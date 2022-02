Russland meldet Manöver-Ende auf der Krim

Kiew/Moskau/EU-weit - Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ein Militärmanöver auf der Krim beendet. Die Einheiten des südlichen Militärbezirks hätten ihre "taktischen Übungen" auf den Militärbasen der Halbinsel beendet und kehrten nun zu ihren Heimatstandorten zurück, teilte das Ministerium am Mittwoch laut Nachrichtenagenturen mit. Fernsehbilder zeigten Militäreinheiten beim Überqueren einer Brücke, die die Halbinsel mit dem Festland verbindet.

NATO-Beratungen zu russischem Truppenaufmarsch in Ukraine

Kiew/Moskau/Brüssel - Die Verteidigungsminister der 30 NATO-Staaten beraten an diesem Mittwoch in Brüssel über Planungen für eine zusätzliche Abschreckung Russlands. Angesichts des russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine wurde bereits vergangene Woche der Aufbau einer zusätzlichen Militärpräsenz im östlichen Bündnisgebiet auf den Weg gebracht. Insbesondere sollen auch in südwestlich der Ukraine gelegenen NATO-Ländern wie Rumänien multinationale Kampftruppen stationiert werden.

Schallenberg trifft Baerbock erstmals bilateral in Berlin

Berlin/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) reist am Mittwoch zu einem ersten bilateralen Arbeitsgespräch mit seiner deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock nach Berlin. Die Grünen-Politikerin ist seit Anfang Dezember des Vorjahrs Außenministerin der Ampelkoalition von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Sowohl Schallenberg als auch Baerbock haben jüngst die Ukraine besucht und setzen sich für eine diplomatische Lösung des Konflikts mit Russland ein.

Bäuerliche Steuervorteile sollen nicht mehr überprüft werden

Wien - Die regelmäßige Neubewertung der Ertragslage von Landwirten zur Ermittlung ihrer Steuerpauschale soll enden, schreibt "Der Standard" (Mittwoch). Die Feststellung der sogenannten Einheitswerte erfolgte zuletzt 2014 und sollte bis Anfang 2023 erneut erfolgen. Die Neubewertung soll nun laut Gesetzesvorschlag des Finanzministeriums aber entfallen und hernach gänzlich beendet werden. Die Steuerverwaltung erspare sich, tausende Bescheide zu versenden, so die Landwirtschaftskammer.

Mindestens 23 Tote durch Erdrutsche bei Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/Petropolis - Nach heftigen Regenfällen und Erdrutschen hat es in der Bergregion der brasilianischen Küsten-Metropole Rio de Janeiro mindestens 23 Tote gegeben. Dies berichtete das brasilianische Fernsehen am Dienstagabend (Ortszeit). Demnach wurden die Leichen gefunden, nachdem der Pegel im überschwemmten Stadtzentrum von Petr�polis gesunken war. An mehreren Stellen sei die Stadt überschwemmt und Autos seien mitgerissen worden, hieß es.

Corona-Gipfel könnte weitere Lockerungen bringen

Wien - Bundesregierung und Länder treffen am Mittwoch zu einem weiteren Corona-Gipfel zusammen. Beraten werden soll dabei über weitere Lockerungen, aber auch, ob die PCR-Tests weiterhin gratis sein sollen. Maßgeblich beim weiteren Vorgehen dürfte auch die Einschätzung des von der Regierung eingesetzten Krisenstabes Gecko sein. Dieser gab einen Tag davor grünes Licht für weitere Öffnungen - unter der Bedingung, dass der Höhepunkt der aktuellen Welle tatsächlich überschritten ist.

Schweine erhalten trotz AMA-Gütesiegels Gentechnik-Soja

Wien - Das AMA-Gütesiegel erlaubt Schweinemastbetrieben in Österreich weiter den Einsatz von gentechnisch verändertem Soja, das meist aus Südamerika stammt und dessen Anbau zur Abholzung des Regenwalds beiträgt. Seitens der AMA gibt es Überlegungen, Gentechnik-Soja zu verbannen, allerdings keinen konkreten Zeithorizont, wie AMA-Pressesprecherin Manuela Schürr auf APA-Anfrage sagte.

Drogenprozess gegen "Ibiza-Detektiv" geht am Mittwoch weiter

St. Pölten - Am Mittwoch wird der Prozess um Drogenhandel gegen den mutmaßlichen Drahtzieher des Ibiza-Videos, Julian Hessenthaler, am Landesgericht St. Pölten fortgesetzt. Am fünften Tag der Schöffenverhandlung könnte es ein Urteil geben. Der Angeklagte bestreitet die Anschuldigungen, seine Verteidiger sprachen von konstruierten Vorwürfen. Belastet wird der weiterhin in Untersuchungshaft sitzende 41-Jährige von zwei Zeugen, deren bisherige Aussagen einander teilweise widersprechen.

