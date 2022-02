US-Präsident hält Rat mit Verbündeten über Russland-Krise ab

Washington/Brüssel/Kiew - US-Präsident Joe Biden wird am Freitag ein Gespräch über die Krise mit Russland um die Ukraine mit den Staats- bzw. Regierungschefs von Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Rumänien, Großbritannien sowie Spitzenvertretern der Europäischen Union und der NATO führen. Dies teilt das Büro von Kanadas Premierminister Justin Trudeau mit. Biden befürchtet trotz aller Beteuerungen aus Moskau einen russischen Einmarsch in die Ukraine in den nächsten Tagen.

Münchner Sicherheitskonferenz - "Niemand bedroht Russland"

München/Moskau/Kiew - Vor dem Hintergrund der massiven Spannungen in der Ukraine-Krise beginnt am Freitag die Münchner Sicherheitskonferenz. Auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist mit dabei. Russland ist zum ersten Mal seit 1991 nicht mit einer offiziellen Delegation vertreten. Der Konferenz-Vorsitzende, Wolfgang Ischinger, sprach von einem "Fehler". Er fügte hinzu: "Niemand bedroht Russland."

Rechnungshof sieht Österreich bei UNO-Zielen säumig

Wien - Die Bundesregierung sieht Österreich als Vorreiter bei der Erfüllung der UNO-Nachhaltigkeitsziele ("SDG"). Dass man sich dabei vor allem auf den Lorbeeren eines hohen Entwicklungsstandes ausruht, zeigt ein am Freitag veröffentlichter Rechnungshof-Bericht. Es sei keine "Lückenanalyse" gemacht worden, Fortschrittsberichte und konkrete Pläne zur Verbesserung der Lage fehlten. Dabei würde die Bedeutung des Themas die Einsetzung eines Sonderbeauftragten rechtfertigen, so der RH.

Projekt für besseren Zugang zu Psychotherapie für Junge

Wien - Mehr als die Hälfte der jungen Menschen in Österreich kämpft mit depressiven Symptomen, sechs von zehn haben Essstörungen, 47 Prozent leiden unter Schlafstörungen, 16 Prozent haben wiederholt Suizidgedanken. Das berichtete Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) bei einer Pressekonferenz. Ein Projekt soll "über die begrenzten Kapazitäten der Regelversorgung hinaus Unterstützungsmöglichkeiten für junge Menschen bieten", so Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne).

Experten: Zeitplan für Energiekostenausgleich hält nicht

Wien - Der geplante Energiekostenausgleich für Haushalte in Höhe von 150 Euro steht vor großen Hürden. Nachdem bereits die als Auszahlungsstelle vorgesehenen Energieversorger vor datenschutzrechtlichen und verwaltungstechnischen Problemen gewarnt haben, kommen nun auch schwere Bedenken vom Verfassungsjuristen Peter Bußjäger von der Uni Innsbruck und von Thomas Lohninger von der Grundrechts-Plattform "epicenter.works". An eine rasche Auszahlung der "Soforthilfe" glauben sie nicht.

Drei Forscher in Höhle im Salzburger Pinzgau eingeschlossen

St. Martin bei Lofer/Weißbach bei Lofer - In der Lamprechtshöhle bei Weißbach bei Lofer (Pinzgau) sitzen seit Donnerstagabend drei Höhlenforscher aus Polen fest. Die Mitglieder einer angemeldeten Expedition können nicht mehr ins Freie, weil Schmelzwasser in das Gangsystem eingedrungen ist und den Rückweg versperrt, informierte das Land Salzburg am Freitag. Derzeit gebe es zwar keinen Kontakt zu dem Trio, laut dem Einsatzleiter handle es sich jedoch um Vollprofis, von denen mindestens einer die Höhle sehr gut kenne.

Alle Passagiere von brennender Fähre im Mittelmeer gerettet

Athen - Alle Menschen an Bord des Passagierschiffes "Euroferry Olympia", das auf dem Weg zwischen Igoumenitsa im Nordwesten Griechenlands und Brindisi in Ostitalien in Brand geraten ist, sind in Sicherheit. Die Fähre wurde komplett evakuiert,berichtete die italienische Reederei Grimaldi Lines, Betreiberin des Schiffes am Freitag laut italienischen Medien. Niemand sei verletzt worden.

Höchste Wetterwarnung in London ausgerufen

London - Millionen Menschen in London, dem Süden Englands sowie in Wales sind am Freitag wegen stürmischem Wetters dazu aufgerufen, zuhause zu bleiben. Wie der britische Wetterdienst Met Office mitteilte, droht wegen umherfliegender Trümmerteile bei Sturmgeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h Lebensgefahr. Zu rechnen sei mit abgedeckten Dächern, entwurzelten Bäumen und Störungen im Zug- und Schiffsverkehr. Menschen an der Küste wurden vor großen Wellen und Überschwemmungen gewarnt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red