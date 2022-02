Gecko rechnet mit baldiger Corona-Impfung für Kleinkinder

Wien - Die gesamtstaatliche Krisenkoordination Gecko rechnet in absehbarer Zeit mit einer Corona-Impfung für Kleinkinder. "Die Chancen stehen gut, dass schon bald die Zulassung der Covid-19-Schutzimpfung für Kinder unter fünf Jahre erfolgt", meinte Leiterin Katharina Reich am Samstag nach einer Sitzung des Gremiums am Freitag. "Klar ist, dass es für unsere Kleinsten sowohl ein anderes Schema, als auch eine andere Dosierung braucht. Daran arbeiten nun die Expertinnen und Experten".

Mehr als 100 Corona-Demonstranten in Ottawa festgenommen

Ottawa - Bei ihrem Großeinsatz gegen den seit Wochen andauernden Protest gegen die Corona-Politik in Kanadas Hauptstadt Ottawa hat die Polizei mittlerweile mehr als hundert Menschen festgenommen. Schwerbewaffnete Polizisten hatten Freitag früh (Ortszeit) damit begonnen, die Demonstranten zurückzudrängen und Straßen freizuräumen. Mehrere hundert Beamte schleppten etwa 20 Fahrzeuge ab und nahmen bis zum Abend mehr als 100 Demonstranten fest. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

Separatisten in Ostukraine verkünden "Generalmobilmachung"

Kiew/Moskau - Der Konflikt in der Ostukraine spitzt sich weiter zu. Am Samstag setzten die Regierungsarmee und die von Russland unterstützten Separatisten im Osten des Landes die Kämpfe fort. Nach Armee-Angaben wurde ein Soldat getötet. Die Aufständischen in den Gebieten Donezk und Luhansk kündigten angesichts der Lage eine allgemeine Mobilmachung von Männern für Kampfeinsätze an. Dazu habe er ein Dekret unterschrieben, sagte der Chef der Aufständischen im Gebiet Donezk, Denis Puschilin.

Spitzenpolitiker fürchten Eskalation in Ukraine-Konflikt

Washington/Kiew/Moskau - Russland und sein Truppenaufmarsch im Grenzgebiet zur Ukraine sind beherrschendes Thema der Sicherheitskonferenz in München. Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) warnte am Samstag vor einer Eskalation: "In Europa droht wieder ein Krieg. Und das Risiko ist alles andere als gebannt." EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht angesichts der russischen Drohungen gegen die Ukraine die gesamte internationale Ordnung gefährdet.

Impfpflicht-Kontrollen ab Mitte März für Mückstein fix

Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hält an der Impfpflicht als Kontrolldelikt ab Mitte März fest: "Dabei bleibt es." Die neue Expertenkommission werde empfehlen, wann Phase 3 in Kraft treten wird - möglicherweise erst im Herbst, ließ Mückstein im "Ö1"-Interview am Samstag durchblicken. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) stellte indes im "Club 3"-Gespräch Lockerungen erst ab April in Aussicht.

3G bei Einreise ab Dienstag: Auch Antigentests zulässig

Wien - Ab Dienstag gilt, wie von der Regierung am Mittwoch angekündigt, bei der Einreise nach Österreich generell die 3G-Regel. Dabei sind neben maximal 72 Stunden alten PCR-Tests auch Antigentest zulässig, deren Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf. Das geht aus der am Samstag veröffentlichten Verordnung des Gesundheitsministeriums hervor. Ausgenommen sind Antigentests zur Eigenanwendung. Minderjährige unter zwölf Jahren brauchen keine 3G-Nachweise erbringen.

Mindestens 16 Tote bei Selbstmordattentat in Somalia

Mogadischu - Bei einem Selbstmordattentat in Zentralsomalia sind mindestens 16 Menschen, darunter auch die Attentäterin, getötet worden. Der Anschlag ereignete sich während der Mittagszeit in einem Restaurant in Beledweyne, der Regionalhauptstadt der Provinz Hiiraan, sagte Polizeisprecher Hassan Dhi'isow am Samstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Suche nach Vermissten nach Brand auf Fähre ohne Ergebnis

Athen - Die Suche nach Vermissten auf der seit Freitag brennenden italienischen Autofähre "Euroferry Olympia" in der südlichen Adria hat am Samstag angedauert. Von den zwölf Menschen, die auf der offiziellen Liste der vermissten Passagiere sind, fehlte jede Spur, berichtete der staatliche griechische Rundfunk. Die Rettungsaktion werde nach wie vor durch die extrem hohen Temperaturen auf den Decks der Fähre erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht, berichteten Reporter vor Ort.

