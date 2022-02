Biden befürchtet baldige russische Invasion in der Ukraine

Kiew/Moskau/Washington - US-Präsident Joe Biden befürchtet trotz aller Beteuerungen aus Moskau einen russischen Einmarsch in die Ukraine in den nächsten Tagen. Biden sagte am Donnerstag in Washington, die Gefahr einer Invasion sei "sehr hoch". US-Außenminister Antony Blinken sagte dazu vor dem UN-Sicherheitsrat, Russland bereite sich auf einen Angriff "in den kommenden Tagen" vor. Moskau wolle einen Vorwand dazu schaffen. Dabei könne es auch um den Einsatz chemischer Waffen gehen.

Moskau weist Vize-US-Botschafter aus Russland aus

Kiew/Moskau - Mitten in großen Spannungen zwischen Moskau und dem Westen in der Ukraine-Krise ist der stellvertretende US-Botschafter in Russland, Bart Gorman, aus dem Land ausgewiesen worden. Das bestätigte das US-Außenministerium am Donnerstag in Washington. Das Vorgehen Russlands sei grundlos, man betrachte das als weitere Eskalation und überlege, wie man reagieren werde, hieß es.

Experten sollen bis 8. März zur Impfpflicht berichten

Wien - Die Expertenkommission zur Evaluierung der Impfpflicht hat sich konstituiert. Neben den beiden Medizinern Eva Schernhammer und Herwig Kollaritsch gehören ihr auch Medizinrechtler Karl Stöger sowie Rechtswissenschafterin Christiane Wendehorst an. Die Kommission werde bei ihrer Arbeit durch Gecko unterstützt, hieß es. Ein erster Bericht soll bis spätestens 8. März vorliegen.

Einigung im Streit über iranisches Atomprogramm in Sicht

Wien - Im jahrelangen Streit über das iranische Atomprogramm deutet sich eine Lösung an. Drei mit den Verhandlungen über eine Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 vertraute Diplomaten sagten Reuters, eine mögliche Einigung nehme erste Konturen an. Demnach sieht ein über 20 Seiten langer Entwurf mehrere Schritte vor, um zu einer Beilegung des Konflikts zu kommen. Dazu gehört der Verzicht des Irans auf die Anreicherung von Uran.

FPÖ schickt eigenen Kandidaten in die Bundespräsidentenwahl

Wien - Im Herbst wird der nächste Bundespräsident gewählt. FPÖ-Chef Herbert Kickl kündigte auf "oe24.TV" an, dass seine Partei mit einem eigenen Kandidaten gegen Alexander Van der Bellen ins Rennen gehen wird. "Da können Sie davon ausgehen, dass wir dieses Feld nicht dem Herrn Amtsinhaber überlassen. Das wird eine spannende Auseinandersetzung, weil es um die Frage des Amtsverständnisses gehen wird."

Toter und Schwerverletzte bei Frontalcrash auf B3 in OÖ

Langenstein - Bei einer Frontalkollision auf der B3 bei Langenstein (Bezirk Perg) ist Donnerstagnachmittag laut ersten Informationen der Polizei ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Lenker des andern Pkw und zwei Kinder dürften schwer verletzt worden sein. Eines der Kinder wurde offenbar mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, das zweite sowie der Vater mit dem Rettungsauto. Nähers war vorerst noch nicht bekannt.

EU und Afrika demonstrieren bei Gipfel in Brüssel Einheit

Brüssel/Addis Abeba - Ungeachtet offener Streitpunkte haben die Europäische Union (EU) und die Afrikanische Union (AU) zum Auftakt eines zweitägigen Gipfeltreffens Geschlossenheit demonstriert. "Wir sind Afrikas beste Freunde", sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. "Europa kann nicht sicher und stabil sein, wenn das Afrika nicht ist", betonte EU-Ratspräsident Charles Michel. Senegals Präsident Macky Sall, der den AU-Vorsitz innehat, sagte, er hoffe auf einen "Neubeginn".

EU-Mission in Mali wackelt nach französischem Abzug

Bamako/Paris/Wien - Nach einer französischen Abzugsentscheidung wackelt auch die von Österreich geführte EU-Ausbildungsmission (EUTM) in Mali. "Ich muss sagen, dass ich sehr skeptisch bin, ob es bei EUTM zu einer Verlängerung des Mandates kommt", sagte die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht am Donnerstag in Brüssel. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) deutete ebenfalls einen österreichischen Abzug an. Laut dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell steht die EUTM auf dem Prüfstand.

