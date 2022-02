Westen verhängt erste Sanktionen gegen Russland

Kiew/Moskau/Brüssel - Nach der Anerkennung der ostukrainischen Separatisten-Gebiete durch Moskau hat der Westen erste Strafmaßnahmen gegen Russland verhängt. Die EU-Kommission will unerwartet weitreichende Sanktionen vorschlagen. Deutschland hat angekündigt, die Inbetriebnahme der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 auf Eis zu legen. Die USA werden noch am Dienstag weitere Strafmaßnahmen präsentieren, auch Großbritannien kündigte ein Sofortpaket mit Wirtschaftssanktionen an.

Nehammer: "Zeichen stehen immer mehr auf Konfrontation"

Wien/Kiew/Moskau - Nach der Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin am Montag habe sich die aktuelle Lage in der Ukraine massiv verschärft, erklärte am Dienstagvormittag der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) nach einer Sitzung des Krisenkabinetts. Die EU werde als Antwort auf einen stufenweisen Ansatz bei neuen Sanktionen setzen. Die Zeichen stünden jedenfalls immer mehr auf Konfrontation, so Nehammer.

Ab nächster Woche wieder Präsenzpflicht an Schulen

Wien - Ab der kommenden Woche gilt an den Schulen wieder die Präsenzpflicht. Das kündigte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) an, berichtete das Ö1-"Morgenjournal". Außerdem fällt die Regel, wonach ab zwei Corona-Infektionsfällen innerhalb von drei Tagen eine Klasse geschlossen wird. Die Entscheidung darüber sollen künftig die Gesundheitsbehörden der Länder treffen. Ab 5. März dürfen außerdem geimpfte und genesene Lehrer auch ohne Maske unterrichten.

22 Prozent in Österreich ohne Impf- oder Genesungszertifikat

Wien - Rund 22 Prozent der Einwohner Österreichs waren Anfang Februar weder ausreichend gegen Covid-19 geimpft noch gültig genesen. "Dabei haben 69 Prozent der Bevölkerung ein aufrechtes Impfzertifikat und der Anteil der nur Genesenen beträgt neun Prozent", berichtete Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Dienstag. Die Impfquote hängt stark vom Bildungsniveau und der Erwerbstätigkeit ab. Von den Kindern im schulpflichtigen Alter sind zudem auffällig viele nur genesen.

21.427 Corona-Neuinfektionen in Österreich, mehr im Spital

Wien - In Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden 21.427 Corona-Neuinfektionen dokumentiert worden, teilten Innen- und Gesundheitsministerium am Dienstag mit. 37 Menschen sind an oder infolge von Covid-19 verstorben. In den Spitälern stieg die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten. Aktuell müssen 2.399 Menschen stationär behandelt werden. Das ist der höchste Stand seit dem 13. Dezember 2021 mit damals 2.451 Hospitalisierten.

Prozess um Frau, der Auge verätzt und Daumen abgehackt wurde

Wien - Mit dem Schicksal einer Bulgarin, die im Frühjahr 2017 nach Wien gekommen war, um sich eine bessere Existenz aufzubauen, und die statt dessen in die Fänge eines mutmaßlichen Menschenhändlers geriet, hat sich am Dienstag ein Schöffensenat am Landesgericht auseinandergesetzt. Der Angeklagte - ein 41-jähriger Bosnier - soll die Frau zunächst für sich arbeiten haben lassen und ihr später in versicherungsbetrügerischer Absicht Salzsäure ins linke Auge geträufelt haben.

SPÖ thematisiert im Nationalrat Teuerung

Wien - Die SPÖ geht in die morgige Plenarsitzung mit einer Dringlichen Anfrage an die Bundesregierung. Konkret legt sie ein 5-Punkte-Sofortpaket vor, um drohenden Teuerungen entgegenzuwirken und die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. So soll die Mehrwertsteuer auf Strom und Gas halbiert und die Pensionserhöhung vorgezogen werden, wie Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner und Vizeklubchef Jörg Leichtfried bei einer Pressekonferenz am Dienstag sagten.

Zwei Frauen in Graz wegen doppelten Mordversuchs in U-Haft

Graz - Über zwei junge Frauen, die am vergangenen Wochenende auf offener Straße mit einem Messer auf zwei Männer losgegangen sein sollen, ist am Dienstag die Untersuchungshaft verhängt worden. Gegen die beiden 18-Jährigen wird wegen versuchten Mordes ermittelt, sagte Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, auf APA-Nachfrage. Bei den bisherigen Befragungen belasteten sich die Frauen wechselseitig: Die jeweils andere habe zugestochen.

Wiener Börse im Verlauf erneut schwach

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am frühen Dienstagnachmittag 1,22 Prozent auf 3.685,44 Zähler. Nach sehr schwachem Beginn konnte der ATX seine Abschläge im Verlauf des Vormittags merklich eingrenzen. Das europäische Umfeld drehte zum Teil sogar schon leicht ins Plus. Marktbeobachter verwiesen auf die vagen Hoffnungen der Anleger auf diplomatische Lösungen im Ukraine-Konflikt. Raiffeisen zählten mit minus 6,4 Prozent zu den größten Verlierern.

