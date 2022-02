Expertenkommission zur Impfpflicht absolvierte erste Sitzung

Wien - Die Expertenkommission zur Evaluierung der Impfpflicht hat am Freitag ihre erste Sitzung abgehalten und sich konstituiert. Es wurde die Arbeitsweise besprochen und festgelegt, wie man an das Thema herangeht. Zunächst werden die Mediziner die gesetzlichen Vorgaben Kapitel für Kapitel aufbereiten und die Juristen danach anhand der medizinischen Erkenntnisse Schlussfolgerungen für den Vollzug des Gesetzes ziehen, hieße es im Anschluss an die Sitzung auf APA-Anfrage.

US-Präsident hält Rat mit Verbündeten über Russland-Krise ab

Washington/Brüssel/Kiew - US-Präsident Joe Biden wird am Freitag ein Gespräch über die Krise mit Russland um die Ukraine mit den Staats- bzw. Regierungschefs von Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Rumänien, Großbritannien sowie Spitzenvertretern der Europäischen Union und der NATO führen. Dies teilt das Büro von Kanadas Premierminister Justin Trudeau mit. Biden befürchtet trotz aller Beteuerungen aus Moskau einen russischen Einmarsch in die Ukraine in den nächsten Tagen.

Münchner Sicherheitskonferenz - "Niemand bedroht Russland"

München/Moskau/Kiew - Vor dem Hintergrund der massiven Spannungen in der Ukraine-Krise beginnt am Freitag die Münchner Sicherheitskonferenz. Auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist mit dabei. Russland ist zum ersten Mal seit 1991 nicht mit einer offiziellen Delegation vertreten. Der Konferenz-Vorsitzende, Wolfgang Ischinger, sprach von einem "Fehler". Er fügte hinzu: "Niemand bedroht Russland."

Momentum: Viele bleiben ohne Energie-Teuerungsausgleich

Wien - Das von der Regierung Ende Jänner angekündigte Paket zum Ausgleich der Energieverteuerungen wird viele Bedürftige gar nicht erreichen, sagt das gewerkschafts- und AK-nahe Momentum-Institut. Jeder zweite energiearme Haushalt werde durch das Paket nämlich unzureichend unterstützt. Das resultiere vor allem daraus, dass bei diesen die Hälfte keinen Anspruch auf Sozialhilfe oder Mindestpension und daher auch nicht auf den Teuerungsausgleich habe, erklärte das Institut am Freitag.

Harte Strafen im Kampf gegen illegale Tuning-Szene

Wien/Klagenfurt - Härtere Maßnahmen gegen die illegale Tuning-Szene: Eine heute in Begutachtung geschickte Novelle des Kraftfahrgesetzes (KFG) soll höhere Strafen für Verkehrsrowdys und schnellere Abnahmen von Kennzeichen und Autoschlüssel vorsehen, berichtete Verkehrsministerin Eleonore Gewessler (Grüne) am Freitag bei einer Pressekonferenz mit Kärntens Landesrat für Verkehr und Tourismus, Sebastian Schuschnig (ÖVP).

Drei Forscher in Höhle im Salzburger Pinzgau eingeschlossen

St. Martin bei Lofer/Weißbach bei Lofer - In der Lamprechtshöhle bei Weißbach bei Lofer (Pinzgau) sitzen seit Donnerstagabend drei Höhlenforscher aus Polen fest. Die Mitglieder einer angemeldeten Expedition können nicht mehr ins Freie, weil Schmelzwasser in das Gangsystem eingedrungen ist und den Rückweg versperrt, informierte das Land Salzburg am Freitag. Derzeit gebe es zwar keinen Kontakt zu dem Trio, laut dem Einsatzleiter handle es sich jedoch um Vollprofis, von denen mindestens einer die Höhle sehr gut kenne.

Projekt für besseren Zugang zu Psychotherapie für Junge

Wien - Mehr als die Hälfte der jungen Menschen in Österreich kämpft mit depressiven Symptomen, sechs von zehn haben Essstörungen, 47 Prozent leiden unter Schlafstörungen, 16 Prozent haben wiederholt Suizidgedanken. Das berichtete Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) bei einer Pressekonferenz. Ein Projekt soll "über die begrenzten Kapazitäten der Regelversorgung hinaus Unterstützungsmöglichkeiten für junge Menschen bieten", so Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne).

Experten: Zeitplan für Energiekostenausgleich hält nicht

Wien - Der geplante Energiekostenausgleich für Haushalte in Höhe von 150 Euro steht vor großen Hürden. Nachdem bereits die als Auszahlungsstelle vorgesehenen Energieversorger vor datenschutzrechtlichen und verwaltungstechnischen Problemen gewarnt haben, kommen nun auch schwere Bedenken vom Verfassungsjuristen Peter Bußjäger von der Uni Innsbruck und von Thomas Lohninger von der Grundrechts-Plattform "epicenter.works". An eine rasche Auszahlung der "Soforthilfe" glauben sie nicht.

