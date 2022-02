Weitgehende Öffnungsschritte in Österreich ab 5. März

Wien - In Österreich werden die Corona-Maßnahmen ab dem 5. März umfangreich gelockert. Die weitgehenden Öffnungsschritte umfassen eine Aufhebung aller Zutritts-Regeln (2G/3G), das Ende der Sperrstunde und das Wieder-Aufsperren der Nachtgastronomie. Wien geht aber wieder strenger vor und belässt 2G in der Gastronomie. Die FFP2-Maskenpflicht gilt weiter u.a. in Öffis und im Supermarkt. An der Impfpflicht hält die Regierung fest, die Gratis-Tests könnten ab April Geschichte sein.

Lifebrain baut bei Aus für Corona-Gratistests massiv Jobs ab

Wien - Das Corona-Großlabor Lifebrain bangt um das Fortbestehen der Gratistests für die Bevölkerung. Mit der Abschaffung ginge ein drastischer Stellenabbau in dem Unternehmen einher, das in seinem ersten Jahr in Wien kräftig gewachsen ist. Bei einem kompletten Aus für die Gratistests "müssten wir von den 1.600 Mitarbeitern 1.200 abbauen", sagte Firmengründer Michael Havel zur APA. "Das wär wirklich schrecklich - alle sind gut ausgebildet und motiviert", so der Geschäftsführer.

Trotz neuer Risikozahl bleibt Österreich corona-rot

Wien - Auch wenn die Politik die Pandemie-Maßnahmen zum größten Teil außer Kraft setzt, leuchtet die Corona-Ampel weiter knallrot. Sämtliche Bundesländer und auch der Gesamt-Staat sind unverändert deutlich von der orangen Zone entfernt, auch wenn man auf eine neue Bewertung umgestellt hat, die niedrigere Risikozahlen zur Folge hat. Immerhin ist der 14-Tage-Trend bei den Infektionen leicht rückläufig.

Spanisches Drama "Alcarr�s" holt Goldenen Bär der Berlinale

Berlin/Wien - Das spanisch-italienische Filmdrama "Alcarr�s" von Carla Sim�n ist überraschend der Sieger der 72. Berlinale. Das Werk um eine Bauernfamilie, die um ihre Plantage fürchten muss, die durch eine Solaranlage ersetzt werden soll, wurde am Abend im Berlinale-Palast mit dem Goldenen Bären als bester Film im Wettbewerb auszeichnet.

Kennedy kündigt "sehr starke Sanktionen" bei Einmarsch an

Wien/Washington - US-Botschafterin Victoria Kennedy hat Russland "sehr, sehr, sehr starke Sanktionen" im Fall eines Einmarsches in die Ukraine in Aussicht gestellt. "Wir hoffen natürlich, dass wir die Diplomatie und den Dialog fortsetzen können, aber wir sind für ernsthafte Sanktionen vorbereitet", sagte Kennedy im APA-Interview. Die von Moskau kritisierten Kriegswarnungen verteidigte die US-Missionschefin in Wien. "Wir wollten keine Überraschungen erleben und vorbereitet sein", sagte sie.

Biden und Scholz rufen Russland erneut zur Deeskalation auf

Washington/Berlin - US-Präsident Joe Biden und Deutschlands Kanzler Olaf Scholz haben Russland in der Ukraine-Krise erneut zu einer Deeskalation aufgerufen. Beide seien sich in einem Telefonat einig gewesen, dass "ein signifikanter Rückzug russischer Truppen" von der ukrainischen Grenze "bislang nicht zu beobachten" sei, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwochabend in Berlin. Das Risiko einer "weiteren militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine" bestehe fort.

EU-Spitzen beraten vor Gipfel mit Afrika über Ukraine-Krise

Brüssel - Zum sechsten Mal kommen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union und Afrikanischen Union am Donnerstag und Freitag in Brüssel zusammen. Zuvor besprechen die 27 EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstagmittag die russische Truppenverstärkung an der ukrainischen Grenze. Der Westen befürchtet angesichts des massiven Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine einen russischen Angriff auf das Nachbarland, Moskau weist jegliche Angriffspläne zurück.

Mehr als 100 Tote durch Erdrutsche in Brasilien

Rio de Janeiro/Petropolis - Nach Erdrutschen und Überschwemmungen in Folge von heftigem Regen ist die Zahl der Toten in der Bergregion von Rio de Janeiro auf mindestens 104 gestiegen. Dies berichtete das brasilianische Nachrichtenportal "G1" am Mittwochabend (Ortszeit). Demnach waren acht Kinder unter den Opfern. Die Zahl der Toten könne noch steigen, zitierte die Nachrichtenagentur Ag�ncia Brasil den Bürgermeister von Petr�polis, Rubens Bomtempo. Die Zahl der Verschütteten war zunächst nicht bekannt.

