US-Präsident hält Rat mit Verbündeten über Russland-Krise ab

Washington/Brüssel/Kiew - US-Präsident Joe Biden wird am Freitag ein Gespräch über die Krise mit Russland um die Ukraine mit den Staats- bzw. Regierungschefs von Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Rumänien, Großbritannien sowie Spitzenvertretern der Europäischen Union und der NATO führen. Dies teilt das Büro von Kanadas Premierminister Justin Trudeau mit. Biden befürchtet trotz aller Beteuerungen aus Moskau einen russischen Einmarsch in die Ukraine in den nächsten Tagen.

Münchner Sicherheitskonferenz im Zeichen der Ukraine-Krise

München/Moskau/Kiew - Vor dem Hintergrund der massiven Spannungen in der Ukraine-Krise beginnt am Freitag die Münchner Sicherheitskonferenz. Zu den prominentesten Rednern in den nächsten drei Tagen werden US-Vizepräsidentin Kamala Harris, US-Außenminister Antony Blinken und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zählen. Russland ist zum ersten Mal seit 1991 nicht mit einer offiziellen Delegation vertreten. Eröffnet wird die Konferenz von UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres (13:30 Uhr).

Trotz neuer Risikozahl bleibt Österreich corona-rot

Wien - Die Corona-Ampel leuchtet auch die kommenden sieben Tage knallrot und das obwohl die zuständige Kommission neue Kriterien angewandt hat, die ein leichteres Entkommen aus dem Bereich des Höchstrisikos ermöglichen sollten. Was Öffnungsschritte trotz unverändert hoher Infektionszahlen angeht, hält das Gremium diese für "vertretbar". Allerdings sollten sie bei Bedarf schnell zurückgenommen werden können.

Die letzten zwei Bundesländer starten in die Semesterferien

Wien - In der Steiermark und Oberösterreich beginnt am Freitag die letzte der drei Semesterferien-Staffeln: Rund 350.000 Schüler erhalten dort ihre Schulnachrichten und starten in die einwöchigen Ferien. Gleichzeitig endet für die etwa 340.000 Schüler in Tirol, Salzburg, Kärnten, Vorarlberg und im Burgenland die Semesterwoche.

Zahl der Toten nach Erdrutschen bei Rio auf 117 gestiegen

Petropolis - Nach Erdrutschen und Überschwemmungen in Folge von heftigem Regen ist die Zahl der Toten in der Bergregion der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro auf mindestens 117 gestiegen. Dies ging aus einer Mitteilung des Teilstaates Rio de Janeiro unter Berufung auf den Zivilschutz am Donnerstag (Ortszeit) hervor. Unter den Toten waren nach Angaben des brasilianischen Nachrichtenportals "G1" 13 Kinder. Am Donnerstagabend regnete es erneut heftig in Petr�polis.

Kennedy sieht keinen Schaden durch Kurz-Trump-Nähe

Wien/Washington - Die neue US-Botschafterin Victoria Kennedy sieht keinen Schaden für das bilaterale Verhältnis der USA zu Österreich durch das Naheverhältnis des früheren Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) zum umstrittenen Ex-Präsidenten Donald Trump. "Nein, ganz und gar nicht. Es gibt eine sehr positive Beziehung zwischen den USA und Österreich, und das bleibt auch so", sagte Kennedy im APA-Interview. Die Latte für einen neuerlichen Kanzlerbesuch im Weißen Haus liegt dennoch hoch.

Einigung im Streit über iranisches Atomprogramm in Sicht

Wien/Washington - Im jahrelangen Streit über das iranische Atomprogramm deutet sich eine Lösung an. Drei mit den Verhandlungen über eine Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 vertraute Diplomaten sagten Reuters, eine mögliche Einigung nehme erste Konturen an. Demnach sieht ein über 20 Seiten langer Entwurf mehrere Schritte vor, um zu einer Konfliktbeilegung zu kommen. Dazu gehört der Verzicht des Iran auf die Anreicherung von Uran. Nach dem Iran äußerten sich zudem die USA optimistisch.

US-Senat stimmte kurz vor Fristende für Übergangsbudget

Washington - Der US-Senat hat einem Übergangsbudget zugestimmt, damit der Regierung nicht schon ab dem Wochenende das Geld ausgeht und die Bundesbehörden die Arbeit einstellen müssen. Eine überparteiliche Mehrheit der Senatoren stimmte am Donnerstagabend (Ortszeit) für die Gesetzesvorlage des Repräsentantenhauses, welche die Finanzierung zunächst bis 11. März sichern soll. Präsident Joe Biden muss das Gesetz noch mit seiner Unterschrift in Kraft setzen. Das gilt als Formsache.

