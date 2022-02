Moskau verkündet Truppenabzug - NATO und Ukraine skeptisch

Kiew/Moskau/Wien - Die US-Regierung hat ihre Warnungen vor einem möglichen Angriff Russlands auf die Ukraine noch in den kommenden Tagen bekräftigt. Indes hat Russland laut eigenen Angaben nach Manövern nahe der ukrainischen Grenze mit dem Abzug von Truppen begonnen. Die NATO und Ukraine zeigten sich skeptisch. "Bisher haben wir vor Ort keine Deeskalation gesehen, keine Anzeichen einer reduzierten russischen Militärpräsenz an den Grenzen zur Ukraine", so NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Putin bestreitet in Ukraine-Krise Kriegsabsicht

Kiew/Moskau/Brüssel - Nach einem Treffen mit Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Moskau hat Russlands Präsident Wladimir Putin jegliche Kriegsabsicht in der Ukraine bestritten. Sein Land sei "bereit, den Weg der Verhandlungen zu gehen", sagte der Kreml-Chef am Dienstag in Moskau. Auch Scholz warb für eine diplomatische Lösung, nach seinen Angaben gibt es inzwischen "genügend Ansatzpunkte" für eine "gute Entwicklung" in der Ukraine-Krise. "Deeskalation ist dringend nötig", sagte Scholz.

Anerkennung von Luhansk und Donezk: NATO und EU warnen Putin

Moskau/Kiew - Die NATO und die EU warnen Russlands Präsidenten Wladimir Putin davor, die beiden abtrünnigen ukrainischen Regionen Luhansk und Donezk als "Volksrepubliken" anzuerkennen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Dienstag in Brüssel, so ein Vorgehen wäre eine Verletzung des Völkerrechts. Ähnlich äußerte sich der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Das russische Parlament hatte Putin zuvor aufgefordert, über die Anerkennung von Luhansk und Donezk zu entscheiden.

Prinz Andrew einigte sich in Missbrauchsverfahren

New York - Der wegen Missbrauchsvorwürfen mit einer Zivilklage konfrontierte britische Prinz Andrew hat sich mit der US-amerikanischen Klägerin Virginia Giuffre im Grundsatz auf einen Vergleich geeinigt. "Virginia Giuffre und Prinz Andrew haben eine außergerichtliche Einigung erzielt", hieß es in einem Gerichtsdokument vom Dienstag.

CDU-Chef Merz ist nun auch Oppositionsführer im Bundestag

Berlin - Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz ist mit großer Mehrheit auch zum Chef der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag gewählt worden. Merz erhielt nach Angaben aus Fraktionskreisen bei der Wahl am Dienstag in Berlin 162 von 186 abgegebenen Stimmen. Damit schließt sich für den 66-Jährigen ein Kreis. Merz war bereits in den Jahren 2000 bis 2002 Vorsitzender der Abgeordneten von CDU und CSU, ehe er diesen Posten an die CDU-Chefin und spätere Kanzlerin Angela Merkel abgeben musste.

Virgin Galactic verkauft Trips ins All um 450.000 Dollar

New York - Das private Weltraumunternehmen Virgin Galactic will mit dem Verkauf von Tickets für Flüge ins All an Privatpersonen starten. Ab Mittwoch könnten interessierte Weltraumtouristen entsprechende Reisen in die Schwerelosigkeit für 450.000 Dollar - umgerechnet knapp 400.000 Euro - buchen, teilte das Unternehmen des britischen Milliardärs Richard Branson am Dienstag mit.

Diesel in Österreich so teuer wie nie zuvor

Wien - In Österreich müssen Dieselfahrer derzeit so viel wie nie zuvor für ihren Kraftstoff bezahlen, wie der ÖAMTC am Dienstag mitteilte. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt kostete ein Liter Diesel 1,477 Euro. Das ist der höchste je vom Klub gemessene Wert. Die Preise für Superbenzin setzten ihren Höhenflug fort und schlugen mit durchschnittlich 1,477 Euro pro Liter zu Buche.

Wiener Börse schließt klar höher - ATX gewinnt über ein Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit klaren Zugewinnen geschlossen. Nach den satten Verlusten zum Wochenauftakt, konnten Entspannungssignale im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland die Kurse europaweit stützen. Der heimische Leitindex ATX ging mit einem Plus von 1,24 Prozent bei 3.938,58 Punkten aus dem Handel. Die am Montag noch stark unter Druck geratenen Finanzwerte in Wien konnten sich erholen. Die Aktien der RBI legten um 4,2 Prozent zu.

