

Paris - Knapp sechs Jahre nach dem islamistisch motivierten Mord an einem französischen Priester müssen sich drei mutmaßliche Komplizen der Täter seit Montag vor Gericht verantworten. Zwei 19-Jährige, die sich zur Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" bekannten, hatten den 85-jährigen katholischen Geistlichen Jacques Hamel im Juli 2016 während der Messe angegriffen und ihm vor den Augen der Gottesdienstbesucher die Kehle durchgeschnitten. Die Polizei hatte die beiden Täter erschossen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red