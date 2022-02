Geiger Toni Stricker ist tot

Bad Sauerbrunn/Wien - Der Geiger Toni Stricker ist tot. Er starb am Mittwoch in seiner Heimatgemeinde Bad Sauerbrunn im 92. Lebensjahr, bestätigte Bürgermeister Gerhard Hutter (LIBS) am Donnerstag gegenüber der APA einen ORF-Bericht. Stricker hatte mit seiner Geige nicht nur zahllose Musikfreunde beglückt, sondern durfte für sich auch in Anspruch nehmen, als Aushängeschild der "Pannonischen Musik" gleichsam eine Musikrichtung begründet zu haben. 2015 hatte er Abschied von der Bühne genommen.

Sturmtief "Ylenia" sorgt für Chaos in Deutschland

Hamburg - Gestrichene Flüge, stillgelegte Bahnverbindungen und Tausende Haushalte zwischenzeitlich ohne Strom: Das Sturmtief "Ylenia" hat in der Nacht auf Donnerstag Deutschland erreicht und für erhebliche Probleme in weiten Teilen des Landes gesorgt. In Hamburg wurde Donnerstagfrüh der Fischmarkt von einer Sturmflut überschwemmt. In der Nordhälfte Deutschlands wurde der Bahn-Fernverkehr bis zur Mittagszeit ausgesetzt. Zu Stromausfällen kam es vor allem in Bayern.

31.000 neue Corona-Fälle und über 30 Tote in Österreich

Wien - Mit 30.914 neuen Corona-Fällen in den vergangenen 24 Stunden hat sich die Zahl der Neuinfektionen nach dem fast schon gewohnten Mittwochshoch mit über 38.000 am Donnerstag wieder nach unten orientiert. Weiter gestiegen ist die Zahl der Spitalpatienten, mit 2.263 Personen sind es um 31 mehr als am Vortag. Bei den Intensivpatienten sank die Zahl um fünf auf 196 Menschen. Die Zahl der Todesfälle blieb mit 32 weiterhin relativ hoch.

Sturm fegt bei milden Temperaturen über Österreich

Wien - Verbreitet starker bis stürmischer Wind ist am Donnerstag über Österreich gefegt. Im Norden und Osten des Landes sowie in den Niederungen war bis in den Nachmittag hinein mit Böen von 80 bis 100 km/h zu rechnen, vereinzelt auch darüber, warnte die ZAMG. Auf vielen Bergen erreichte der Sturm Orkanstärke mit 120 km/h und mehr. Außerdem war der Donnerstag extrem mild, speziell in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland wurden stellenweise knapp 20 Grad erreicht.

NATO: Weiter keine Anzeichen für russischen Truppenrückzug

Washington/Berlin - Die NATO hat weiter keine glaubwürdigen Hinweise auf einen Rückzug russischer Truppen aus dem Grenzgebiet zur Ukraine. "Es gibt Signale aus Moskau, dass die Diplomatie fortgesetzt werden könnte, aber bisher haben wir keine Anzeichen für einen Rückzug oder eine Deeskalation gesehen", sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag. Indes kündigte Russland nach Militärmanövern die Rückkehr von Panzereinheiten und anderen Militärfahrzeugen auf ihre Stützpunkte an.

Ukraine-Krise - Nehammer: Invasion möglich, "Fake-Abzug"

Brüssel - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) schenkt der Ankündigung Russlands, Truppen von der ukrainischen Grenze abzuziehen, keinen Glauben. Der Abzug russischer Truppen von der Halbinsel Krim sei ein "Fake-Abzug" gewesen, sagte Nehammer vor einem Treffen am Donnerstag in Brüssel mit seinen EU-Amtskollegen zu diesem Thema. "Wir gehen nach wie vor davon aus, dass auf Knopfdruck eine Invasion in die Ukraine möglich ist".

Wiener wollte Mutter mit Hantel erschlagen

Wien - Ein 59-Jähriger soll am Mittwoch in Wien-Meidling versucht haben, seine 83-jährige Mutter mit einer Gewichtshantel zu erschlagen. Die beiden lebten gemeinsam in einer Wohnung. Die Frau überlebte schwer verletzt, sagte Polizeisprecher Christopher Verhnjak der APA am Donnerstag. Der Mann habe nach der Attacke den Notruf gewählt und auf das Eintreffen der Einsatzkräfte gewartet. Als Motiv habe er "psychische Probleme" angegeben. Der Zustand der Frau sei lebensbedrohlich.

Frankreich und Verbündeten wollen Truppen aus Mali abziehen

Bamako/Paris/Wien - Frankreich und seine europäischen Partner der Militäroperation "Takuba" ziehen ihre Truppen aus Mali ab. Die gemeinsamen Missionen sollen bis Juni beendet werden, hieß es am Donnerstag in einer vom ?lys?epalast veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Neben "Takuba" ist auch der französische "Barkhane"-Einsatz betroffen. Keine unmittelbaren Auswirkungen gibt es für die unter österreichischem Kommando stehende EU-Trainingsmission EUTM.

