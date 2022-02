US-Präsident hält Rat mit Verbündeten über Russland-Krise ab

Washington/Brüssel/Kiew - US-Präsident Joe Biden wird am Freitag ein Gespräch über die Krise mit Russland um die Ukraine mit den Staats- bzw. Regierungschefs von Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Rumänien, Großbritannien sowie Spitzenvertretern der Europäischen Union und der NATO führen. Dies teilt das Büro von Kanadas Premierminister Justin Trudeau mit. Biden befürchtet trotz aller Beteuerungen aus Moskau einen russischen Einmarsch in die Ukraine in den nächsten Tagen.

Münchner Sicherheitskonferenz - "Niemand bedroht Russland"

München/Moskau/Kiew - Vor dem Hintergrund der massiven Spannungen in der Ukraine-Krise beginnt am Freitag die Münchner Sicherheitskonferenz. Russland ist zum ersten Mal seit 1991 nicht mit einer offiziellen Delegation vertreten. Der Konferenz-Vorsitzende, Wolfgang Ischinger, sprach von einem "Fehler". Er fügte hinzu: "Niemand bedroht Russland."

Drei Forscher in Höhle im Salzburger Pinzgau eingeschlossen

St. Martin bei Lofer/Weißbach bei Lofer - In der Lamprechtshöhle bei Weißbach bei Lofer (Pinzgau) sitzen seit Donnerstagabend drei Höhlenforscher aus Polen fest. Die Mitglieder einer angemeldeten Expedition können nicht mehr ins Freie, weil Schmelzwasser in das Gangsystem eingedrungen ist und den Rückweg versperrt, informierte das Land Salzburg am Freitag. Derzeit gebe es zwar keinen Kontakt zu dem Trio, laut dem Einsatzleiter handle es sich jedoch um Vollprofis, von denen mindestens einer die Höhle sehr gut kenne.

Alle Passagiere von brennender Fähre im Mittelmeer gerettet

Athen - Alle Menschen an Bord des Passagierschiffes "Euroferry Olympia", das auf dem Weg zwischen Igoumenitsa im Nordwesten Griechenlands und Brindisi in Ostitalien in Brand geraten ist, sind in Sicherheit. Die Fähre wurde komplett evakuiert,berichtete die italienische Reederei Grimaldi Lines, Betreiberin des Schiffes am Freitag laut italienischen Medien. Niemand sei verletzt worden.

Die letzten zwei Bundesländer starten in die Semesterferien

Wien - In der Steiermark und Oberösterreich beginnt am Freitag die letzte der drei Semesterferien-Staffeln: Rund 350.000 Schüler erhalten dort ihre Schulnachrichten und starten in die einwöchigen Ferien. Gleichzeitig endet für die etwa 340.000 Schüler in Tirol, Salzburg, Kärnten, Vorarlberg und im Burgenland die Semesterwoche.

Zahl der Toten nach Erdrutschen bei Rio auf 117 gestiegen

Petropolis - Nach Erdrutschen und Überschwemmungen in Folge von heftigem Regen ist die Zahl der Toten in der Bergregion der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro auf mindestens 117 gestiegen. Dies ging aus einer Mitteilung des Teilstaates Rio de Janeiro unter Berufung auf den Zivilschutz am Donnerstag (Ortszeit) hervor. Unter den Toten waren nach Angaben des brasilianischen Nachrichtenportals "G1" 13 Kinder. Am Donnerstagabend regnete es erneut heftig in Petr�polis.

Kennedy sieht keinen Schaden durch Kurz-Trump-Nähe

Wien/Washington - Die neue US-Botschafterin Victoria Kennedy sieht keinen Schaden für das bilaterale Verhältnis der USA zu Österreich durch das Naheverhältnis des früheren Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) zum umstrittenen Ex-Präsidenten Donald Trump. "Nein, ganz und gar nicht. Es gibt eine sehr positive Beziehung zwischen den USA und Österreich, und das bleibt auch so", sagte Kennedy im APA-Interview. Die Latte für einen neuerlichen Kanzlerbesuch im Weißen Haus liegt dennoch hoch.

Höchste Wetterwarnung in London ausgerufen

London - Millionen Menschen in London, dem Süden Englands sowie in Wales sind am Freitag wegen stürmischem Wetters dazu aufgerufen, zuhause zu bleiben. Wie der britische Wetterdienst Met Office mitteilte, droht wegen umherfliegender Trümmerteile bei Sturmgeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h Lebensgefahr. Zu rechnen sei mit abgedeckten Dächern, entwurzelten Bäumen und Störungen im Zug- und Schiffsverkehr. Menschen an der Küste wurden vor großen Wellen und Überschwemmungen gewarnt.

