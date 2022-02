NATO bringt in Ukraine-Krise neue Bataillone auf den Weg

Kiew/Moskau/Brüssel - Inmitten der Spannungen mit Russland hat die NATO neue Gefechtseinheiten für die Ostflanke des Bündnisses auf den Weg gebracht. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Mittwoch in Brüssel, die Verteidigungsminister der 30 Mitgliedsländer hätten der Militärführung ein Mandat zur Ausarbeitung der Pläne erteilt. Nach Stoltenbergs Worten geht es um "neue Battlegroups in Ost- und Südosteuropa".

Baerbock und Schallenberg weiter für Dialog mit Russland

Berlin/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat sich bei einem Besuch in Berlin gemeinsam mit seiner deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock (Grüne) weiter für einen Dialog mit Russland ausgesprochen. "Der Ausweg aus dieser brandgefährlichen Lage kann letztendlich nur über Dialog und Vertrauensbildung führen", sagte Baerbock am Mittwoch. Die Ankündigung eines russischen Truppenabzugs an den Grenzen der Ukraine "wäre ein positives Signal", wenn er sich bewahrheite.

EU-Spitzen beraten vor Gipfel mit Afrika über Ukraine-Krise

Brüssel - Zum sechsten Mal kommen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union und Afrikanischen Union am Donnerstag und Freitag in Brüssel zusammen. Zuvor besprechen die 27 EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstagmittag die russische Truppenverstärkung an der ukrainischen Grenze. Der Westen befürchtet angesichts des massiven Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine einen russischen Angriff auf das Nachbarland, Moskau weist jegliche Angriffspläne zurück.

Mindestens 66 Tote durch Erdrutsche bei Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/Petropolis - Nach Erdrutschen und Überschwemmungen in Folge von heftigem Regen ist die Zahl der Toten in der Bergregion von Rio de Janeiro auf mindestens 66 gestiegen. Dies berichtete das brasilianische Nachrichtenportal "G1" am Mittwoch unter Berufung auf die Stadtverwaltung von Petr�polis und die Feuerwehr. Die Zahl der Toten könne noch höher sein, zitierte die Nachrichtenagentur Ag�ncia Brasil den Bürgermeister von Petr�polis, Rubens Bomtempo.

Erdbeben der Stärke 6,2 in Guatemala

Guatemala-Stadt - Ein schweres Erdbeben hat in Guatemala zu mindestens einem Todesfall sowie Schäden an Straßen und Gebäuden geführt. Das Zentrum des Bebens der Stärke 6,2, das sich in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) ereignete, lag an der Südküste des mittelamerikanischen Landes, im Department Escuintla. Die Erschütterungen waren in großen Teilen Guatemalas sowie im Nachbarland El Salvador zu spüren. Es gab zahlreiche Nachbeben.

Spanisches Drama "Alcarr�s" holt Goldenen Bär der Berlinale

Berlin/Wien - Das spanisch-italienische Filmdrama "Alcarr�s" von Carla Sim�n ist überraschend der Sieger der 72. Berlinale. Das Werk um eine Bauernfamilie, die um ihre Plantage fürchten muss, die durch eine Solaranlage ersetzt werden soll, wurde am Abend im Berlinale-Palast mit dem Goldenen Bären als bester Film im Wettbewerb auszeichnet.

Zwei Tote nach Schüssen nahe Supermarkt in Deutschland

Kirchheim unter Teck - Bei einem Supermarkt im deutschen Bundesland Baden-Württemberg sind zwei Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Es handle sich um einen Mann und eine Frau, der Mann sei möglicherweise der Täter gewesen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen. Weitere Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. Zu dem Vorfall kam es in der Stadt Kirchheim unter Teck am Mittwoch gegen 19.30 Uhr. Weitere Informationen wollte die Polizei im Verlauf des Abends veröffentlichen.

Experten sollen Frage europäischen Zugangs zum All erörtern

Toulouse - Die Diskussion um einen unabhängigen Zugang Europas zum Weltraum ist einen Schritt vorangekommen. Eine beratende Expertengruppe soll sich künftig mit der bemannten Weltraumforschung für Europa befassen, wie auf dem Weltraumgipfel in Toulouse am Mittwoch beschlossen wurde. "Diese Entscheidung wird prägen, wie Europa im kommenden Jahrzehnt aussehen wird", sagte der Chef der Europäischen Weltraumagentur ESA, der Österreicher Josef Aschbacher.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red