Projekt für besseren Zugang zu Psychotherapie für Junge

Wien - Mehr als die Hälfte der jungen Menschen in Österreich kämpft mit depressiven Symptomen, sechs von zehn haben Essstörungen, 47 Prozent leiden unter Schlafstörungen, 16 Prozent haben wiederholt Suizidgedanken. Das berichtete Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) bei einer Pressekonferenz. Ein Projekt soll "über die begrenzten Kapazitäten der Regelversorgung hinaus Unterstützungsmöglichkeiten für junge Menschen bieten", so Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne).

Demonstranten von Corona-Blockade in Kanada festgenommen

Ottawa - Nach wochenlanger Blockade von Kanadas Hauptstadt Ottawa wegen der Corona-Politik der Regierung greift die Polizei nach eigenen Angaben nun durch. Die Einsatzkräfte sprachen von einem großen Polizeiaufgebot nahe einer Straße in der Innenstadt und forderten die Protestierenden auf zu gehen. "Einige Demonstranten ergeben sich und werden festgenommen", schrieb die Polizei bei Twitter. Sie bat alle Beteiligten darum, friedlich zu bleiben.

Russland plant Manöver mit Raketen für Samstag

Kiew/Moskau - Inmitten schwerer Spannungen mit dem Westen hat die Atommacht Russland ein Manöver mit Einsatz ballistischer Raketen angekündigt. Die Übung am Samstag stehe unter Führung des Präsidenten Wladimir Putin, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag mit. Ziel sei es, die Zuverlässigkeit der strategischen Nuklearwaffen zu testen. Die Armee will demnach ballistische Raketen und Marschflugkörper abfeuern. Unterdessen gingen die heftigen Kämpfe in der Ostukraine weiter.

Baerbock zu russischem Aufmarsch: "Inakzeptable Drohung"

München/Moskau/Kiew - Vor dem Hintergrund der massiven Spannungen in der Ukraine-Krise hat am Freitag die Münchner Sicherheitskonferenz begonnen. Auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist mit dabei. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock verurteilte den russischen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze als "absolut inakzeptable" Drohung "gegenüber uns allen". Russland ist zum ersten Mal seit 1991 nicht mit einer offiziellen Delegation vertreten.

Expertenkommission zur Impfpflicht absolvierte erste Sitzung

Wien - Die Expertenkommission zur Evaluierung der Impfpflicht hat am Freitag ihre erste Sitzung abgehalten und sich konstituiert. Es wurde die Arbeitsweise besprochen und festgelegt, wie man an das Thema herangeht. Zunächst werden die Mediziner die gesetzlichen Vorgaben Kapitel für Kapitel aufbereiten und die Juristen danach anhand der medizinischen Erkenntnisse Schlussfolgerungen für den Vollzug des Gesetzes ziehen, hieße es im Anschluss an die Sitzung auf APA-Anfrage.

Mehr als 31.000 Corona-Neuinfektionen und 34 Tote

Wien - Die Corona-Neuinfektionen haben sich auch am Freitag auf einem hohen Niveau gehalten. Nach einem 24-Stunden-Wert am Mittwoch mit 38.256 Fällen und 30.914 am Donnerstag, vermeldeten Gesundheits- und Innenministerium nun 31.166 Neuansteckungen. Auch bei den Spitalspatientinnen und -patienten gab es erneut einen Anstieg. Innerhalb eines Tages wurden weiters 34 Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging leicht zurück.

Mordrate in Südafrika steigt auf 74 Tote täglich

Kapstadt - Mit 6.859 Mordfällen in nur drei Monaten hat Südafrika weiter eine der höchsten Mordraten weltweit - statistisch gesehen wären das mehr als 74 Morde pro Tag. Zwischen Oktober und Dezember 2021 registrierte die Polizei 8,9 Prozent mehr Mord- und Tötungsdelikte als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, gab Südafrikas Polizeiminister Bheki Cele am Freitag bei der Vorstellung der Kriminalstatistik bekannt. Zum Vergleich: In Österreich wurden im Jahr 2021 40 Mordfälle angezeigt.

Verletzte und Vermisste bei Feuer auf Mittelmeer-Fähre

Athen - Drei Personen sind an Bord des Passagierschiffes "Euroferry Olympia" verletzt worden, das am Freitag auf dem Weg zwischen Igoumenitsa im Nordwesten Griechenlands und Brindisi in Ostitalien in Brand geraten war. Dabei handelt sich um zwei Passagiere und ein Besatzungsmitglied, teilten Rettungskräfte mit. Bis zu 14 Personen von der Passagierliste wurden am Nachmittag noch gesucht.

Wiener Börse tendiert im Verlauf klar schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag deutlich schwächer tendiert. Gegen 14.25 Uhr stand der ATX mit einem klaren Minus von 1,35 Prozent bei 3.832,21 Punkten. Die Unsicherheit rund um den Russland/Ukraine-Konflikt lastet weiterhin auf der Marktstimmung. Zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz hat nun der UN-Generalsekretär Ant?nio Guterres alle Beteiligten zur Deeskalation aufgerufen. Guterres wies auf die Gefahr einer unkalkulierbaren Eskalation hin.

