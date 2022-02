Duma: Putin soll "Volksrepubliken" in Ostukraine anerkennen

Moskau/Kiew - Der russische Präsident Wladimir Putin soll nach dem Willen der Staatsduma über die Anerkennung der beiden abtrünnigen Regionen Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine als "Volksrepubliken" entscheiden. Eine entsprechende Aufforderung verabschiedete das russische Parlament am Dienstag in Moskau mit großer Mehrheit. Das Dokument werde Putin umgehend übergeben, sagte Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin. Die Ukraine warnte Russland vor einem solchen Schritt.

Verdächtiger gestand tödliche Stichverletzungen

Wien - Nach der Tötung eines 23-Jährigen in der Nacht auf Montag in einer Wohnung in Wien-Favoriten hat der Verdächtige, ein 28-jähriger afghanischer Staatsbürger, die Tat bei seiner Einvernahme gestanden. Demnach dürfte es laut Polizei zu einem Streit und dann zu einer Rauferei zwischen dem Tatverdächtigen und dem Opfer gekommen sein. Im Zuge der Auseinandersetzung attackierte der 28-Jährige demnach seinen Kontrahenten mit einem Messer und verletzte ihn tödlich.

Auch zweites Coronajahr brachte Geburten-Plus

Wien - Die beiden Coronajahre haben Österreich jeweils ein Plus bei der Anzahl Neugeborener beschert. Trotzdem fällt auch die Geburtenbilanz 2021 negativ aus: Im vergangenen Jahr gab es 4.827 weniger Neugeborene als Gestorbene, berichtete die Statistik Austria. Es verstarben zwar um 1,3 Prozent weniger Menschen als noch im ersten Coronajahr 2020, jedoch um 8,5 Prozent mehr als im Jahr 2019 vor dem Ausbruch der Pandemie.

Rund 25.000 Corona-Neuinfektionen und 35 Todesfälle

Wien - Mit 25.177 binnen 24 Stunden liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen heute, Dienstag, rund 2.000 Fälle niedriger als vor einer Woche mit knapp über 27.000. Tendenziell rückläufig ist auch die Zahl der aktiven Fälle: Nach 342.898 Personen, die vor sieben Tagen noch an einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus laborierten, sind es nun 306.689 - ein Minus von etwas über zehn Prozent. 35 weitere Todesfälle in 24 Stunden bedeuten indes die höchste Zahl in diesem Jahr.

387.000 Personen ohne Job -184.000 zur Kurzarbeit angemeldet

Wien - Der Konjunkturaufschwung lässt die Arbeitslosenzahlen weiter sinken. Derzeit sind 386.902 Personen arbeitslos gemeldet oder in AMS-Schulungen und damit um 6.642 weniger als in der Vorwoche, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Damit sei die Arbeitslosigkeit auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren, so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP). Zur Kurzarbeit sind aktuell aber noch 184.454 Personen vorangemeldet.

Insgesamt weniger Anzeigen, aber Steigerung bei Cybercrime

Wien - Auch im zweiten Pandemiejahr ist die Zahl der angezeigten Straftaten in Österreich weiter zurückgegangen. Genau 410.957 Delikte wurden 2021 bei der Polizei angezeigt, um 5,3 Prozent weniger als 2020 - und mit Abstand der geringste Wert der vergangenen zehn Jahre. Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote leicht auf 55,3 Prozent an. Wie auch in den vergangenen Jahren weiter deutlich gestiegen ist die Internetkriminalität, hieß es bei der Präsentation der Kriminalstatistik 2021.

Ausnahmezustand in Äthiopien wird beendet

Addis Abeba/Mekelle (Tigray) - Das äthiopische Parlament hat am Dienstag für das Ende des landesweiten Ausnahmezustands gestimmt. Die Regierung in Addis Abeba hofft, dass dies zu einer Wiederbelebung der Wirtschafts- und Außenbeziehungen des Landes führen wird. Der Ausnahmezustand war Anfang November verhängt worden, nachdem sich der Konflikt mit Rebellen der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) und der Oromo Liberation Army (OLA) ausgeweitet hatte, und ein Vormarsch auf die Hauptstadt drohte.

Bevölkerungszahl Österreichs steigt auf knapp 8,98 Millionen

Wien - Mit Jahresbeginn 2022 ist die Zahl der in Österreich lebenden Menschen auf 8.979.894 angestiegen. Das sind um 47.230 Personen (plus 0,53 Prozent) mehr als am 1. Jänner 2021, berichtete die Statistik Austria am Dienstag nach vorläufigen Ergebnissen. Die Zunahme fiel damit größer aus als ein Jahr zuvor, als das Plus gegenüber 2020 noch 31.600 Menschen (plus 0,36 Prozent) betragen hatte. Einen größeren Anstieg gab es zuletzt 2018 um 49.402 Personen (plus 0,56 Prozent).

