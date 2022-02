Trotz neuer Risikozahl bleibt Österreich corona-rot

Wien - Die Corona-Ampel leuchtet auch die kommenden sieben Tage knallrot und das obwohl die zuständige Kommission neue Kriterien angewandt hat, die ein leichteres Entkommen aus dem Bereich des Höchstrisikos ermöglichen sollten. Was Öffnungsschritte trotz unverändert hoher Infektionszahlen angeht, hält das Gremium diese für "vertretbar". Allerdings sollten sie bei Bedarf schnell zurückgenommen werden können.

Die letzten zwei Bundesländer starten in die Semesterferien

Wien - In der Steiermark und Oberösterreich beginnt am Freitag die letzte der drei Semesterferien-Staffeln: Rund 350.000 Schüler erhalten dort ihre Schulnachrichten und starten in die einwöchigen Ferien. Gleichzeitig endet für die etwa 340.000 Schüler in Tirol, Salzburg, Kärnten, Vorarlberg und im Burgenland die Semesterwoche.

Biden befürchtet baldige russische Invasion in der Ukraine

Kiew/Moskau/Washington - US-Präsident Joe Biden befürchtet trotz aller Beteuerungen aus Moskau einen russischen Einmarsch in die Ukraine in den nächsten Tagen. Biden sagte am Donnerstag in Washington, die Gefahr einer Invasion sei "sehr hoch". US-Außenminister Antony Blinken sagte dazu vor dem UN-Sicherheitsrat, Russland bereite sich auf einen Angriff "in den kommenden Tagen" vor. Moskau wolle einen Vorwand dazu schaffen.

Belarus bei Bedrohung zu Atomwaffen-Stationierung bereit

Kiew/Moskau/Berlin - Belarus ist nach den Worten seines Staatschefs Alexander Lukaschenko im Falle einer Bedrohung durch den Westen zur Stationierung von Atomwaffen bereit. "Wenn es notwendig ist", werde sein Land nicht nur Atomwaffen, "sondern auch Super-Nuklearwaffen, vielversprechende Waffen" aufnehmen, um "unser Territorium zu verteidigen", sagte Lukaschenko nach Angaben der belarussischen Nachrichtenagentur Belta am Donnerstag.

Moskau weist Vize-US-Botschafter aus Russland aus

Kiew/Moskau - Mitten in großen Spannungen zwischen Moskau und dem Westen in der Ukraine-Krise ist der stellvertretende US-Botschafter in Russland, Bart Gorman, aus dem Land ausgewiesen worden. Das bestätigte das US-Außenministerium am Donnerstag in Washington. Das Vorgehen Russlands sei grundlos, man betrachte das als weitere Eskalation und überlege, wie man reagieren werde, hieß es.

Münchner Sicherheitskonferenz im Zeichen der Ukraine-Krise

München - Vor dem Hintergrund der massiven Spannungen in der Ukraine-Krise beginnt am Freitag die Münchner Sicherheitskonferenz. Zu den prominentesten Rednern in den nächsten drei Tagen werden US-Vizepräsidentin Kamala Harris, US-Außenminister Antony Blinken und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zählen. Russland ist zum ersten Mal seit 1991 nicht mit einer offiziellen Delegation vertreten. Eröffnet wird die Konferenz von UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres (13:30 Uhr).

EU und Afrika demonstrieren bei Gipfel in Brüssel Einheit

Brüssel/Addis Abeba - Die Europäische Union (EU) und die Afrikanische Union (AU) haben am ersten Tag eines zweitägigen Gipfeltreffens trotz einiger offener Streitpunkte Geschlossenheit demonstriert. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprach am Donnerstagabend vor Journalisten von einer "positiv orientierten, auf Lösung konzentrierten Veranstaltung". Afrika sei "ein wichtiger Kontinent", schlechte Perspektiven für die Menschen in Afrika führten jedoch immer zu illegaler Migration, so Nehammer.

Einigung im Streit über iranisches Atomprogramm in Sicht

Wien - Im jahrelangen Streit über das iranische Atomprogramm deutet sich eine Lösung an. Drei mit den Verhandlungen über eine Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 vertraute Diplomaten sagten Reuters, eine mögliche Einigung nehme erste Konturen an. Demnach sieht ein über 20 Seiten langer Entwurf mehrere Schritte vor, um zu einer Beilegung des Konflikts zu kommen. Dazu gehört der Verzicht des Irans auf die Anreicherung von Uran.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red