Im Handel sind 16.000 Stellen unbesetzt

Wien - Nach fast zwei Jahren Coronapandemie hat der heimische Handel die Krise nur dem Anschein nach überwunden. Insgesamt würden die Umsätze zwar anziehen, doch die Divergenz sei größer denn je, räumte Handelsobmann Rainer Trefelik ein. Dazu habe sich der Fachkräftemangel in der Branche massiv verschärft, aktuell werden im Handel 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Wöchentliche Demos in den Innenstädten und FFP2-Maskenpflicht schmälerten die Konsumlust der Menschen.

Weitgehende Öffnungsschritte in Österreich ab 5. März

Wien - In Österreich werden ab 5. März die meisten Corona-Maßnahmen fallen gelassen. Die Regierungsspitze kündigte am Mittwoch - nach Beratungen mit den Ländern und der Gecko-Kommission - weitgehende Lockerungsschritte an. Diese bringen ein komplettes Aus für die G-Regeln (ausgenommen sensible Bereiche wie Altenheimen). Die Sperrstunde wird aufgehoben, die Nachtgastronomie darf öffnen. FFP2-Maskenpflicht bleibt in Öffis, Supermarkt, Post, Bank und Spital bestehen.

Covid-Prognose mit langsamem Rückgang an Fallzahlen

Wien - Das Corona-Infektionsgeschehen befindet sich in Österreich weiterhin auf einer "Plateau-Phase", die aus dem Übergang der Dominanzen des Omikron-Subtyps BA.1 auf den Subtyp BA.2 verursacht wird. Der Abschluss dieses Wechsels wird vom Covid-Prognose-Konsortium für die nächsten Wochen erwartet. Ab 19. Februar liegt der Mittelwert der Corona-Neuinfektionen erstmals unter 30.000 und geht wie auch die Zahl der Krankenhauspatienten langsam, aber stetig zurück.

Rätselraten um russischen Truppenabzug

Kiew/Moskau/EU-weit - In der Ukraine-Krise zeichnet sich nach Russlands Ankündigung, Truppen im Grenzgebiet nach Ende von Manövern abzuziehen, kein klares Bild ab. Moskau veröffentlichte Video-Material, auf dem der Abzug von Kampfverbänden von der Halbinsel Krim zu sehen sein soll. Nach Erkenntnissen der NATO setzt Russland seinen Truppenaufmarsch im Grenzgebiet zur Ukraine hingegen fort. Russlands Präsident Wladimir Putin betonte unterdessen seine Bereitschaft zu Verhandlungen.

SalzburgMilch und Gmundner Molkerei erwägen Zusammenschluss

Salzburg/Gmunden - Am heimischen Milchmarkt steht offenbar eine Fusion ins Haus: SalzburgMilch und Gmundner Molkerei gaben am Mittwoch in einer Aussendung "vertiefende Verhandlungen über eine mögliche Zusammenarbeit" bekannt. Da auch auf die Notwendigkeit einer Zustimmung der Bundeswettbewerbsbehörde hingewiesen wird, dürfte ein Zusammenschluss im Raum stehen. In diesem Fall würden die beiden Unternehmen gemeinsam zum zweitgrößten Milchverarbeiter Österreichs.

EuGH gibt grünes Licht für EU-Rechtsstaatsmechanismus

Luxemburg/Warschau/Brüssel - Der Europäische Gerichtshof hat eine neue Regelung zur Ahndung von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit in der EU für rechtens erklärt. Die Richter in Luxemburg wiesen am Mittwoch Klagen von Ungarn und Polen ab und machten damit den Weg für die Anwendung des sogenannten Rechtsstaatsmechanismus frei. Dies ermöglicht es, betroffenen Ländern im letzten Schritt EU-Mittel zu kürzen. Ungarn und Polen reagierten empört. Die EU-Kommission dämpfte Erwartungen auf baldige Strafen.

Weiter kein Urteil in Drogenprozess gegen "Ibiza-Detektiv"

St. Pölten - Am Mittwoch ist der Prozess um Drogenhandel gegen den mutmaßlichen Drahtzieher des Ibiza-Videos, Julian Hessenthaler, am Landesgericht St. Pölten fortgesetzt worden. Auch am fünften Verhandlungstag wird es kein Urteil geben - eine Zeugeneinvernahme per Videokonferenz konnte nicht stattfinden. Der Angeklagte wurde ergänzend befragt, er bestreitet die Vorwürfe. Belastet wird der in U-Haft sitzende Mann von zwei Zeugen, deren bisherige Aussagen einander teilweise widersprechen.

Brand in Nebengebäude der Wiener Hermesvilla

Wien - In einem Nebengebäude der Wiener Hermesvilla in Hietzing hat am Mittwochvormittag der Teil des Dachstuhls gebrannt. Die Berufsfeuerwehr wurde gegen 9.00 Uhr alarmiert und rückte mit 20 Fahrzeugen und 82 Einsatzkräften aus, wie Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl der APA mitteilte. Gegen 10.50 Uhr konnte "Brand aus" gegeben werden.

