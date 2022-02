Putin und Biden akzeptierten Macron-Vorschlag für 2er-Gipfel

Kiew/Moskau/Washington - US-Präsident Joe Biden und sein russischer Kollege Wladimir Putin haben nach Informationen aus dem Elys�e-Palast in Paris einem von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron vorgeschlagenen Gipfeltreffen im Konflikt um die Ukraine grundsätzlich zugestimmt. Das Treffen "kann nur stattfinden, wenn Russland nicht in die Ukraine einmarschiert", hieß es am Sonntagabend weiter, nachdem Macron zuvor mit den beiden Staatslenkern telefoniert hatte. Einen Termin gab es zunächst nicht.

EU-Außenminister beraten über Ukraine-Konflikt

Brüssel/EU-weit - Die Außenminister der EU-Staaten beraten am Montag in Brüssel über die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Mit Besorgnis werden vor allem die zunehmenden Waffenstillstandsverletzungen in der Ostukraine gesehen. Es wird befürchtet, dass Kremlchef Wladimir Putin die dortigen Kämpfe zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischen Regierungstruppen als einen Vorwand für einen Einmarsch in das Nachbarland nutzen könnte.

Koalition bei Reform der Parteifinanzen einig

Wien - Die Koalition hat sich auf die seit langem geplanten neuen Regeln zur Parteienfinanzierung geeinigt. Am Montagvormittag stellen ÖVP und Grüne ihren Vorschlag den Oppositionsfraktionen vor und zu Mittag dann in einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit. Die Reform soll mehr Licht in die Parteikassen bringen, etwa über mehr Prüfrechte für den Rechnungshof.

ÖVP-Klubchef Wöginger lässt sich für Ermittlungen ausliefern

Wien - ÖVP-Klubchef August Wöginger macht den Weg für Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen sich frei: Er wird den Immunitätsausschuss des Nationalrates um seine Auslieferung bitten, teilte Wöginger der APA mit. Es geht um den Verdacht auf Anstiftung zum Amtsmissbrauch bei der Bestellung des Vorstands des Finanzamts Braunau im Jahr 2017. "Ich möchte, dass es hier rasch zur Aufklärung kommt und es wird sich schnell herausstellen, dass an den Vorwürfen nichts dran ist."

Zahlreiche Innenminister bei Rückführungskonferenz in Wien

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) lädt ab Montag in Wien zu einer zweitägigen Rückführungskonferenz mit 23 Ländern. Thema der Konferenz werden einmal mehr der EU-Außengrenzschutz, die umfassendere Registrierung von Migranten sowie der Kampf gegen Schlepper sein. Mehrere Länder nehmen auf Ministerebene teil, darunter Deutschland mit Nancy Faeser und Frankreich mit G�rald Darmanin. Auch EU-Nachbarschaftskommissar Oliv�r V�rhelyi ist dabei.

Keine Maske mehr am Sitzplatz in den Schulen

Wien - Eine Woche nach den Volksschulen fällt am Montag auch in den anderen Schulen die Maskenpflicht am Sitzplatz. Außerdem sind auch Schulveranstaltungen wie Wandertage, Exkursionen oder Skikurse wieder möglich. Weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz (Volksschule, Unterstufe) bzw. von älteren Schülern und Lehrern eine FFP2-Maske getragen werden muss auf Wegen im Schulgebäude.

"Antonia" sorgte für Sturmnacht über Teilen Deutschlands

Berlin/Offenbach - Die Serie heftiger Stürme über weiten Teilen Deutschlands ist in der Nacht weitergegangen. Sturmtief "Antonia" sorgte erneut für schwere Sturmböen, nachdem zuvor bereits durch die Orkantiefs "Ylenia" und "Zeynep" reihenweise Bäume umgestürzt und Gebäude beschädigt worden waren. Für die deutsche Nordseeküste bestand wieder Sturmflutgefahr, warnte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Im Hamburger Stadtteil Altona wurde am Montag erneut der Fischmarkt überschwemmt.

Trump kehrt mit eigener App in die sozialen Medien zurück

Washington - Donald Trump feiert mit seiner eigenen Plattform sein Comeback in den sozialen Medien. Seit kurz vor Mitternacht in den USA am Sonntag kann die Truth Social genannte App bei Apple heruntergeladen werden. Für den früheren US-Präsidenten gilt Truth Social als Möglichkeit, wieder stärker in der Öffentlichkeit gehört zu werden. Nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 haben die weltgrößten Plattformen wie Twitter, Facebook und YouTube den Republikaner ausgeschlossen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red