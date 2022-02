Separatisten in Ostukraine verkünden "Generalmobilmachung"

Kiew/Moskau - Der Konflikt in der Ostukraine spitzt sich weiter zu. Am Samstag setzten die Regierungsarmee und die Separatisten im Osten des Landes die Kämpfe fort. Nach Angaben der Armee wurde ein Soldat getötet. Die Aufständischen in den Gebieten Donezk und Luhansk kündigten angesichts der Lage eine allgemeine Mobilmachung von Männern für Kampfeinsätze an. Dazu habe er ein Dekret unterschrieben, sagte der Chef der Aufständischen im Gebiet Donezk, Denis Puschilin.

Spitzenpolitiker fürchten Eskalation in Ukraine-Konflikt

Washington/Kiew/Moskau - Die Sorge um eine Verschärfung des Ukraine-Konflikts ist im Fokus der Reden der Münchner Sicherheitskonferenz gestanden. Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) warnte am Samstag vor einer Eskalation: "In Europa droht wieder ein Krieg. Und das Risiko ist alles andere als gebannt." EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht angesichts der russischen Drohungen gegen die Ukraine die gesamte internationale Ordnung gefährdet.

Impfpflicht-Kontrollen ab Mitte März für Mückstein fix

Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hält an der Impfpflicht als Kontrolldelikt ab Mitte März fest: "Dabei bleibt es." Die neue Expertenkommission werde empfehlen, wann Phase 3 in Kraft treten wird - möglicherweise erst im Herbst, ließ Mückstein im "Ö1"-Interview am Samstag durchblicken. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) stellte indes im "Club 3"-Gespräch Lockerungen erst ab April in Aussicht.

Suche nach Vermissten nach Brand auf Fähre ohne Ergebnis

Athen - Die Suche nach Vermissten auf der seit Freitag brennenden italienischen Autofähre "Euroferry Olympia" in der südlichen Adria hat am Samstag angedauert. Von den zwölf Menschen, die auf der offiziellen Liste der vermissten Passagiere sind, fehlte jede Spur, berichtete der staatliche griechische Rundfunk. Die Rettungsaktion werde nach wie vor durch die extrem hohen Temperaturen auf den Decks der Fähre erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht, berichteten Reporter vor Ort.

Neuer Protest gegen Stadtstraße und Baumrodungen

Wien - Zweieinhalb Wochen nach der Räumung eines Protestcamps gegen den Bau der sogenannten Stadtstraße in Wien-Donaustadt haben Aktivisten nach eigenen Angaben Samstagfrüh einen Baum in der Quadenstraße besetzt und eine Plattform aus Holz darauf errichtet. Damit protestieren sie gegen die Rodung weiterer Bäume für den Straßenbau, hieß es in einer Aussendung der "LobauBleibt"-Bewegung. Polizeisprecher Mohamed Ibrahim bestätigte einen Einsatz. Die Situation werde derzeit abgeklärt.

Bereits 136 Tote nach Erdrutschen in Brasilien

Petropolis - Die Zahl der Todesopfer nach den verheerenden Erdrutschen im brasilianischen Teilstaat Rio de Janeiro ist weiter deutlich gestiegen. Die Behörden gaben die Zahl der Toten am Freitag mit mindestens 136 an, am Tag zuvor hatte sie bei 117 gelegen. Die Suche in der Stadt Petr�polis nach Vermissten in den Trümmern der durch die Erdmassen zerstörten Häuser ging am Freitag weiter.

Klagen gegen Trump wegen Sturm auf Kapitol zulässig

Washington - Bei der juristischen Aufarbeitung der Erstürmung des Kapitols in Washington vor gut einem Jahr kann laut einem Gerichtsurteil auch der damalige US-Präsident Donald Trump vor Gericht gestellt werden. Trump genieße in diesem Fall keine präsidiale Immunität, entschied ein Bundesrichter in Washington am Freitag (Ortszeit). Gegen den Ex-Präsidenten haben mehrere Volksvertreter und Polizisten drei Klagen eingereicht, weil sie ihn direkt für die Gewalt verantwortlich machen.

Brände bedrohen Nationalpark in Argentinien

Corrientes - Verheerende Brände im Nordosten Argentiniens haben einen weltweit bekannten Nationalpark des südamerikanischen Landes erreicht und bedrohen dessen Tierwelt. "Wir zählen derzeit viele Brandherde an verschiedenen Orten der Provinz Corrientes", sagte am Freitag (Ortszeit) Tal�a Zamboni, Koordinatorin der Wiederansiedlung gefährdeter Tierarten bei der Stiftung "Rewilding Argentina", der Deutschen Presse-Agentur.

