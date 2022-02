31.000 neue Corona-Fälle und über 30 Tote in Österreich

Wien - Mit 30.914 neuen Corona-Fällen in den vergangenen 24 Stunden hat sich die Zahl der Neuinfektionen nach dem fast schon gewohnten Mittwochshoch mit über 38.000 am Donnerstag wieder nach unten orientiert. Weiter gestiegen ist die Zahl der Spitalpatienten, mit 2.263 Personen sind es um 31 mehr als am Vortag. Bei den Intensivpatienten sank die Zahl um fünf auf 196 Menschen. Die Zahl der Todesfälle blieb mit 32 weiterhin relativ hoch.

Geschlechtergleichstellung in Führungsgremien dauert noch

Wien - Die Gleichstellung von Mann und Frau in den Führungsetagen von Unternehmen liegt laut einer Studie der Unternehmensberatung Deloitte noch in weiter Ferne. Der weltweite Frauenanteil in Aufsichtsräten sei seit 2019 um lediglich 3 Prozentpunkte auf 20 Prozent gestiegen. Bei diesem Tempo werde erst 2045 eine Geschlechtergleichheit in Führungsgremien erreicht. Österreich liegt im globalen Vergleich mit 28 Prozent Frauenanteil nur im Mittelfeld.

Ukraine-Krise - Nehammer: Invasion möglich, "Fake-Abzug"

Brüssel/Kiew - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) schenkt der Ankündigung Russlands, Truppen von der ukrainischen Grenze abzuziehen, keinen Glauben. Der Abzug russischer Truppen von der Halbinsel Krim sei ein "Fake-Abzug" gewesen, sagte Nehammer vor einem Treffen am Donnerstag in Brüssel mit seinen EU-Amtskollegen zu diesem Thema. "Wir gehen nach wie vor davon aus, dass auf Knopfdruck eine Invasion in die Ukraine möglich ist".

Gefechte im Osten des Landes laut Ukraine "Provokation"

Kiew/Moskau - In der Ost-Ukraine ist es laut OSZE-Beobachtern vor Ort am Donnerstag zu Gefechten gekommen. Demnach habe es einen Artillerie-Beschuss gegeben, hieß es aus diplomatischen Kreisen unter Berufung auf die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. In Luhansk sei ein Kindergarten getroffen worden, Verletzte gab es keine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einer "großen Provokation".

Belarus bei Bedrohung zu Atomwaffen-Stationierung bereit

Kiew/Moskau - Belarus ist nach den Worten seines Staatschefs Alexander Lukaschenko im Falle einer Bedrohung durch den Westen zur Stationierung von Atomwaffen bereit. "Wenn es notwendig ist", werde sein Land nicht nur Atomwaffen, "sondern auch Super-Nuklearwaffen, vielversprechende Waffen" aufnehmen, um "unser Territorium zu verteidigen", sagte Lukaschenko nach Angaben der belarussischen Nachrichtenagentur Belta am Donnerstag.

EU-Mission in Mali wackelt nach französischem Abzug

Bamako/Paris/Wien - Nach einer französischen Abzugsentscheidung wackelt auch die von Österreich geführte EU-Ausbildungsmission (EUTM) in Mali. "Ich muss sagen, dass ich sehr skeptisch bin, ob es bei EUTM zu einer Verlängerung des Mandates kommt", sagte die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht am Donnerstag in Brüssel. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) deutete ebenfalls einen österreichischen Abzug an. Laut dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell steht die EUTM auf dem Prüfstand.

Wiener wollte Mutter mit Hantel erschlagen

Wien - Ein 59-Jähriger soll am Mittwoch in Wien-Meidling versucht haben, seine 83-jährige Mutter mit einer Gewichtshantel zu erschlagen. Die beiden lebten gemeinsam in einer Wohnung. Die Frau überlebte schwer verletzt, sagte Polizeisprecher Christopher Verhnjak der APA am Donnerstag. Der Mann habe nach der Attacke den Notruf gewählt und auf das Eintreffen der Einsatzkräfte gewartet. Als Motiv habe er "psychische Probleme" angegeben. Der Zustand der Frau sei lebensbedrohlich.

Sturm fegt bei milden Temperaturen über Österreich

Wien - Verbreitet starker bis stürmischer Wind ist am Donnerstag über Österreich gefegt. Im Norden und Osten des Landes sowie in den Niederungen war bis in den Nachmittag hinein mit Böen von 80 bis 100 km/h zu rechnen, vereinzelt auch darüber, warnte die ZAMG. Auf vielen Bergen erreichte der Sturm Orkanstärke mit 120 km/h und mehr. Außerdem war der Donnerstag extrem mild, speziell in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland wurden stellenweise knapp 20 Grad erreicht.

red