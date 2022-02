Russlands EU-Botschafter: Am Mittwoch kein Ukraine-Angriff

Kiew/Moskau/EU-weit - Russlands EU-Botschafter Wladimir Tschischow weist Warnungen der USA vehement zurück, wonach möglicherweise am Mittwoch russische Truppen ins Nachbarland Ukraine einmarschieren würden. "Ich kann, soweit es Russland betrifft, versichern, dass es an diesem Mittwoch keinen Angriff geben wird. Es wird auch in der kommenden Woche keine Eskalation geben, oder in der Woche danach, oder im kommenden Monat", sagte Tschischow der "Welt".

NATO-Beratungen zu russischem Truppenaufmarsch in Ukraine

Kiew/Moskau/Brüssel - Die Verteidigungsminister der 30 NATO-Staaten beraten an diesem Mittwoch in Brüssel über Planungen für eine zusätzliche Abschreckung Russlands. Angesichts des russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine wurde bereits vergangene Woche der Aufbau einer zusätzlichen Militärpräsenz im östlichen Bündnisgebiet auf den Weg gebracht. Insbesondere sollen auch in südwestlich der Ukraine gelegenen NATO-Ländern wie Rumänien multinationale Kampftruppen stationiert werden.

Mindestens 18 Tote durch Erdrutsche in Brasilien

Rio de Janeiro/Petropolis - In Brasilien sind nach heftigen Regenfällen mindestens 18 Menschen gestorben. "Bisher wurden 18 Todesfälle infolge von Erdrutschen und Überschwemmungen bestätigt", teilte die Feuerwehr von Rio de Janeiro am Dienstagabend (Ortszeit) mit. Auf Bildern im Netz waren zerstörte Häuser, überflutete Geschäfte und Autos zu sehen, die in der Stadt Petropolis nördlich von Rio von Wassermassen mitgerissen wurden. Die Stadtverwaltung hatte den Notstand ausgerufen.

Schweine erhalten trotz AMA-Gütesiegels Gentechnik-Soja

Wien - Das AMA-Gütesiegel erlaubt Schweinemastbetrieben in Österreich weiter den Einsatz von gentechnisch verändertem Soja, das meist aus Südamerika stammt und dessen Anbau zur Abholzung des Regenwalds beiträgt. Seitens der AMA gibt es Überlegungen, Gentechnik-Soja zu verbannen, allerdings keinen konkreten Zeithorizont, wie AMA-Pressesprecherin Manuela Schürr auf APA-Anfrage sagte.

Ottawas Polizeichef geht nach Kritik an Umgang mit Blockaden

Ottawa - Nach Kritik an seinem Umgang mit den Corona-Blockaden in Kanadas Hauptstadt Ottawa hat Polizeichef Peter Sloly seinen Rücktritt erklärt. "Ottawas Polizeichef Peter Sloly ist zurückgetreten", twitterte Stadtrat Riley Brockington. Sloly war insbesondere dafür kritisiert worden, dass er zugelassen hatte, dass zahlreiche Lastwagen das Stadtzentrum und den Bereich vor dem Parlamentsgebäude blockieren. Die Lkws fuhren sogar bis zum Amtssitz von Regierungschef Justin Trudeau.

Ex-Präsident von Honduras festgenommen: USA für Auslieferung

Tegucigalpa - Wenige Wochen nach Ende seiner Amtszeit ist Juan Orlando Hern�ndez, der ehemalige Präsident von Honduras, nach einem Auslieferungsantrag der USA festgenommen worden. TV-Bilder zeigten, wie der konservative Politiker sich am Dienstag vor seinem Zuhause in der Hauptstadt Tegucigalpa den dort versammelten Sicherheitskräften stellte. Dem 53-Jährigen werden Korruption und eine Verwicklung in den Drogenhandel vorgeworfen.

Corona-Gipfel könnte weitere Lockerungen bringen

Wien - Bundesregierung und Länder treffen am Mittwoch zu einem weiteren Corona-Gipfel zusammen. Beraten werden soll dabei über weitere Lockerungen, aber auch, ob die PCR-Tests weiterhin gratis sein sollen. Maßgeblich beim weiteren Vorgehen dürfte auch die Einschätzung des von der Regierung eingesetzten Krisenstabes Gecko sein. Dieser gab einen Tag davor grünes Licht für weitere Öffnungen - unter der Bedingung, dass der Höhepunkt der aktuellen Welle tatsächlich überschritten ist.

EU-Gerichtshof urteilt über Rechtsmechanismus

Luxemburg/Warschau/Brüssel - Der Europäische Gerichtshof könnte am Mittwoch (9.30 Uhr) den Weg für die Ahndung von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit in der EU freimachen. Sollten die Richter den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus für rechtens erklären, könnte Ländern wie Ungarn und Polen womöglich Geld aus dem EU-Haushalt gekürzt werden (Rechtssachen C-156/21 und C-157/21).

