Biden "jederzeit" zu Treffen mit Putin bereit

Washington - Im Bemühen um eine Deeskalation in der Ukraine-Krise ist US-Präsident Joe Biden laut Angaben aus Washington "jederzeit" zu einem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin bereit. Der Kremlchef und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vereinbarten telefonisch, rasch an einem Waffenstillstand in der Ostukraine zu arbeiten. Noch am Sonntag will Macron mit Biden und Deutschlands Kanzler Olaf Scholz beraten. Österreich richtet laut Bundeskanzleramt ein "Krisenkabinett" ein.

Angriffe in der Ostukraine gehen weiter

Kiew/Moskau/Washington - Im Konfliktgebiet in der Ostukraine ist es auch am Sonntag zu mehreren neuen Angriffen gekommen. Die Aufständischen in den Gebieten Luhansk und Donezk teilten mit, seit Mitternacht seien mehrfach Dörfer beschossen worden. Sonntagvormittag waren mehrere Explosionen in Donezk zu hören. Die Bewohner werden über einen Lautsprecher zur Vorsicht aufgerufen. Auch die ukrainische Armee listete in der Früh mehrere Verstöße gegen den geltenden Waffenstillstand auf.

Koalition bei Reform der Parteifinanzen einig

Wien - Die Koalition hat sich auf die seit langem geplanten neuen Regeln zur Parteienfinanzierung geeinigt. Am morgigen Montagvormittag stellen ÖVP und Grüne ihren Vorschlag den Oppositionsfraktionen vor und zu Mittag dann in einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit. Die Reform soll mehr Licht in die Parteikassen bringen, etwa über mehr Prüfrechte für den Rechnungshof.

22.000 Neuinfektionen und 19 weitere Covid-Tote

Wien - Am Sonntag sind in Österreich 22.075 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank leicht auf 2.222 Fälle je 100.000 Einwohner. Neunzehn Todesfälle kamen seit dem Vortag und 209 in der vergangenen Woche hinzu. Insgesamt hat die Pandemie bisher 14.581 Menschenleben in Österreich gefordert. Im Spital lagen am Sonntag 2.234 Covid-Patientinnen und -Patienten, zehn weniger als am Samstag, aber 153 mehr als vor sieben Tagen.

Queen positiv auf Corona getestet - Milde Symptome

London - Die britische Queen Elizabeth II. ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 95 Jahre alte Königin spüre "milde, erkältungsähnliche Symptome", wolle aber in der kommenden Woche in Windsor weiter "leichte Aufgaben" ausführen, teilte der Buckingham-Palast am Sonntag mit. Sie werde medizinisch betreut und sich an alle Empfehlungen halten, hieß es weiter.

Passagier nach Brand auf Mittelmeer-Fähre lebend gefunden

Korfu - Rettungskräfte haben am Sonntag einen der zwölf vermissten Passagiere von der brennenden Autofähre "Euroferry Olympia" gerettet. Das bestätigte der griechische Schifffahrtsminister Giannis Plakiotakis dem Fernsehsender Skai. Aber auch das erste Todesopfer wurde in einer Lkw-Kabine gefunden, meldete die griechische Feuerwehr auf Twitter. Damit schwinden die Hoffnungen der Helfer, noch Überlebende zu finden. Zehn Menschen wurden am Nachmittag noch vermisst.

Credit Suisse laut "SZ" lange mit "krimineller" Kundenliste

München/Berlin/Zürich - Die Schweizer Bank Credit Suisse soll nach einem Medienbericht über Jahre Autokraten, Drogendealer sowie mutmaßliche Kriegsverbrecher und Menschenhändler als Kunden akzeptiert haben. Das belegen nach Recherchen der "Süddeutschen Zeitung" Daten aus dem Geldinstitut, die dem Blatt nach eigenen Angaben von einer anonymen Quelle zugespielt wurden. Die Bank weist die Vorwürfe zurück.

