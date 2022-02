Spitzenpolitiker fürchten Eskalation in Ukraine-Konflikt

Washington/Kiew/Moskau - Russland und sein Truppenaufmarsch im Grenzgebiet zur Ukraine sind beherrschendes Thema der Sicherheitskonferenz in München. Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) warnte am Samstag vor einer Eskalation: "In Europa droht wieder ein Krieg. Und das Risiko ist alles andere als gebannt." EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht angesichts der russischen Drohungen gegen die Ukraine die gesamte internationale Ordnung gefährdet.

Separatisten in Ostukraine verkünden "Generalmobilmachung"

Kiew/Moskau - Der Konflikt in der Ostukraine spitzt sich weiter zu. Am Samstag setzten die Regierungsarmee und die von Russland unterstützten Separatisten im Osten des Landes die Kämpfe fort. Nach Armee-Angaben wurde ein Soldat getötet. Die Aufständischen in den Gebieten Donezk und Luhansk kündigten angesichts der Lage eine allgemeine Mobilmachung von Männern für Kampfeinsätze an. Dazu habe er ein Dekret unterschrieben, sagte der Chef der Aufständischen im Gebiet Donezk, Denis Puschilin.

AUA stoppt Flüge in die Ukraine - Reisewarnung Österreichs

Kiew/Moskau/Schwechat - Austrian Airlines (AUA) setzt ab Montag ihre regulären Flüge nach Kiew und Odessa vorerst bis Ende Februar aus. Dies gab das Unternehmen am Samstag auf APA-Anfrage bekannt. Am morgigen Sonntag werden demnach noch einzelne Sonderflüge durchgeführt, um Passagieren eine Reisemöglichkeit aus Kiew und Odessa anzubieten. Flüge nach Lwiw (Lemberg) finden weiterhin statt, derzeit fliegt die AUA dreimal wöchentlich dorthin.

Mindestens 14 Tote in Europa durch Orkantief "Zeynep"

Berlin/Düsseldorf - Der gewaltige Sturm "Zeynep" hat in weiten Teilen Europas große Verwüstungen angerichtet. 14 Menschen kamen in Deutschland, Belgien, Großbritannien, Irland, den Niederlanden und Polen bis Samstagmittag ums Leben, zumeist durch auf Fahrzeuge gestürzte Bäume. Hunderte Flüge, Züge und Fährverbindungen fielen wegen des Sturms "Zeynep" mit seinen gebietsweise orkanartigen Böen aus, der in anderen Ländern "Eunice" heißt.

Gecko rechnet mit baldiger Corona-Impfung für Kleinkinder

Wien - Die gesamtstaatliche Krisenkoordination Gecko rechnet in absehbarer Zeit mit einer Corona-Impfung für Kleinkinder. "Die Chancen stehen gut, dass schon bald die Zulassung der Covid-19-Schutzimpfung für Kinder unter fünf Jahre erfolgt", meinte Leiterin Katharina Reich am Samstag nach einer Sitzung des Gremiums am Freitag. "Klar ist, dass es für unsere Kleinsten sowohl ein anderes Schema, als auch eine andere Dosierung braucht. Daran arbeiten nun die Expertinnen und Experten".

26.282 Corona-Neuinfektionen und 25 weitere Tote

Wien - Am Samstag sind in Österreich in 24 Stunden 26.282 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der Covid-Toten seit Beginn der Pandemie stieg um 25 weitere auf 14.562 Opfer. Die Zahl der Hospitalisierten im Zusammenhang mit dem Virus sank im Tagesvergleich leicht von 2.291 auf 2.244 Betroffene, wuchs aber innerhalb der vergangen Woche um rund 200 Patienten an. Auf den Intensivstationen lagen 185 Infizierte, so viele wie am vorigen Samstag, aber neun weniger als am Vortag.

Suche nach Vermissten nach Brand auf Fähre ohne Ergebnis

Athen - Die Suche nach Vermissten auf der seit Freitag brennenden italienischen Autofähre "Euroferry Olympia" in der südlichen Adria gestaltet sich schwierig. Die Spezialeinheiten des griechischen Zivildienstes verzweifeln: "An den Außenseiten des Schiffes messen wir Temperaturen um die 600 Grad. So kann man nichts machen", sagte im griechischen Fernsehen der Chef des Sonderkommandos des griechischen Zivildienstes Giorgos Mitsis. Von zwölf Menschen fehlt jede Spur, fügte er hinzu.

Baumbesetzung als Protest gegen Wiener Stadtstraße aufgelöst

Wien - Eine neue Protestaktion der "LobauBleibt"-Bewegung gegen die geplante Wiener Stadtstraße in Wien-Donaustadt ist am Samstagnachmittag von der Polizei aufgelöst worden. Mehrere Aktivistinnen und Aktivisten hatten in der Früh in der Quadenstraße eine Holzplattform auf einem Baum errichtet und diese besetzt. Die Polizei sah nach einer Abklärung der Situation mehrere Gründe für eine Auflösung. Vier Umweltschützer wurden wegen verwaltungsrechtlicher Übertretungen festgenommen.

