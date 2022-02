Snowboarderin Gasser mit finalem Sprung zu Big-Air-Gold

Peking - Dank Mut zum Risiko und einem perfekten letzten Versuch ist Snowboarderin Anna Gasser zu ihrem zweiten Olympiagold gesprungen. Mit einem Cab Double Cork 1260, den sie erstmals in einem Bewerb zeigte, fing sie die favorisierte Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott noch ab und kürte sich in Peking so wie 2018 in Pyeongchang zur Olympiasiegerin im Big Air. Mit 185,50 Punkten setzte sich Gasser vor Sadowski Synnott (177,00) und der Japanerin Kokomo Murase (171,50) durch.

Ringen um Deeskalation: Scholz bei Putin in Moskau

Kiew/Moskau - Der deutsche Kanzler Olaf Scholz trifft im Ringen um einen Abbau der Spannungen in der Ukraine-Krise am Dienstag mit Russlands Präsident Wladimir Putin erstmals zu einem langen Vier-Augen-Gespräch zusammen. Scholz hatte bereits bei seinem Besuch am Montag in Kiew erklärt, dass er bei Putin für eine Deeskalation in der Ukraine-Krise werben wolle. Der Aufmarsch von Zehntausenden russischen Soldaten entlang der ukrainischen Grenze sei "nicht nachvollziehbar", meinte er.

USA warnen erneut vor baldigem Angriff Russlands auf Ukraine

Kiew/Moskau - Die US-Regierung hat ihre Warnungen vor einem möglichen Angriff Russlands auf die Ukraine noch in den kommenden Tagen bekräftigt. "Wir sind zutiefst besorgt, dass Russland bereits in dieser Woche Maßnahmen gegen die Ukraine ergreifen könnte", sagte US-Außenminister Antony Blinken dem Sender France24. "Alles, was wir in Bezug auf die Stationierung russischer Streitkräfte um die Ukraine, an allen Seiten der Ukraine, sehen, lässt uns zu diesem Schluss kommen."

Strombranche: Energiekostenausgleich-Abwicklung schwierig

Wien - Die Regierung möchte die Auszahlung des "Energiekostenausgleichs" von einmalig 150 Euro für fast alle Haushalte, in Summe 600 Mio. Euro, gerne von den Energieversorgern abwickeln lassen, nämlich über die Stromrechnung. In der E-Wirtschaft sieht man sich aus rechtlichen, technischen und inhaltlichen Gründen aber als der falsche Adressat. In erster Linie wird auf den Datenschutz verwiesen, aber auch auf Fragen der Datenaufbringung und der Datenverknüpfung.

Mordversuchsprozess nach Attacke mit Auto in OÖ

Wels/Ottnang - Eine offenbar grundlos vom Zaun gebrochene, unter Alkoholeinfluss massiv eskalierte Streiterei zu Halloween zieht nun eine Reihe von Anklagen gegen einen 66-Jährigen und seine beiden Söhne nach sich. Dem Senior wird sogar Mordversuch zur Last gelegt. Er soll mit dem Auto auf einen Kontrahenten zugefahren sein. Insgesamt wurden bei dem Vorfall drei Personen - ein am ursprünglichen Streit Unbeteiligter und zwei Polizeibeamte - verletzt. Der Prozess startet am Montag in Wels.

Kanada will Corona-Proteste per Notstandsgesetz beenden

Ottawa - Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat angekündigt, die Blockaden von Gegnern der Corona-Maßnahmen per Notstandsgesetz zu beenden. "Die Bundesregierung hat sich auf das Notstandsgesetz berufen, um die Kapazitäten der Provinzen und Territorien zur Bewältigung der Blockaden und Besetzungen zu ergänzen", sagte Trudeau am Montag vor Journalisten. Zuvor hatte die Polizei nach eigenen Angaben bei einer Blockade an einem Grenzübergang ein Waffenlager gefunden.

ÖVP-Generalsekretärin Sachslehner gegen Neuwahlspekulationen

Wien - ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner weist Gerüchte über bevorstehende Neuwahlen zurück. Im Gespräch mit der APA zeigte sich Sachslehner "sehr zuversichtlich", dass die türkis-grüne Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode 2024 halten werde. Die Zusammenarbeit zwischen ÖVP und Grünen funktioniere "sehr gut" und man arbeite das Regierungsprogramm ab.

