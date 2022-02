Grazer Mord-Verdächtiger könnte auch in Zürich getötet haben

Graz/Zürich - Ein 23-Jähriger, der vor zwei Wochen eine 41-jährige Grazerin in ihrer Wohnung umgebracht haben dürfte, könnte für einen weiteren Mord verantwortlich sein: Am 11. Februar ist eine 54-jährige Schweizerin tot in ihrer Wohnung in Zürich gefunden worden. Sie war mehr als eine Woche davor umgebracht worden. Ermittler sprechen von "Anhaltspunkten" für einen möglichen Zusammenhang. Die Staatsanwaltschaft Zürich hat gegen den Mann ein Strafverfahren eröffnet, hieß es am Montag.

Kreml offen für Gipfel von Putin und Biden

Kiew/Moskau/Washington - Der Kreml zeigt sich grundsätzlich offen für einen Gipfel von Russlands Präsident Wladimir Putin mit US-Präsident Joe Biden inmitten der schweren Spannungen um die Ukraine. "Selbstverständlich schließen wir es nicht aus", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. "Es gibt soweit keine konkreten Pläne dazu." Putin berief außerdem den russischen Sicherheitsrat ein.

EU-Außenminister beraten über Ukraine-Krise

Brüssel/EU-weit - Die Außenminister der EU-Staaten beraten am Montag in Brüssel über die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Mit Besorgnis werden vor allem die zunehmenden Waffenstillstandsverletzungen in der Ostukraine gesehen. Es wird befürchtet, dass Kremlchef Wladimir Putin die dortigen Kämpfe zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischen Regierungstruppen als einen Vorwand für einen Einmarsch in das Nachbarland nutzen könnte.

ÖVP-Klubchef Wöginger lässt sich für Ermittlungen ausliefern

Wien - ÖVP-Klubchef August Wöginger macht den Weg für Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen sich frei: Er wird den Immunitätsausschuss des Nationalrates um seine Auslieferung bitten, teilte Wöginger der APA mit. Es geht um den Verdacht auf Anstiftung zum Amtsmissbrauch bei der Bestellung des Vorstands des Finanzamts Braunau im Jahr 2017. "Ich möchte, dass es hier rasch zur Aufklärung kommt und es wird sich schnell herausstellen, dass an den Vorwürfen nichts dran ist."

Kein Fremdverschulden bei Unfall mit drei Toten in Salzburg

Oberndorf/Salzburg - Ein Fahrfehler oder eine Unaufmerksamkeit dürfte zu dem tragischen Verkehrsunfall am Sonntag in Oberndorf (Flachgau) geführt haben, bei dem eine dreiköpfige syrische Familie mit ihrem Pkw in die Salzach gestürzt und ums Leben gekommen ist. Die Identität der Opfer steht mittlerweile fest. Laut Polizei handelt es sich um einen 35-jährigen Lenker, seine 30-jährige Frau und den gemeinsamen zweijährigen Sohn. Die Ermittlungen zur Unfallursache sind abgeschlossen.

21.436 Corona-Neuinfektionen und 281.479 aktive Fälle

Wien - 21.436 Corona-Infektionen sind in Österreich seit Sonntag neu registriert worden, das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 27.901. 13 Menschen starben binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit Covid-19, 28.593 sind in diesem Zeitraum genesen. Mit Montag gab es somit 281.479 aktive Fälle, um 7.170 weniger als am Tag zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 2.186,4 Fälle auf 100.000 Einwohner, berichteten Innen- und Gesundheitsministerium.

Impf-Gültigkeitsdauer bei Einreise wird nicht verkürzt

Wien - In der neuen Einreiseverordnung, die am Dienstag, 0.00 Uhr in Kraft tritt, wird die Gültigkeitsdauer von Impfungen und Genesungen entgegen einer ersten Mitteilung doch nicht verkürzt. Der Covid-19-Koordinationsstab des Staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagements (SKKM) berichtigte am Montag ihre Angaben vom Samstag.

Weniger Brandherde auf Fähre vor Korfu - zehn Vermisste

Korfu/Athen - Die Brandherde auf der Autofähre "Euroferry Olympia" vor Korfu sind bis Montagvormittag deutlich weniger geworden. Aus dem Schiff kam nur noch wenig Rauch. "Auf den Autodecks herrschen aber immer noch extrem hohe Temperaturen und die Luft ist giftig", sagte der Einsatzleiter der griechischen Feuerwehr Dimitris Kontogiannis im staatlichen griechischen Rundfunk (ERT). Von zehn Passagieren fehlt weiter jede Spur. Am Vortag war die Leiche eines Lkw-Fahrers geborgen worden.

