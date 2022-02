Regierung einigt sich auf Reform der Parteifinanzen

Wien - Die Koalition ist sich bei der Reform der Parteifinanzen einig. Wie Grünen Klubobfrau Sigrid Maurer und der VP-Abgeordnete Andreas Ottenschläger bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mitteilten, wird der Rechnungshof künftig bei begründetem Verdacht die Möglichkeit zur Einsicht in die Belege erhalten. Im Streitfall entscheidet der VfGH. Ein eigener Bericht über Wahlkampfaufwendungen muss innerhalb von einem halben Jahr vorgelegt werden.

Kreml offen für Gipfel von Putin und Biden

Kiew/Moskau/Washington - Der Kreml zeigt sich grundsätzlich offen für einen Gipfel von Russlands Präsident Wladimir Putin mit US-Präsident Joe Biden inmitten der schweren Spannungen um die Ukraine. "Selbstverständlich schließen wir es nicht aus", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. "Es gibt soweit keine konkreten Pläne dazu." Putin berief außerdem den russischen Sicherheitsrat ein.

EU-Außenminister bewilligen Milliardenhilfe für Ukraine

Brüssel/EU-weit - Die Außenminister der EU-Staaten haben finanzielle Nothilfe für die Ukraine in Milliardenhöhe bewilligt. Bei einem Treffen in Brüssel beschlossen sie am Montag, dem von Russland bedrohten Land einen weiteren Kredit in Höhe von 1,2 Milliarden Euro zu gewähren. Er soll in zwei Tranchen ausgezahlt werden. Der Vorschlag dazu kam von der EU-Kommission.

ÖVP-Klubchef Wöginger lässt sich für Ermittlungen ausliefern

Wien - ÖVP-Klubchef August Wöginger macht den Weg für Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen sich frei: Er wird den Immunitätsausschuss des Nationalrates um seine Auslieferung bitten, teilte Wöginger der APA mit. Es geht um den Verdacht auf Anstiftung zum Amtsmissbrauch bei der Bestellung des Vorstands des Finanzamts Braunau im Jahr 2017. "Ich möchte, dass es hier rasch zur Aufklärung kommt und es wird sich schnell herausstellen, dass an den Vorwürfen nichts dran ist."

Grazer Mord-Verdächtiger könnte auch in Zürich getötet haben

Graz/Zürich - Ein 23-Jähriger, der vor zwei Wochen eine 41-jährige Grazerin in ihrer Wohnung umgebracht haben dürfte, könnte für einen weiteren Mord verantwortlich sein: Am 11. Februar ist eine 54-jährige Schweizerin tot in ihrer Wohnung in Zürich gefunden worden. Sie war mehr als eine Woche davor umgebracht worden. Ermittler sprechen von "Anhaltspunkten" für einen möglichen Zusammenhang. Die Staatsanwaltschaft Zürich hat gegen den Mann ein Strafverfahren eröffnet, hieß es am Montag.

Rund 15.000 registrierte Krankenstände mit Long Covid

Wien - Allein bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) sind schon rund 15.000 Krankenstände aufgrund von Long Covid dokumentiert. Dazu kommen Betroffene, die nicht bei der ÖGK versichert bzw. nicht berufstätig sind, und viele Patientinnen und Patienten werden derzeit gar nicht als Long-Covid-Fälle, sondern nur mit ihren Krankheitssymptomen erfasst. Die ÖGK fordert von der Bundesregierung rasche Hilfe. Die längsten Krankenstände dauern demnach bereits über ein Jahr.

21.436 Corona-Neuinfektionen und 281.479 aktive Fälle

Wien - 21.436 Corona-Infektionen sind in Österreich seit Sonntag neu registriert worden, das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 27.901. 13 Menschen starben binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit Covid-19, 28.593 sind in diesem Zeitraum genesen. Mit Montag gab es somit 281.479 aktive Fälle, um 7.170 weniger als am Tag zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 2.186,4 Fälle auf 100.000 Einwohner, berichteten Innen- und Gesundheitsministerium.

Tatverdächtiger nach Banküberfall in Innsbruck festgenommen

Innsbruck - In der Innsbrucker Technikerstraße ist Montagvormittag eine Filiale der Sparkasse überfallen worden. Wie ein Polizeisprecher der APA mitteilte, wurde ein Tatverdächtiger kurze Zeit später festgenommen. Eine Fahndung nach möglichen Komplizen sei hingegen eingestellt worden, da es sich bei dem Festgenommenen um einen Einzeltäter handeln dürfte, hieß es weiter. Die Einvernahme sei derzeit noch im Gange.

