Weitgehende Öffnungsschritte in Österreich ab 5. März

Wien - In Österreich werden die Corona-Maßnahmen ab dem 5. März umfangreich gelockert. Die weitgehenden Öffnungsschritte umfassen eine Aufhebung aller Zutritts-Regeln (2G/3G), das Ende der Sperrstunde und das Wieder-Aufsperren der Nachtgastronomie. Wien geht aber wieder strenger vor und belässt 2G in der Gastronomie. Die FFP2-Maskenpflicht gilt weiter u.a. in Öffis und im Supermarkt. An der Impfpflicht hält die Regierung fest, die Gratis-Tests könnten ab April Geschichte sein.

Covid-Prognose mit langsamem Rückgang an Fallzahlen

Wien - Das Corona-Infektionsgeschehen befindet sich in Österreich weiterhin auf einer "Plateau-Phase", die aus dem Übergang der Dominanzen des Omikron-Subtyps BA.1 auf den Subtyp BA.2 verursacht wird. Der Abschluss dieses Wechsels wird vom Covid-Prognose-Konsortium für die nächsten Wochen erwartet. Ab 19. Februar liegt der Mittelwert der Corona-Neuinfektionen erstmals unter 30.000 und geht wie auch die Zahl der Krankenhauspatienten langsam, aber stetig zurück.

Im Handel sind 16.000 Stellen unbesetzt

Wien - Nach fast zwei Jahren Coronapandemie hat der heimische Handel die Krise nur dem Anschein nach überwunden. Insgesamt würden die Umsätze zwar anziehen, doch die Divergenz sei größer denn je, räumte Handelsobmann Rainer Trefelik ein. Dazu habe sich der Fachkräftemangel in der Branche massiv verschärft, aktuell werden im Handel 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Wöchentliche Demos in den Innenstädten und FFP2-Maskenpflicht schmälerten die Konsumlust der Menschen.

Westen sieht keine Anzeichen für russischen Truppenabzug

Kiew/Moskau/EU-weit - Nach Erkenntnissen des Westens setzt Russland seinen Truppenaufmarsch im Grenzgebiet zur Ukraine entgegen seiner Ankündigungen fort. "Bisher haben wir vor Ort keine Deeskalation gesehen. Im Gegenteil: Russland scheint den Militäraufmarsch fortzusetzen", sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch am Rande eines Treffens der Verteidigungsminister der Bündnisstaaten. Moskau hingegen betonte, es würden weitere Teile der Truppen abgezogen.

EuGH gibt grünes Licht für EU-Rechtsstaatsmechanismus

Luxemburg/Warschau/Brüssel - Ungarn und Polen droht nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum sogenannten Rechtsstaatsmechanismus die Kürzung von Milliardenzahlungen aus dem EU-Haushalt. Die Richter in Luxemburg wiesen am Mittwoch Klagen beider Länder gegen das Instrument zurück. Damit wächst der Druck auf die zuständige EU-Kommission von Ursula von der Leyen, schnell gegen beide Länder vorzugehen. Budapest und Warschau kritisierten das Urteil und warfen der EU Machtmissbrauch vor.

Drogenprozess gegen "Ibiza-Detektiv" erneut vertagt

St. Pölten - Der Prozess um Drogenhandel gegen den mutmaßlichen Drahtzieher des Ibiza-Videos, Julian Hessenthaler, ist am Mittwoch am Landesgericht St. Pölten erneut vertagt worden. Eine Zeugeneinvernahme per Videokonferenz konnte nicht stattfinden und ist für den nächsten Verhandlungstermin geplant. Der Angeklagte wurde ergänzend befragt, er bestreitet die Vorwürfe. Belastet wird der in U-Haft sitzende Mann von zwei Zeugen, deren bisherige Aussagen einander teilweise widersprechen.

Florian Koppler wird neuer oö. SP-Geschäftsführer

Linz - Der Linzer Gemeinderat Florian Koppler wird mit 1. März neuer Landesgeschäftsführer der oö. SPÖ. Er ist Vorsitzender Sektion Franckviertel und damit der im Machtgefüge der oberösterreichischen Sozialdemokratie wichtigen Linzer SPÖ zuzurechnen. Der geschäftsführende Parteichef Michael Lindner will die am Dienstag früher als erwartet präsentierte Personalie als Signal eines "Generationswechsel" verstanden wissen. Als Klubvorsitzende wurde Sabine Engleitner-Neu designiert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red