Angriffe in der Ostukraine gehen weiter

Kiew/Moskau/Washington - Im Konfliktgebiet in der Ostukraine ist es auch am Sonntag zu mehreren neuen Angriffen gekommen. Die Aufständischen in den Gebieten Luhansk und Donezk teilten in der Früh mit, seit Mitternacht seien mehrfach Dörfer beschossen worden. Sonntagvormittag waren mehrere Explosionen in Donezk zu hören. Die Bewohner werden über einen Lautsprecher zur Vorsicht aufgerufen. Auch die ukrainische Armee listete in der Früh mehrere Verstöße gegen den geltenden Waffenstillstand auf.

Johnson warnt vor "größtem Krieg in Europa seit 1945"

München/Moskau/Kiew - Der britische Premierminister Boris Johnson hat angesichts der drohenden Eskalation in der Ukraine vor einem Krieg in der Dimension des Zweiten Weltkriegs gewarnt. "Ich muss leider sagen, dass der Plan, den wir sehen, vom Ausmaß her etwas ist, das wirklich der größte Krieg in Europa seit 1945 sein könnte", sagte er der BBC. Johnson bezieht sich auf mutmaßliche russische Pläne für einen Angriff auf die Ukraine. Andere Spitzendiplomaten zeigten sich ebenfalls zunehmend besorgt.

Regierung will Gutschein für hohe Energiekosten verschicken

Wien - Die Einmalzahlung der Regierung von 150 Euro als Ausgleich für die gestiegenen Energiepreise soll nun als Gutschein per Post an alle verschickt werden. Das berichtete am Sonntag die "Kronen Zeitung" und wurde der APA vom Finanzministerium sinngemäß bestätigt. Ob der Gutschein tatsächlich zusteht, soll dann "stichprobenartig" kontrolliert werden. Der ursprüngliche Plan, dass die Energieversorger das Geld auszahlen, war auf zahlreiche rechtliche und praktische Hürden gestoßen.

Siebenköpfige Drogenbande in Wien zerschlagen

Wien - Die Wiener Polizei hat nach längeren Ermittlungen in der Vorwoche eine Drogenbande zerschlagen und sechs Männer und eine Frau festgenommen. Die sieben Beschuldigten wurden bereits in eine Justizanstalt überstellt, teilte die Landespolizeidirektion am Sonntag mit. Es wurden Drogen im Wert von mehr als 20.000 Euro, zwei verbotene Waffen - eine abgesägte Schrotflinte und eine Stichwaffe - sowie ein Gasrevolver, eine Gaspistole, gefälschte Dokumente und Bargeld sichergestellt.

Passagier nach Brand auf Mittelmeer-Fähre lebend gefunden

Korfu - Rettungskräfte haben am Sonntag einen der zwölf vermissten Passagiere von der brennenden Autofähre "Euroferry Olympia" gerettet. Das bestätigte der griechische Schifffahrtsminister Giannis Plakiotakis dem Fernsehsender Skai. Der Mann soll aus Litauen stammen und hatte mehr als 48 Stunden in der seit Freitag brennenden Fähre ausgeharrt. Damit gab es wieder Hoffnung, dass weitere Menschen überlebt haben könnten - vermisst werden sieben Bulgaren, drei Griechen und ein Türke.

OLG-Chef Schröder fordert Untersuchung von "System Pilnacek"

Innsbruck - Der Präsident des Oberlandesgerichts Innsbruck, Klaus Schröder, hat im APA-Interview eine gründliche Aufarbeitung des "System Pilnacek" gefordert. Vorgänge rund um den suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek müssten in einer externen Untersuchung unter die Lupe genommen werden, forderte er. Insgesamt sah er - "wenn man den nationalen und internationalen Berichten" folge - in Österreich ein "Korruptionsproblem". Die Justiz sei dem aber gewachsen, betonte Schröder.

Fünfjährige bei Absturz auf Hausbaustelle in Wien verletzt

Wien - Eine Fünfjährige ist Samstagmittag in Wien-Döbling in einem in Bau befindlichen Einfamilienhaus in einen offenen Schacht gefallen und rund zwei Stockwerke tief abgestürzt. Sie erlitt schwere Verletzungen, vor allem am Kopf, berichtete Daniel Melcher, Sprecher der Wiener Berufsrettung. Das Kind wurde von den Einsatzkräften versorgt und in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Vierjährige in Oberösterreich bei Fenstersturz verletzt

Gramastetten/Linz - Am Samstag ist im oberösterreichischen Bezirk Urfahr-Umgebung ein vierjähriges Mädchen unbeaufsichtigt aus einem Wohnzimmerfenster geklettert und daraufhin zwei Meter in die Tiefe gestürzt. Der Vater, der zum Unfallzeitpunkt einer Tätigkeit in unmittelbarer Nähe nachgegangen war, fand seine Tochter mit Verletzungen unbestimmten Grades auf dem Kopfsteinpflaster unter dem Wohnzimmerfenster sitzend und verständigte umgehend die Rettungskräfte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red