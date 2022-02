Covid-Prognose mit langsamen Rückgang an Fallzahlen

Wien - Das Corona-Infektionsgeschehen befindet sich in Österreich weiterhin auf einer "Plateau-Phase", die aus dem Übergang der Dominanzen des Omikron-Subtyps BA.1 auf den Subtyp BA.2 verursacht wird. Der Abschluss dieses Wechsels wird vom Covid-Prognose-Konsortium für die nächsten Wochen erwartet. Ab 19. Februar liegt der Mittelwert der Corona-Neuinfektionen erstmals unter 30.000 und geht wie auch die Zahl der Krankenhauspatienten langsam, aber stetig zurück.

Corona-Gipfel könnte weitgehende Lockerungen im März bringen

Wien - Bundesregierung und Länder beraten seit dem Vormittag in einem Corona-Gipfel. Beraten werden soll dabei über weitgehende Lockerungsschritte, aber auch, ob die PCR-Tests künftig weiterhin gratis oder kostenpflichtig sein sollen. Dem Vernehmen nach könnten mit Anfang März alle 3G-Regeln beendet werden, medial wurde über den Termin 5. März spekuliert. Ebenfalls kolportiert wurde u.a. ein Aus für die Sperrstunde und ein Aufsperren der Nachtgastro mit März.

Rätselraten um russischen Truppenabzug

Kiew/Moskau/EU-weit - In der Ukraine-Krise zeichnet sich nach Russlands Ankündigung, Truppen im Grenzgebiet nach Ende von Manövern abzuziehen, kein klares Bild ab. Moskau veröffentlichte Video-Material, auf dem der Abzug von Kampfverbänden von der Halbinsel Krim zu sehen sein soll. Nach Erkenntnissen der NATO setzt Russland seinen Truppenaufmarsch im Grenzgebiet zur Ukraine hingegen fort. Russlands Präsident Wladimir Putin betonte unterdessen seine Bereitschaft zu Verhandlungen.

SPÖ sieht ältere Bankkunden diskriminiert

Wien - Die SPÖ will Diskriminierungen älterer Menschen durch Banken gesetzlich unterbinden lassen. Das sollte im Gleichbehandlungsgesetz und zusätzlich in Artikel 7 der Bundesverfassung verankert werden, hieß es am Mittwoch vor Journalisten. Konsumentenschutzsprecher Christian Drobits und Pensionistenverbandspräsident Peter Kostelka verwiesen auf Probleme Älterer bei Krediten oder durch Entzug von Bankkarten. Altersdiskriminierung gebe es auch bei privaten Unfallversicherungen.

Nehammer kommt in den U-Ausschuss, Schmid und Wolf fraglich

Wien - Der Untersuchungsausschuss zu mutmaßlicher Korruption durch ÖVP-Vertreter muss gleich zu Beginn mit etlichen Abwesenheiten rechnen. So hat Bundeskanzler und Parteichef Karl Nehammer sein Kommen als Auskunftsperson zwar zugesagt. Wie schon im Ibiza-Untersuchungsausschuss ist aber der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, nicht erreichbar. Investor Siegfried Wolf wiederum verweist auf Termine im Ausland. Formelle Absagen gibt es aber noch keine.

EuGH gibt grünes Licht für EU-Rechtsstaatsmechanismus

Luxemburg/Warschau/Brüssel - Der Europäische Gerichtshof hat eine neue Regelung zur Ahndung von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit in der EU für rechtens erklärt. Die Richter in Luxemburg wiesen am Mittwoch Klagen von Ungarn und Polen ab und machten damit den Weg für die Anwendung des sogenannten Rechtsstaatsmechanismus frei. Dies ermöglicht es, betroffenen Ländern im letzten Schritt EU-Mittel zu kürzen. Ungarn und Polen reagierten empört. Die EU-Kommission dämpfte Erwartungen auf baldige Strafen.

Brand in Nebengebäude der Wiener Hermesvilla

Wien - In einem Nebengebäude der Wiener Hermesvilla in Hietzing hat am Mittwochvormittag der Teil des Dachstuhls gebrannt. Die Berufsfeuerwehr wurde gegen 9.00 Uhr alarmiert und rückte mit 20 Fahrzeugen und 82 Einsatzkräften aus, wie Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl der APA mitteilte. Gegen 10.50 Uhr konnte "Brand aus" gegeben werden.

Mindestens 23 Tote durch Erdrutsche bei Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/Petropolis - Nach heftigen Regenfällen und Erdrutschen hat es in der Bergregion der brasilianischen Küsten-Metropole Rio de Janeiro mindestens 23 Tote gegeben. Dies berichtete das brasilianische Fernsehen am Dienstagabend (Ortszeit). Demnach wurden die Leichen gefunden, nachdem der Pegel im überschwemmten Stadtzentrum von Petr?polis gesunken war. An mehreren Stellen sei die Stadt überschwemmt und Autos seien mitgerissen worden, hieß es.

