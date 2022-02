Rätselraten um russischen Truppenabzug

Kiew/Moskau/EU-weit - In der Ukraine-Krise zeichnet sich nach Russlands Ankündigung, Truppen im Grenzgebiet nach Ende von Manövern abzuziehen, kein klares Bild ab. Moskau veröffentlichte Video-Material, auf dem der Abzug von Kampfverbänden von der Halbinsel Krim zu sehen sein soll. Nach Erkenntnissen der NATO setzt Russland seinen Truppenaufmarsch im Grenzgebiet zur Ukraine hingegen fort. Russlands Präsident Wladimir Putin betonte unterdessen seine Bereitschaft zu Verhandlungen.

Corona-Gipfel könnte weitgehende Lockerungen im März bringen

Wien - Bundesregierung und Länder beraten seit dem Vormittag in einem Corona-Gipfel. Beraten werden soll dabei über weitgehende Lockerungsschritte, aber auch, ob die PCR-Tests künftig weiterhin gratis oder kostenpflichtig sein sollen. Dem Vernehmen nach könnten mit Anfang März alle 3G-Regeln beendet werden, medial wurde über den Termin 5. März spekuliert. Ebenfalls kolportiert wurde u.a. ein Aus für die Sperrstunde und ein Aufsperren der Nachtgastro mit März.

Corona-Neuinfektionen wieder bei über 38.000

Wien - Wie in den vergangenen zwei Wochen liegt die Zahl der am Mittwoch vermeldeten Neuinfektionen bei über 38.000. Exakt in 38.256 Fällen wurde das SARS-CoV-2-Virus in den vergangenen 24 Stunden festgestellt, die Zahl der Toten ist mit 44 indessen doppelt so hoch wie vor einer Woche und Jahreshöchstwert. Fast unverändert gegenüber gestern ist mit 2.232 (minus elf) die Zahl der Covid-Fälle in Krankenhäusern, 201 davon werden auf Intensivstationen betreut - um drei mehr als gestern.

Brand in Nebengebäude der Wiener Hermesvilla

Wien - In einem Nebengebäude der Wiener Hermesvilla in Hietzing hat am Mittwochvormittag der Teil des Dachstuhls gebrannt. Die Berufsfeuerwehr wurde gegen 9.00 Uhr alarmiert und rückte mit 20 Fahrzeugen und 82 Einsatzkräften aus, wie Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl der APA mitteilte. Gegen 10.50 Uhr konnte "Brand aus" gegeben werden.

EuGH gibt grünes Licht für EU-Rechtsstaatsmechanismus

Luxemburg/Warschau/Brüssel - Der Europäische Gerichtshof hat eine neue Regelung zur Ahndung von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit in der EU für rechtens erklärt. Die Richter in Luxemburg wiesen am Mittwoch Klagen von Ungarn und Polen ab und machten damit den Weg für die Anwendung des sogenannten Rechtsstaatsmechanismus frei. Dies ermöglicht es, betroffenen Ländern im letzten Schritt EU-Mittel zu kürzen. Ungarn reagierte empört auf die Entscheidung.

Weiter kein Urteil in Drogenprozess gegen "Ibiza-Detektiv"

St. Pölten - Am Mittwoch ist der Prozess um Drogenhandel gegen den mutmaßlichen Drahtzieher des Ibiza-Videos, Julian Hessenthaler, am Landesgericht St. Pölten fortgesetzt worden. Auch am fünften Tag der Schöffenverhandlung wird es kein Urteil geben - eine Befragung per Videokonferenz konnte nicht stattfinden. Der Angeklagte bestreitet die Anschuldigungen. Belastet wird der weiter in U-Haft sitzende 41-Jährige von zwei Zeugen, deren bisherige Aussagen einander teilweise widersprechen.

Mindestens 23 Tote durch Erdrutsche bei Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/Petropolis - Nach heftigen Regenfällen und Erdrutschen hat es in der Bergregion der brasilianischen Küsten-Metropole Rio de Janeiro mindestens 23 Tote gegeben. Dies berichtete das brasilianische Fernsehen am Dienstagabend (Ortszeit). Demnach wurden die Leichen gefunden, nachdem der Pegel im überschwemmten Stadtzentrum von Petr?polis gesunken war. An mehreren Stellen sei die Stadt überschwemmt und Autos seien mitgerissen worden, hieß es.

Bäuerliche Steuervorteile sollen nicht mehr überprüft werden

Wien - Bei der regelmäßigen Neubewertung der Ertragslage von Landwirten zur Ermittlung ihrer Steuerpauschale kommt es zu großen Änderungen. Bei der bis 1.1. 2023 anstehenden Hauptfeststellung der sogenannten Einheitswerte werden die Einkommen nicht neu bewertet, um die Steuerschuld zu eruieren. Nur klimabedingte Veränderungen fließen neu ein. Ab 2032 soll keine periodische Hauptfeststellung mehr erfolgen, aber wesentliche Änderungen in der Ertragslage sollen berücksichtigt werden.

